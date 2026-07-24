Greg Abbott, gobernador: “Construiremos un Texas más asequible y próspero para las generaciones futuras”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana que otorgará más de 114 millones de dólares en créditos fiscales para la vivienda. Esta financiación permitirá el desarrollo o la rehabilitación de 70 propiedades de alquiler con rentas reducidas y mayores opciones para los residentes texanos.

En Texas: Abbott invierte en viviendas asequibles

La oficina de prensa del gobernador informó en un comunicado la nueva inversión millonaria que ayudará a los promotores a construir o rehabilitar más de 4400 unidades en alquiler. Los fondos serán administrados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA, por sus siglas en inglés).

La inversión anunciada por el gobernador Greg Abbott servirá para edificar o rehabilitar más de 4400 unidades de vivienda asequible en alquiler Office of the Texas Governor

“A medida que nuestro estado crece, debemos garantizar que los texanos tengan acceso a la vivienda asequible que necesitan para prosperar”, declaró el gobernador. Además, Abbott remarcó la importancia de la inversión estatal en vivienda.

“Más de 114 millones de dólares en créditos fiscales para vivienda pondrán viviendas de calidad y asequibles al alcance de las familias trabajadoras. En colaboración con el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios, construiremos un Texas más asequible y próspero para las generaciones futuras”, concluyó.

Cómo funcionan los créditos fiscales para vivienda anunciado por Abbott en Texas

La iniciativa impulsada por el gobernador consiste en dirigir capital privado hacia el desarrollo y preservación de viviendas de alquiler asequibles para hogares de bajos ingresos en el Estado de la Estrella Solitaria. Los créditos se otorgan a participantes elegibles para compensar una parte de su responsabilidad fiscal federal a cambio de producir o mantener estos inmuebles.

En cuanto al proceso de 2026, ya se publicaron la lista de adjudicación y la lista de espera. El programa sigue un calendario prescrito para la entrega de solicitudes y plazos importantes detallados en el Plan de Asignación Calificada (QAP, por sus siglas en inglés).

El gobernador Abbott celebró el inicio de la construcción de dos centrales de energía

Vivienda asequible en Texas: la crisis que busca atender Abbott

A lo largo del territorio de Texas, en los últimos años la problemática de la crisis habitacional se expandió. Un informe de la Oficina del Contralor indicó que el precio medio de las viviendas aumentó un 40% entre 2019 y 2023. Además, las tasas hipotecarias se dispararon hasta alcanzar un máximo de 7,79% en octubre de 2023, el nivel más alto en 23 años.

Abbott busca combatir la escasez de viviendas en Texas freepick

El principal problema identificado por el estado es la escasez de viviendas, especialmente para residentes de ingresos medios y bajos. En ese sentido, los autores del informe sostienen que la falta de oferta representa una amenaza para la competitividad económica de Texas.

Otro análisis, elaborado por la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés), señala que solo existen 26 unidades disponibles por cada 100 hogares de ingresos extremadamente bajos. En este panorama, el estado enfrenta un déficit masivo, ya que necesitan 708.661 viviendas adicionales que sean asequibles para estos hogares.

Asimismo, el 68% de los hogares con ingresos extremadamente bajos están severamente agobiados por el costo, lo que significa que destinan más del 50% de sus ingresos al pago de vivienda. Para costear un apartamento promedio de dos habitaciones sin gastar más del 30% de sus ingresos, un trabajador necesita un salario por hora de US$29,93 o un ingreso anual de US$62.265.