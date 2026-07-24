Hermana Letty, la monja detenida por el ICE en Texas: “Cumplen con las normas y aún así viven en incertidumbre”

El caso de la Hermana Leticia “Letty” Ugboaja, arrestada en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y liberada horas después, despertó una fuerte reacción de dirigentes políticos, representantes de la Iglesia y organizaciones vinculadas con los derechos de los inmigrantes.

Hermana Letty relata cómo fue su arresto por el ICE cuando caminaba hacia una misa en McAllen

La Hermana Leticia “Letty” Ugboaja, originaria de Nigeria, ofreció una conferencia de prensa en McAllen, donde explicó que decidió hacer pública su experiencia para visibilizar la situación de otras personas que atraviesan experiencias similares.

Durante su intervención sostuvo que su caso no es aislado y que muchas personas que cumplen con todas las exigencias impuestas por las autoridades migratorias siguen viviendo su vida con temor e incertidumbre.

“Hay muchas otras personas en esta misma situación, personas a quienes nuestras leyes les han otorgado algún tipo de protección, que han cumplido con todas las normas que se les han exigido y que aún viven en la incertidumbre”, expresó la religiosa. También señaló que considera importante que quienes enfrentan procedimientos migratorios tengan la oportunidad de explicar su situación antes de que se las prive de la libertad.

Según informó Telemundo, la monja fue arrestada el 28 de junio mientras caminaba hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en McAllen, ubicada a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Vestía su hábito religioso y se dirigía a participar de la misa cuando fue interceptada por agentes migratorios.

Qué protección migratoria tenía la hermana Letty y por qué no podía ser deportada a Nigeria

El abogado de la religiosa, Carlos García, explicó que el caso migratorio de su clienta cuenta con una resolución judicial previa. De acuerdo con el letrado, en 2019 un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo, pero al mismo tiempo le concedió protección contra la expulsión al considerar probable que sufriera torturas si regresaba a Nigeria.

La religiosa de origen nigeriano fue interceptada el 28 de junio mientras caminaba vestida con su hábito hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores para asistir a misa Nuestra Señora de los Dolores

El representante legal sostuvo que la religiosa cumplió durante todos estos años con cada una de las obligaciones establecidas por las autoridades migratorias. Además, remarcó que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos, por lo que no existía ningún incumplimiento de las condiciones que le habían sido impuestas.

Durante la conferencia de prensa, García indicó además que cuando agentes del ICE realizaron el arresto no ofrecieron mayores explicaciones sobre los motivos de la detención.

Según relató, únicamente le comunicaron que el Gobierno estadounidense planeaba deportarla hacia un tercer país, sin brindar más detalles sobre ese procedimiento.

Congresistas y líderes católicos intervinieron tras el arresto de la hermana Letty en Texas

La detención de la religiosa provocó la reacción dentro de la comunidad católica de McAllen. Integrantes de la parroquia comenzaron a difundir el caso mediante publicaciones en redes sociales para alertar sobre lo ocurrido y solicitar apoyo para conseguir su liberación.

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Con el paso de las horas, el reclamo trascendió el ámbito religioso y llegó hasta representantes políticos. Algunos congresistas de Texas intervinieron públicamente para respaldar a la religiosa y reclamar explicaciones sobre su arresto. Finalmente, la monja recuperó la libertad unas nueve horas después de haber sido detenida.

De acuerdo con Telemundo Arizona, la situación también volvió a instalar el debate sobre la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, especialmente en torno a los procedimientos aplicados a personas con protección legal y a las expulsiones hacia terceros países, una medida que ya recibió cuestionamientos judiciales y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.