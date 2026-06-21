Greg Abbott lanza 27 programas de empleo con fondos de Texas: a quiénes ayudan y cómo aplicar

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció subvenciones por más de US$7 millones para 27 programas de empleo que permitirán a las personas capacitarse para ocupaciones de alta demanda. Las iniciativas están destinadas a distintos grupos de residentes, desde personas subempleadas hasta veteranos, desempleados y trabajadores con bajos ingresos.

Texas Talent Connection: Abbott busca fomentar el empleo

La oficina del gobernador informó el 16 de junio mediante un comunicado de prensa la concesión de más de US$7 millones en subvenciones del programa Texas Talent Connection. El dinero está destinado a ayudar a iniciativas de capacitación laboral y colocación de empleo en comunidades de todo el estado.

El objetivo del programa impulsado por Abbott en Texas es facilitar la inserción laboral, el aumento de los salarios y la mejora de la retención de empleos @GovernorAbbott

Gestionadas por el Consejo de Inversión en la Fuerza Laboral de Texas, dependiente de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo estatal, las subvenciones apoyan programas de educación y trabajo. El objetivo es facilitar la inserción laboral y la mejora de la retención de empleos, además de atender a poblaciones con necesidades especiales.

“Estas subvenciones permitirán que más texanos adquieran las habilidades necesarias para triunfar en empleos con alta demanda”, anunció Abbott.

A quiénes apuntan los 27 programas de empleo anunciados en Texas

Los programas de empleo están destinados a los residentes del Estado de la Estrella Solitaria y cada iniciativa beneficia a distintos grupos de personas:

American YouthWorks : programa de preaprendizaje para jóvenes en Bastrop, Blanco, Caldwell, Hays, Travis y Williamson. Ofrece capacitación de preaprendizaje para jóvenes de 16 a 24 años que no participan en programas de educación o empleo sin costo alguno para los participantes.

: programa de preaprendizaje para jóvenes en Bastrop, Blanco, Caldwell, Hays, Travis y Williamson. Ofrece capacitación de preaprendizaje para que no participan en programas de educación o empleo sin costo alguno para los participantes. Consorcio Tecnológico del Área de la Bahía de Houston : segundo año del Programa de Conexión de Carreras Ocultas de Alta Demanda en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller. Brinda entrenamiento en ocupaciones críticas y de alta demanda en la administración de investigación médica a personas subempleadas .

: segundo año del Programa de Conexión de Carreras Ocultas de Alta Demanda en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller. Brinda entrenamiento en ocupaciones críticas y de alta demanda en la administración de investigación médica a . Community Learning Centers, Inc .: tercer año del proyecto de técnicos de mantenimiento y reparación en el condado de Tarrant. Ayuda a veteranos , desempleados , subempleados y personas con bajos ingresos y escasa cualificación.

.: tercer año del proyecto de técnicos de mantenimiento y reparación en el condado de Tarrant. Ayuda a , , y y escasa cualificación. Distrito Universitario de Del Mar : primer año del proyecto “Desarrollo del Talento en Texas” en los condados de Aransas, Bee, Brooks, Duval, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Live Oak, Nueces, Refugio y San Patricio. Busca mejorar las oportunidades de empleo y la obtención de certificaciones para personas con educación limitada , mediante capacitación especializada en los sectores de transporte y construcción.

: primer año del proyecto “Desarrollo del Talento en Texas” en los condados de Aransas, Bee, Brooks, Duval, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Live Oak, Nueces, Refugio y San Patricio. Busca mejorar las oportunidades de empleo y la obtención de certificaciones para , mediante capacitación especializada en los sectores de transporte y construcción. Goodwill Industries of Central Texas : primer año del proyecto de la Academia de Formación Profesional y Técnica de Goodwill – Asistente Médico en el condado de Travis. Ofrece preparación para puestos de asistente médico de nivel inicial con alta demanda, con trayectorias profesionales claras para el ascenso, incluida la posibilidad de obtener la licencia de enfermero vocacional.

: primer año del proyecto de la Academia de Formación Profesional y Técnica de Goodwill – Asistente Médico en el condado de Travis. Ofrece preparación para puestos de de nivel inicial con alta demanda, con trayectorias profesionales claras para el ascenso, incluida la posibilidad de obtener la licencia de enfermero vocacional. Capital IDEA Houston : odontología, oficios y carreras técnicas en los condados de Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto y Waller. Proporciona formación, aprendizaje y certificaciones en sectores clave de crecimiento como asistentes dentales e higienistas dentales .

