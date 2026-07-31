Inédito en USA: Abbott amplía en Texas el primer refugio para hombres supervivientes de trata

El gobernador de Texas, Greg Abbott, visitó Bob’s House of Hope, el primer refugio en Estados Unidos dedicado exclusivamente a hombres supervivientes de trata de personas. Ubicado en el norte del estado, el centro que forma parte de Ranch Hands Rescue, ahora contará con apoyo gubernamental para su programa de apoyo a menores explotados.

Bob’s House of Hope recibió la visita de Abbott y ampliará su refugio para menores

Ubicado en Justin, Texas, Bob’s House of Hope surgió en 2021 como un programa integral para hombres sobrevivientes de trata sexual. Recientemente, recibió la visita del gobernador Abbott para anunciar su nuevo programa de vivienda transitoria para menores explotados que contará con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales y líderes comunitarios.

El gobernador Greg Abbott estuvo presente en las instalaciones de Ranch Hands Rescue Oficina del Gobernador de Texas

En un comunicado del gobierno de Texas, se explicó que el modelo de Bob’s House of Hope puede replicarse en otros estados del país norteamericano. La administración Abbott aseguró que este enfoque tiene potencial de llenar un vacío crítico en la respuesta nacional a la explotación sexual comercial.

“Texas lidera a Estados Unidos en el combate contra la trata de personas y la explotación sexual infantil. Ranch Hands Rescue y Bob’s House of Hope representan un faro de esperanza para las víctimas necesitadas”, manifestó el gobernador.

Bob’s House of Hope, el primer refugio de EE.UU. para hombres víctimas de trata

De acuerdo con la página web de Ranch Hands Rescue, Bob’s House of Hope es el único centro residencial exclusivo para hombres que sobrevivieron a la trata sexual. En el refugio se ofrece terapia asistida con equinos y otros animales de granja.

Los creadores del programa afirman que la intención es brindar a los hombres un lugar seguro para que puedan descansar, recuperarse y reconstruir sus vidas. Además, en el caso de los jóvenes, se les brinda capacitación para que puedan alcanzar su independencia económica.

El programa tiene una duración de hasta tres años para garantizar la recuperación total. “Queremos que cada sobreviviente se reintegre a la sociedad como miembro productivo y valioso de la comunidad”, indica el sitio del programa.

Con ese objetivo, se brinda atención integral y personalizada mediante el apoyo de profesionales especializados en trauma para atender las necesidades de cada sobreviviente. Además, también se cuenta con el apoyo de mentores comunitarios.

De manera general, los residentes de Bob’s House of Hope acceden a los siguientes servicios:

Vivienda gratuita y segura durante un máximo de cuatro años.

y segura durante un máximo de cuatro años. Acceso a nutrición adecuada.

Acceso a atención médica y dental .

. Acceso a evaluación psiquiátrica y psicológica.

Asistencia con medicamentos.

Asistencia educativa y vocacional.

Acceso a productos de higiene y ropa.

Tutoría y acceso a servicios comunitarios.

Terapia individual y grupal.

Acceso a servicios espirituales y religiosos.

Programas de ejercicio en casa.

Formación en habilidades para la vida.

Las medidas de Texas contra la trata que destacó Abbott

Durante su visita a Bob’s House of Hope, el gobernador Abbott destacó las decisiones que el gobierno de Texas impulsó para combatir la trata de personas y fortalecer la protección de las víctimas.

El gobernador Abbott señaló que Bob's House of Hope es un exitoso programa que podría replicarse en otros estados Oficina del Gobernador de Texas

Entre las medidas, el republicano destacó: