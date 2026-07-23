Oficial en Texas: Greg Abbott anuncia la extensión de los beneficios SNAP tras las inundaciones

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que resultaron afectados por las recientes inundaciones en Texas tendrán más tiempo para solicitar el reemplazo de los alimentos perdidos o destruidos. El gobernador Greg Abbott anunció este 22 de julio que el gobierno federal aprobó una extensión del plazo para presentar la solicitud, que ahora vence el 3 de agosto de 2026.

Abbott extiende hasta el 3 de agosto el plazo para reemplazar alimentos con SNAP

La medida fue confirmada mediante un comunicado conjunto de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), luego de que el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) autorizara la ampliación del plazo para solicitar los beneficios de reemplazo.

“Las familias que perdieron alimentos en las recientes inundaciones ahora tienen más tiempo para solicitar los beneficios de reemplazo del programa SNAP. Esta extensión del plazo hasta el 3 de agosto ayudará a que quienes lo necesitan tengan comida en la mesa”, afirmó Abbott.

La comisionada ejecutiva de HHSC, Stephanie Muth, aseguró que la agencia continuará con el acompañamiento a las familias afectadas por el desastre.

“HHSC está comprometida a ayudar a los texanos afectados por las devastadoras inundaciones de julio. Estos beneficios sustitutivos ayudarán a garantizar que alimentar a sus familias sea una preocupación menos mientras se concentran en la recuperación y la reconstrucción”, señaló.

La decisión llega mientras Texas continúa con las tareas de recuperación tras las inundaciones que afectaron al centro-sur del estado durante julio. Las lluvias dejaron víctimas fatales, destruyeron viviendas, dañaron carreteras e infraestructura y obligaron el despliegue de miles de integrantes de los equipos estatales de emergencia.

Los nueve condados de Texas incluidos en la extensión de SNAP

La extensión alcanza a los beneficiarios del programa que residen en los siguientes condados:

Bandera

Blanco

Frio

Gillespie

Kendall

Kerr

Medina

Uvalde

Val Verde

Una vez aprobada la solicitud, los fondos deberían acreditarse en la tarjeta Lone Star dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, según informó el estado.

Texas aplicará desde el 1 de abril de 2026 nuevas restricciones en el uso de los cupones SNAP para ciertos productos Instagram Greg Abbott

Cómo pedir la reposición de beneficios SNAP ante la HHSC

Los beneficiarios afectados deben acudir a una oficina local de HHSC para solicitar el reemplazo de beneficios. Quienes no puedan presentarse personalmente por motivos de edad, discapacidad o distancia podrán descargar el Formulario H1855 y enviarlo por correo a Texas Health and Human Services, PO Box 149027, Austin, TX 78714-9027, o por fax al 877-447-2839.

Para encontrar la oficina más cercana, el estado recomienda ingresar al portal YourTexasBenefits y seleccionar la opción “Find an Office”. Además, las personas afectadas por cualquier desastre pueden consultar la página de asistencia para emergencias de HHSC. También pueden llamar al 2-1-1, opción 1, para obtener información sobre refugios, alimentos y otros recursos disponibles.

Una vista aérea muestra las inundaciones del viernes 17 de julio de 2026 en Ozona, Texas. (AP Foto/Gerald Herbert) Gerald Herbert - AP

Inundaciones en Texas: dos muertos, daños y cientos de rescates

La ampliación del plazo forma parte de las medidas adoptadas por el estado tras las intensas lluvias que azotaron el centro-sur de Texas durante julio. De acuerdo con The Texas Tribune, el temporal provocó inundaciones repentinas, dejó al menos dos muertos y ocasionó graves daños en viviendas, carreteras, puentes e infraestructura pública.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador Abbott firmó una declaración de desastre para facilitar la llegada de asistencia federal y acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.