: odontología, oficios y carreras técnicas en los condados de Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto y Waller. Proporciona formación, aprendizaje y certificaciones en sectores clave de crecimiento como e . Houston City College : primer año del proyecto “Caminos hacia la Innovación: Biotecnología Integrada con IA” en los condados de Brazoria, Fort Bend y Harris. Integrará herramientas y tecnologías de inteligencia artificial en el programa de Certificado de Nivel 1 en Ciencias de Laboratorio de Biotecnología de Houston City College.

: primer año del proyecto “Caminos hacia la Innovación: Biotecnología Integrada con IA” en los condados de Brazoria, Fort Bend y Harris. Integrará en el programa de Certificado de Nivel 1 en Ciencias de Laboratorio de Biotecnología de Houston City College. Lamar State College Port Arthur : primer año del proyecto “Enfoque en el Transporte” en los condados de Chambers, Hardin, Jasper, Jefferson, Newton y Orange. Creará un nuevo programa de aprendizaje en montaje naval para satisfacer la necesidad del puesto en la región del sureste para la construcción de buques militares rompehielos.

: primer año del proyecto “Enfoque en el Transporte” en los condados de Chambers, Hardin, Jasper, Jefferson, Newton y Orange. Creará un nuevo programa de aprendizaje en para satisfacer la necesidad del puesto en la región del sureste para la construcción de buques militares rompehielos. Lone Star College Houston North : primer año del proyecto “Conectando el talento con la industria”: Trayectorias Profesionales en Soldadura y Éxito Estudiantil” en el condado de Harris. Brindará orientación profesional y aumentará el acceso a empleos en tecnología de soldadura .

: primer año del proyecto “Conectando el talento con la industria”: Trayectorias Profesionales en Soldadura y Éxito Estudiantil” en el condado de Harris. Brindará orientación profesional y aumentará el . My Possibilities : tercer año del proyecto Escuela de Innovación Laboral que presta servicios en los condados de Collin, Dallas, Denton, Rockwall y Tarrant. Ofrecerá capacitación vocacional práctica y certificación en los sectores de comercio minorista, artes culinarias, hotelería, tecnología, administración e instalaciones para adultos con discapacidades intelectuales o del desarrollo.

: tercer año del proyecto Escuela de Innovación Laboral que presta servicios en los condados de Collin, Dallas, Denton, Rockwall y Tarrant. Ofrecerá capacitación vocacional práctica y certificación en los sectores de comercio minorista, artes culinarias, hotelería, tecnología, administración e instalaciones para adultos con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Comité Conjunto de Aprendizaje y Capacitación Eléctrica del Norte de Texas : primer año del proyecto Navegador de Aprendizaje Eléctrico del Norte de Texas y Campamento de Entrenamiento de Aprendizaje en los condados de Collin, Comanche, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Erath, Fannin, Grayson, Hood, Hunt, Jack, Johnson, Kaufman, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rockwall, Somervell, Tarrant y Wise. Formará aprendices de electricistas .

: primer año del proyecto Navegador de Aprendizaje Eléctrico del Norte de Texas y Campamento de Entrenamiento de Aprendizaje en los condados de Collin, Comanche, Cooke, Dallas, Delta, Denton, Ellis, Erath, Fannin, Grayson, Hood, Hunt, Jack, Johnson, Kaufman, Navarro, Palo Pinto, Parker, Rockwall, Somervell, Tarrant y Wise. Formará . Per Scholas, Inc .: tercer año del proyecto “Creando movilidad económica y un futuro sólido en tecnología de la información”, en los condados de Collin, Dallas, Denton, Fort Bend, Harris, Houston y Tarrant. Proporcionará capacitación en habilidades técnicas para analistas de soporte técnico , técnicos de soporte informático e ingenieros de redes .

