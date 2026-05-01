Empleos bien remunerados en Texas hoy: Abbott financia capacitación para plomeros, electricistas y asistentes médicos

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció una subvención de hasta US$17 millones para programas de educación y capacitación a corto plazo. Este anuncio forma parte de un conjunto de iniciativas del republicano para entrenar a trabajadores en empleos de alta demanda en el estado.

Qué se sabe de la nueva inversión de Abbott para plomeros, electricistas y asistentes médicos

La noticia fue presentada por la administración Abbott a través de un comunicado de prensa. Allí se detalla que los fondos están dirigidos a los colegios públicos y escuelas técnicas que ofrezcan credenciales de alto valor en el mercado laboral.

Los fondos serán destinados a los colegios públicos de división inferior y escuelas técnicas con credenciales de alto valor para el mercado laboral Freepik

“El éxito de nuestro estado radica en las instituciones de educación superior que forman y capacitan a la futura fuerza laboral para las profesiones del mañana”, dijo Abbott. “Estas subvenciones ayudarán a nuestros colegios y escuelas técnicas a capacitar a los texanos para los empleos bien remunerados y con alta demanda que mantienen nuestra economía en auge”.

Los US$17 millones de financiación se van a distribuir a través de tres programas administrados por la Junta de Coordinación de Educación Superior de Texas Freepik

La financiación se va a distribuir a través de tres programas administrados por la Junta de Coordinación de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés):

Texas Reskilling and Upskilling through Education (TRUE, por sus siglas en inglés): diseñado para ofrecer credenciales de valor y mejorar los resultados de empleo para los texanos.

diseñado para ofrecer credenciales de valor y mejorar los resultados de empleo para los texanos. TRUE Pathways Design & Planning: enfocado en el diseño y la planificación de rutas educativas.

enfocado en el diseño y la planificación de rutas educativas. Texas Invests in Meaningful Employment (TIME, por sus siglas en inglés): busca que estudiantes de cualquier edad adquieran habilidades para “carreras gratificantes”.

“Los programas de becas TRUE y TIME están diseñados para ayudar a estudiantes de cualquier edad a adquirir las habilidades necesarias para una carrera profesional bien remunerada en un sector con alta demanda”, dijo el comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser.

Cómo se reparte la inversión por programa y cuáles son los plazos

Cada iniciativa cuenta con presupuestos y plazos específicos:

TRUE Pathways Design & Planning tendrá US$1 millón para 2026-27 y el plazo vence el 29 de mayo.

tendrá US$1 millón para 2026-27 y el plazo vence el 29 de mayo. TIME dispone de US$3,3 millones para 2026-28 y el plazo vence el 15 de mayo.

dispone de US$3,3 millones para 2026-28 y el plazo vence el 15 de mayo. El programa TRUE principal cuenta con US$12,5 millones para 2026-28 y las solicitudes abren en julio.

Antecedentes de los programas de apoyo en Texas

La administración Abbott ha focalizado su atención en la capacitación para trabajos bien remunerados, con alta demanda. A principios de abril, el gobernador visitó el Centro Internacional de Capacitación y Educación (ITEC, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional de Ingenieros de Operaciones (IUOE) para promover el Texas Jobs Council, un organismo creado en marzo con el objetivo de fortalecer la formación de trabajadores calificados en el estado.

“La capacitación y las habilidades adquiridas por trabajadores como los que están detrás de mí están contribuyendo a que Texas cuente con la mejor fuerza laboral del país”, dijo Abbott durante su visita al ITEC.

El organismo está copresidido por Brent Taylor, vicepresidente de la Región Sur de los Teamsters, y Megan Mauro, presidenta interina de la Asociación de Negocios de Texas; y trabaja en cuatro áreas:

Programas de aprendizaje y formación en el trabajo

Trayectorias técnicas en escuelas secundarias

Alineación de la educación universitaria con las necesidades del mercado laboral

Desarrollo de las nuevas generaciones de trabajadores en oficios

“Los padres texanos desean que sus hijos tengan una carrera bien remunerada en el futuro. El Consejo de Empleo de Texas cumple con ese objetivo al brindar a nuestra fuerza laboral actual los recursos necesarios para mejorar sus habilidades y desarrollar una capacitación laboral de primer nivel en escuelas preparatorias, universidades y programas de aprendizaje”, señaló el republicano.