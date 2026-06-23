Greg Abbott lo anunció: Texas liberará un enjambre de moscas estériles

El gobernador de Texas, Greg Abbott, encabeza una ofensiva para detener la expansión de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo. El mandatario estatal decidió acelerar la construcción de una planta especializada en Edinburg, que producirá moscas estériles en gran escala para combatir la plaga de manera efectiva.

Abbott explicó la estrategia de Texas contra la mosca barrenadora del Nuevo Mundo

El despliegue de estos insectos es la principal herramienta de defensa del estado para neutralizar el parásito. Respecto a la iniciativa, Abbott escribió en la red social X: “Texas está trabajando con las autoridades federales para acelerar la construcción de una nueva instalación de moscas estériles en Edinburg para combatir la mosca barrenadora del ganado”.

El mensaje del gobernador Greg Abbott en su cuenta de X X @GregAbbott_TX

El mandatario enfatizó la efectividad del método al señalar que “las moscas estériles son el remedio comprobado para erradicar la mosca barrenadora del ganado”. Sobre el impacto futuro de esta medida, aseguró: “Nuestros esfuerzos actuales están conteniendo la propagación. La nueva instalación la eliminará por completo”.

Según KRGV, esta instalación, valorada en 800 millones de dólares, se ubica en la base aérea de Moore. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) inició la edificación en abril, pero la urgencia de la situación obligó a las autoridades locales a destinar recursos adicionales para agilizar el proyecto.

La industria ganadera de la Estrella Solitaria aporta US$15.000 millones a la economía estatal. En ese sentido, expertos aseguran que la viabilidad de este sector depende directamente del éxito de este control sanitario masivo.

Texas: la importancia los mecanismos de control biológico contra el parásito

El uso de moscas macho estériles impide la reproducción del insecto y rompe su ciclo biológico. Según KRGV, al aparearse con estos ejemplares, las moscas hembra depositan huevos que nunca eclosionan.

Este método funciona como una defensa esencial para proteger a todo animal de sangre caliente. Esto incluye al ganado mayor, animales de caza y las mascotas domésticas expuestas al exterior.

La mosca barrenadora es una especie de parásito que representa una grave amenaza para los animales de sangre caliente en Texas Foto de Philip Veater en Unsplash

El veterinario estatal, Lewis “Bud” Dinges, destacó la preparación previa ante este escenario. Reconoció que, pese a la planificación, la gravedad del desafío exige una respuesta contundente.

Un ternero recién nacido en La Pryor, cerca de Uvalde, fue el primer caso confirmado de haber sido afectado por la mosca barrenadora en el estado. El animal presentó una herida infestada en la zona del ombligo.

Las autoridades realizaron inspecciones exhaustivas en el rebaño afectado sin detectar más contagios. Por su parte, el ternero ya se encuentra en proceso de recuperación tras el tratamiento.

Qué zonas son las más afectadas por la plaga en Texas

Para fortalecer la vigilancia, la Universidad A&M desplegará de inmediato equipos de pruebas aéreas en las zonas bajo riesgo. Abbott confirmó este despliegue operativo para realizar actividades de monitoreo mediante los agentes de extensión del condado.

La zona bajo cuarentena incluye actualmente el condado de Zavala y sectores específicos del condado de Uvalde. Estas medidas buscan contener el foco infeccioso detectado recientemente en la zona.

Recomendaciones para la protección de animales y mascotas en Texas

El protocolo oficial insta a los propietarios de animales a mantener una vigilancia constante ante heridas expuestas. Las mascotas que permanecen en exteriores requieren chequeos diarios, especialmente si presentan cortes o picaduras de garrapatas.

Ante la sospecha de heridas dolorosas o comportamiento inusual en los animales, se aconseja a los dueños contactar de inmediato a su veterinario de confianza. La detección temprana resulta vital para evitar daños mayores en los tejidos de los animales.

El estado intensificó las labores de divulgación en el corredor que abarca desde Eagle Pass hasta el lago Amistad. Las autoridades contemplan la instalación de cámaras de liberación terrestre para dispersar las moscas estériles.

También planean el incremento de trampas de vigilancia a lo largo del río para controlar la población de insectos. Cualquier hallazgo sospechoso debe reportarse al 1-800-550-8242, la línea veterinaria de la Comisión de Salud Animal de Texas disponible las 24 horas.