.: tercer año del proyecto “Creando movilidad económica y un futuro sólido en tecnología de la información”, en los condados de Collin, Dallas, Denton, Fort Bend, Harris, Houston y Tarrant. Proporcionará capacitación en habilidades técnicas para , técnicos de e . Proyecto ARRIBA: tercer año del proyecto “Educare: Elevating Nursing and Education” en El Paso. Capacitación a personas desfavorecidas y en situación de riesgo. También ayuda a los participantes a tener éxito en la educación postsecundaria para conseguir empleo en enfermería, educación y atención médica.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Programa de Capacitación Educativa : tercer año del proyecto de Capacitación Laboral para el Éxito de Jóvenes en Situación de Oportunidad, en los condados de Bexar, Frio, Gillespie, Karnes, Kendall, McMullen, Medina y Wilson. Brinda entrenamiento en experiencia laboral remunerada o pasantías a jóvenes en situación de vulnerabilidad y adolescentes en hogares de acogida .

: tercer año del proyecto de Capacitación Laboral para el Éxito de Jóvenes en Situación de Oportunidad, en los condados de Bexar, Frio, Gillespie, Karnes, Kendall, McMullen, Medina y Wilson. Brinda entrenamiento en experiencia laboral remunerada o pasantías a jóvenes en y adolescentes en . La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Área Capital Rural, Inc.: segundo año del proyecto del Programa de Preparación y Educación Pre-Enfermería Rural (PREP), en los condados de Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Lee, Llano y Williamson. Aborda la escasez crítica de personal sanitario y crea trayectorias profesionales accesibles para los residentes rurales desfavorecidos en enfermería vocacional, registrada y licenciatura en enfermería.

segundo año del proyecto del Programa de Preparación y Educación Pre-Enfermería Rural (PREP), en los condados de Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Lee, Llano y Williamson. Aborda la escasez crítica de personal sanitario y crea trayectorias profesionales accesibles para los en enfermería vocacional, registrada y licenciatura en enfermería. SER-Jobs for Progress of the Texas Gulf Coast, Inc .: primer año de la Fundación para el Futuro: Iniciativa de Oficios Calificados de Texas en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Matagorda, Montgomery, Walker, Waller y Wharton. Proporciona capacitación y colocación laboral a personas de bajos ingresos y subempleadas .

.: primer año de la Fundación para el Futuro: Iniciativa de Oficios Calificados de Texas en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Matagorda, Montgomery, Walker, Waller y Wharton. Proporciona capacitación y colocación laboral a y . Skillpoint Alliance: primer año del proyecto Skillpoint IGNITE en los condados de Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Lee, Llano, Travis y Williamson. Ofrece formación y orientación a estudiantes que pasan de un programa de preaprendizaje eléctrico a uno de aprendizaje registrado .

primer año del proyecto Skillpoint IGNITE en los condados de Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Lee, Llano, Travis y Williamson. Ofrece formación y orientación a que pasan de un eléctrico a uno de . Centro de Capacitación Laboral de Smithville : primer año del Programa de Técnicos Automotrices en el proyecto del Texas Rural en los condados de Bastrop, Caldwell, Fayette y Lee. Forma a técnicos automotrices , amplía el acceso a credenciales reconocidas por la industria y crea una reserva de trabajadores calificados para empleadores.

: primer año del Programa de Técnicos Automotrices en el proyecto del Texas Rural en los condados de Bastrop, Caldwell, Fayette y Lee. Forma a , amplía el acceso a credenciales reconocidas por la industria y crea una reserva de trabajadores calificados para empleadores. South Texas College : primer año del proyecto de Trayectorias Profesionales en Construcción y Electrocardiografía en los condados de Hidalgo y Starr. Implementa dos nuevos programas de certificación a corto plazo para trabajadores de la construcción y técnicos en electrocardiografía (ECG).

: primer año del proyecto de Trayectorias Profesionales en Construcción y Electrocardiografía en los condados de Hidalgo y Starr. Implementa dos nuevos programas de certificación a corto plazo para trabajadores de la y (ECG). Estación Experimental de Ingeniería de Texas A&M : primer año del proyecto TRAINBio (Biofabricación Avanzada Centrada en la Industria) en los condados de Brazos, Collin y Dallas. Formación intensiva y práctica en biofabricación en las instalaciones del Centro Nacional de Fabricación de Productos Terapéuticos.

: primer año del proyecto TRAINBio (Biofabricación Avanzada Centrada en la Industria) en los condados de Brazos, Collin y Dallas. Formación intensiva y práctica en en las instalaciones del Centro Nacional de Fabricación de Productos Terapéuticos. Texas Premier Technology Institute : segundo año del programa TechBridge DFW: Acelerador de soporte de TI con IA, en los condados de Dallas, Denton, Ellis, Johnson y Tarrant. Prepara a veteranos, desempleados y jóvenes en situación de vulnerabilidad para puestos técnicos de nivel inicial en soporte, ciberseguridad e inteligencia artificial.

