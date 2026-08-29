Greg Abbott, gobernador de Texas: “Los data centers cavaron su propia tumba”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó a los centros de datos por su despliegue territorial en la región. El mandatario estatal defendió la aplicación de límites de consumo eléctrico y de agua para proteger a las comunidades locales frente al avance desmedido de esta industria tecnológica.

Greg Abbott cuestiona a los data centers de Texas por no consultar a las comunidades

El mandatario texano sostuvo que existe una insatisfacción y una resistencia que manifiestan los residentes frente a la construcción acelerada de estas plantas. Según su análisis, las corporaciones cometieron un error al no realizar consultas a los habitantes de las zonas afectadas por los proyectos.

En este contexto, el gobernador justificó el rechazo de las comunidades hacia los nuevos proyectos. Al respecto, en una entrevista con ABC News, declaró: “Básicamente cavaron su propia tumba por el problema que se generaron”.

Asimismo, Abbott adjudicó la responsabilidad de este descontento a la prisa y a la falta de tacto de los directores de estas compañías. Para el jefe del ejecutivo, las firmas comerciales ignoraron los canales de diálogo y de consenso con las autoridades locales y los vecindarios antes de levantar sus infraestructuras.

Qué requisitos deben cumplir los data centers para avanzar en Texas

Ante esta situación, Abbott detuvo temporalmente la integración de nuevos centros de datos a las redes públicas de energía. El gobernador impuso cuatro condiciones obligatorias de cumplimiento inmediato para cualquier empresa que pretenda operar en el territorio:

Identificar su consumo de agua y certificar que no toman este recurso de las poblaciones que lo necesitan.

y certificar que no toman este recurso de las poblaciones que lo necesitan. Evitar el consumo de energía eléctrica de la red estatal de Texas si el servicio resulta necesario para los hogares.

de Texas si el servicio resulta necesario para los hogares. Lograr de manera efectiva una reducción en las tarifas de electricidad para los consumidores residenciales.

para los consumidores residenciales. Garantizar que sus operaciones no alteren el orden ni la tranquilidad de los vecindarios o las comunidades rurales.

Para asegurar la vigencia de estas exigencias, el líder político enfatizó el carácter obligatorio de que exista un respaldo de los ciudadanos locales en cada municipio. “Si eres un centro de datos y quieres operar en Texas, primero tienes que obtener la aprobación de aquellos en las comunidades locales”, consideró.

Abbott detuvo temporalmente la integración de nuevos centros de datos a las redes públicas de energía en Texas gregabbott.com

Qué respondió Greg Abbott sobre la rápida expansión de los data centers en Texas

Abbott también respondió a los cuestionamientos sobre si Texas había avanzado demasiado rápido con la expansión de los centros de datos, en medio del crecimiento de la inteligencia artificial. El gobernador rechazó esa interpretación y atribuyó la velocidad del proceso a las compañías privadas. “No fue Texas la que avanzó rápido, fueron estos centros de datos”, sostuvo.

Al abordar la rapidez con la que estas empresas se instalaron en los municipios, el jefe de estado eximió al gobierno. “No fue Texas la que avanzó rápido, fueron estos centros de datos”.

En ese sentido, concluyó que estas nuevas directrices estatales restaurarán el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la soberanía de los municipios de la región. Las empresas privadas de tecnología deben acatar cada una de las pautas obligatorias para asegurar su permanencia legal y evitar severas sanciones administrativas en el futuro.

La postura de Greg Abbott sobre los centros de datos en Texas podría impactar en su disputa con la demócrata Gina Hinonojosa por la gobernación del estado Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Abbott y de Hinojosa

Data centers y elecciones en Texas: por qué algunos republicanos evalúan votar por Gina Hinojosa

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, recientemente un grupo de votantes conservadores mostró su inclinación por la candidata demócrata Gina Hinojosa de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. La investigación afirma que el principal motivo de su cambio fue el rechazo de Abbott al crecimiento masivo de los centros de datos.

De hecho, Twyla Lowry, quien votó al republicano en elecciones pasadas, forma parte del grupo conservador que elegirá a Hinojosa.