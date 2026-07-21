El sector con miles de empleos en Texas que peligra por la falta de migrantes con permiso de trabajo legal

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generan consecuencias en la industria de la construcción del sur de Texas. De acuerdo con reportes del sector, la disminución de trabajadores disponibles modifica los tiempos de ejecución de las obras y el costo de las viviendas.

Redadas del ICE y presión sobre la construcción en Texas

El informe denominado “Texas Construction Outlook 2026: What Mid‑Year Trends Mean for South Texas Contractors” detalla cómo los operativos del ICE en el sur del estado profundizaron la salida de trabajadores migrantes y reducen las cuadrillas disponibles, sobre todo en proyectos residenciales y de infraestructura.

Un informe reveló cómo los operativos del ICE en obras del sur de Texas profundizan la salida de trabajadores migrantes Fotomontaje generado con IA

Representantes del sector describen retrasos en cronogramas , reprogramación de turnos y dificultad para completar tareas críticas cuando los equipos se quedan sin mano de obra a mitad de proyecto.

, reprogramación de turnos y cuando los equipos se quedan sin mano de obra a mitad de proyecto. Esa tensión se traslada a las familias latinas que esperan viviendas nuevas o remodelaciones, que enfrentan tiempos de entrega más largos y costos finales más altos en un mercado ya competitivo.

Construcción en el sur de Texas: demanda alta, escasez de mano de obra

De acuerdo con el análisis, la región mantiene una cartera sólida de proyectos comerciales , industriales y de vivienda, con un proceso de varios meses.

, industriales y de vivienda, con un proceso de varios meses. El reporte subraya que la principal problemática no es la falta de contratos, sino la escasez de trabajadores calificados , que se agrava cuando migrantes con experiencia en la construcción abandonan obras por miedo a redadas o por trabas para renovar permisos.

, que se agrava cuando migrantes con experiencia en la construcción abandonan obras o por trabas para renovar permisos. Para los contratistas del sur de Texas, la combinación de alta demanda y menos personal disponible se traduce en salarios más altos, mayor competencia por cada trabajador y, en última instancia, encarecimiento de las obras.

El informe remarca las consecuencias de la falta de trabajadores en las construcciones x Greg Abbott / Unsplash

Lo que advierten los contratistas sobre el futuro del sector

El documento de ABC South Texas advierte que la brecha de mano de obra y habilidades es el principal desafío para las empresas de la región, incluso por encima del costo de materiales o de las tasas de interés.

El ICE realizó varios operativos en Texas en lugares de trabajo (X/@HSI_SanAntonio)

Los autores señalan que, sin un flujo estable de trabajadores , el sector podría ver ralentizada la ejecución de proyectos estratégicos como hospitales, plantas industriales y desarrollos residenciales .

, el sector podría ver ralentizada la ejecución de proyectos estratégicos como . Entre las principales preocupaciones, los contratistas destacan el impacto directo en pequeños y medianos desarrolladores, que tienen menos margen para absorber sobrecostos y podrían cancelar o reducir proyectos en comunidades con alta presencia latina.

Programas de capacitación y límites de la estrategia actual

Ante la falta de mano de obra, ABC South Texas impulsa programas de aprendizaje y certificaciones en oficios de la construcción, con el objetivo de formar nuevos trabajadores locales y ofrecer carreras de mejor salario.

en oficios de la construcción, con el objetivo de formar nuevos trabajadores locales y ofrecer carreras de mejor salario. El informe destaca que quienes completan estos programas pueden acceder a empleos más estables y bien remunerados, lo que el sector intenta usar como herramienta para atraer talento.

lo que el sector intenta usar como herramienta para atraer talento. Sin embargo, los autores reconocen que la formación local no compensa, en el corto plazo, la salida de miles de trabajadores migrantes que ya sostenían buena parte de las obras, sobre todo en oficios que requieren experiencia en campo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.