: segundo año del programa TechBridge DFW: Acelerador de soporte de TI con IA, en los condados de Dallas, Denton, Ellis, Johnson y Tarrant. Prepara a veteranos, desempleados y jóvenes en situación de vulnerabilidad para puestos técnicos de nivel inicial en soporte, ciberseguridad e inteligencia artificial. Colegio Técnico Estatal de Texas : primer año del Programa de Formación de Técnicos de Producción en los condados de Bosque, Falls, Freestone, Hill, Limestone y McLennan. Preparará a adultos mayores de 18 años para puestos de nivel inicial en el sector manufacturero regional.

: primer año del Programa de Formación de Técnicos de Producción en los condados de Bosque, Falls, Freestone, Hill, Limestone y McLennan. Preparará a para puestos de nivel inicial en el sector regional. Universidad Tecnológica de Texas : primer año del proyecto de Capacitación para Profesionales de la Construcción en la Región de South Plains y Panhandle, que abarca los condados de Armstrong, Bailey, Carson, Cochran, Crosby, Dickens, Floyd, Garza, Hale, Hockley, King, Lamb, Lubbock, Lynn, Motley, Oldham, Potter, Randall, Terry y Yoakum. Formación en servicios públicos para personas que trabajan en la administración de edificios comerciales e industriales.

: primer año del proyecto de Capacitación para Profesionales de la Construcción en la Región de South Plains y Panhandle, que abarca los condados de Armstrong, Bailey, Carson, Cochran, Crosby, Dickens, Floyd, Garza, Hale, Hockley, King, Lamb, Lubbock, Lynn, Motley, Oldham, Potter, Randall, Terry y Yoakum. Formación en para personas que trabajan en la administración de edificios comerciales e industriales. United College and Career Success: primer año del proyecto Leap Forward Workforce Innovation Program en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Matagorda, Montgomery, Walker, Waller y Wharton. Preparación de jóvenes y adultos de entre 16 y 24 años para que se conviertan en flebotomistas , asistentes médicos y auxiliares de enfermería .

primer año del proyecto Leap Forward Workforce Innovation Program en los condados de Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Matagorda, Montgomery, Walker, Waller y Wharton. Preparación de y de entre para que se conviertan en , y . Universidad de Houston Downtown (UHD): primer año del proyecto UHD Bridging Entry into the STEM Workforce en Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Walker y Waller. Brinda formación básica en habilidades de laboratorio para mejorar la preparación laboral y aumentar las tasas de transición exitosa al mercado.

primer año del proyecto UHD Bridging Entry into the STEM Workforce en Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Walker y Waller. Brinda formación básica en para mejorar la preparación laboral y aumentar las tasas de transición exitosa al mercado. Iniciativa del Valle para el Desarrollo y el Progreso : tercer año del proyecto Iniciativa de Expansión de Profesionales de la Salud del Valle del Río Grande, para los residentes de los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy. Forma a personas para la certificación y el empleo en carreras de alta demanda en apoyo sanitario , enfermería práctica y vocacional , enfermería registrada, terapia y tecnología y técnicos de la salud .

: tercer año del proyecto Iniciativa de Expansión de Profesionales de la Salud del Valle del Río Grande, para los residentes de los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy. Forma a personas para la certificación y el empleo en , y , enfermería registrada, terapia y tecnología y . Workforce Solutions of Central Texas: primer año del proyecto WorkForce Talent Pipeline en los condados de Bell, Coryell, Hamilton, Lampasas, Milam, Mills y San Saba. Ofrece capacitación en manufactura avanzada, tecnología de semiconductores, robótica, mantenimiento industrial y oficios especializados.

Cómo aplicar a los programas de empleo en Texas

Para aplicar a estos programas, es necesario contactar directamente a las organizaciones específicas que recibieron las subvenciones. Esto se debe a que cada una administra su propio proceso de formación y colocación laboral.

Los interesados en aplicar a alguno de los programas de empleo de Texas deberán contactarse directamente con las organizaciones Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

En ese sentido, ciertas iniciativas solo están disponibles en condados específicos. Por ejemplo, Lone Star College Houston North ofrece formación en soldadura en el condado de Harris.

De este modo, los interesados en solicitar formación laboral deben ingresar al sitio web de cada organización para participar en su capacitación específica.