Es oficial: qué pasará con la ciudadanía por nacimiento en Texas tras orden de Abbott contra el “turismo de nacimiento”

La ciudadanía por nacimiento continuará vigente en Texas pese a la nueva ofensiva impulsada por el gobernador Greg Abbott contra el denominado “turismo de nacimiento”. Pero una serie de medidas estatales ponen la lupa sobre los presuntos esquemas comerciales vinculados con partos de extranjeras.

Qué anunció Abbott sobre el “turismo de nacimiento”

Según informó la oficina del gobernador de Texas el 14 de julio, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) remitió al fiscal general de Texas una investigación relacionada con un presunto esquema de “turismo de nacimiento” promocionado a través del sitio web havemybabyinTEXAS.com.

La decisión llegó después de que Greg Abbott ordenara a la HHSC investigar paquetes de maternidad presuntamente ofrecidos a ciudadanos extranjeros por el Mission Regional Medical Center y otros centros médicos del estado.

“La ciudadanía estadounidense no está en venta en Texas”, afirmó el mandatario en un comunicado. Además, sostuvo que las autoridades estatales no permitirán que el sistema de salud sea utilizado para eludir las leyes federales de inmigración.

A pesar del anuncio, la investigación impulsada por el gobierno estatal no elimina ni modifica la ciudadanía por nacimiento. Actualmente, la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece que las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía de forma automática, con excepciones muy limitadas relacionadas con hijos de diplomáticos extranjeros.

Por ese motivo, los bebés que nazcan en Texas continúan con acceso a la ciudadanía estadounidense bajo las normas vigentes. Las actuaciones iniciadas por la HHSC buscan determinar si hospitales o intermediarios incurrieron en posibles irregularidades administrativas, comerciales o migratorias al promocionar este tipo de servicios entre ciudadanos extranjeros.

La pesquisa se concentra en la actividad de las empresas, intermediarios y centros médicos involucrados, no en el estatus legal de los niños nacidos en territorio estadounidense.

La decisión surge después de que se difundieran reportes sobre programas promocionados bajo el nombre “Paquetes de nacimiento en el sur de Texas” Archivo

Por qué Texas investiga a hospitales vinculados con estos programas

La controversia surgió tras la difusión de materiales promocionales que ofrecían paquetes de maternidad para mujeres extranjeras interesadas en dar a luz en territorio estadounidense.

De acuerdo con la oficina del gobernador, la HHSC encontró evidencia pública que vincularía a dos hospitales texanos con una presunta red de turismo de nacimiento y decidió remitir el caso al fiscal general para que evalúe posibles acciones civiles.

Además, Abbott ordenó que cualquier posible infracción penal detectada durante la investigación sea enviada a fiscales de distrito o de condado para determinar si corresponde iniciar procedimientos judiciales.

Por su parte, representantes del Mission Regional Medical Center hablaron con The Hill y rechazaron las acusaciones. Por otro lado, señalaron previamente que no participan ni facilitan actividades ilegales. También indicaron que retiraron determinados materiales promocionales para evitar malentendidos.

El Mission Regional Medical Center está acusado de ofrecer a los extranjeros una vía para que sus hijos consigan la ciudadanía estadounidense Mission Regional Medical Center

Qué busca el gobierno de Texas con estas medidas

La administración estatal sostiene que el objetivo es impedir que hospitales o empresas obtengan beneficios económicos mediante programas dirigidos específicamente a extranjeros que buscan dar a luz en EE.UU.

Abbott adelantó que trabajará con agencias estatales y federales para identificar posibles esquemas similares y evaluar si existen incumplimientos de las leyes vigentes.