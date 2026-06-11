Abbott sigue los pasos de DeSantis y va contra los centros de datos: el pedido a los reguladores eléctricos

En línea con las políticas implementadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Greg Abbott, su homólogo en Texas, dirigió un pedido a los reguladores eléctricos del estado. La directiva apunta a ordenar el crecimiento de los centros de datos, garantizar que “no consuman el agua que necesitan las comunidades” y evitar que sus costos de infraestructura sean trasladados a los residentes.

El pedido de Abbott a las empresas de electricidad por los centros de datos

A principios de mayo, DeSantis promulgó una ley que regula la actividad de los centros de datos en Florida, en medio de una expansión creciente.

De un modo similar, Abbott ordenó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) que tomen medidas inmediatas para proteger a los usuarios residenciales de los costos del avance de esta industria.

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“Los centros de datos deben funcionar de manera que reduzcan los costos para los clientes residenciales de electricidad, no consuman el agua que necesitan nuestras comunidades y tengan en cuenta las necesidades de nuestros vecindarios”, declaró el gobernador republicano este 10 de junio.

Las medidas que exigió Abbott a las empresas de electricidad en Texas

En su misiva dirigida al presidente de la PUC, Thomas Gleeson, y al director ejecutivo de ERCOT, Pablo Vegas, Abbott ordenó que se aborden las siguientes problemáticas:

Protección al consumidor: el objetivo principal es garantizar que la expansión de las instalaciones no derive en una carga financiera para los ciudadanos.

el objetivo principal es garantizar que la expansión de las instalaciones no derive en una para los ciudadanos. Responsabilidad de costos de infraestructura: exige a la PUC que exhorte a los centros a pagar la totalidad de sus costos de infraestructura eléctrica.

exige a la PUC que exhorte a los centros a de sus costos de infraestructura eléctrica. Plazos e informes: establece que la PUC y ERCOT deben presentar un memorando conjunto a más tardar el 17 de julio de 2026 , con detalles de las acciones tomadas y recomendaciones legislativas. Además, la PUC debe iniciar acciones para reducir los costos de transmisión para usuarios residenciales antes del 31 de julio de 2026 .

establece que la PUC y ERCOT deben presentar un memorando conjunto a más tardar el , con detalles de las acciones tomadas y recomendaciones legislativas. Además, la PUC debe iniciar acciones para reducir los costos de transmisión para usuarios residenciales antes del . Sostenibilidad y recursos: exige que estos recintos no solo consuman energía, sino que contribuyan a la capacidad eléctrica estatal.

Además, el gobernador adelantó que planea trabajar con la legislatura para derogar las exenciones de impuestos sobre las ventas y otros incentivos para los centros de datos que se consideren innecesarios o desactualizados.

La medida de Abbott es similar a la ley promulgada a principios de mayo por DeSantis en Florida AP

Las similitudes de la postura de Abbott con las políticas de DeSantis sobre los centros de datos

Las nuevas políticas encuentran similitudes con la postura del gobernador de Florida. El 7 de mayo, DeSantis firmó el proyecto de ley SB 484. Según un comunicado, el propósito es proteger a los consumidores, el medio ambiente y las comunidades locales de los daños causados ​​por la industria.

La disposición legislativa promulgada por el gobernador republicano actúa de la siguiente manera: