Nuevas encuestas en Texas: quién gana entre Abbott e Hinojosa las elecciones en 2026

Las nuevas encuestas sobre las elecciones para gobernador de Texas muestran cómo avanzan Greg Abbott y la candidata demócrata, Gina Hinojosa, a una de las contiendas estatales más importantes de Estados Unidos. Los datos más recientes le otorgan una ventaja al actual gobernador republicano.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Hinojosa y Abbott en Texas

De acuerdo con el sondeo publicado por The New York Times y realizado junto a Siena College, Abbott lidera la intención de voto con el 50% de apoyo frente al 41% obtenido por Hinojosa, una diferencia de nueve puntos porcentuales rumbo a las elecciones generales.

La encuesta fue difundida el 30 de junio y constituye uno de los relevamientos más recientes sobre la elección para gobernador de Texas. Con esa distancia en los porcentajes, las cifras muestran un panorama favorable para el actual mandatario, que busca reelegir y continuar en el poder.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Los números publicados también coinciden con otras mediciones conocidas durante 2026. En abril, el Texas Politics Project de la Universidad de Texas registró una ventaja para Abbott.

Lo propio hizo una encuesta previa llevada a cabo por UT Tyler, que mostró una tendencia similar.

Trayectoria y ejes de campaña de Hinojosa y Abbott

Abbott ocupa la gobernación de Texas desde enero de 2015. Antes de llegar al máximo cargo estatal, se desempeñó como fiscal general del estado y como juez de la Corte Suprema de Texas.

Durante su gestión impulsó iniciativas relacionadas con la seguridad fronteriza, la economía estatal, la reducción de impuestos y proyectos de infraestructura pública.

Hinojosa corre de atrás a Abbott, según las últimas encuestas sobre las elecciones a gobernador de Texas Morning Joe/Arch

Por su parte, Hinojosa es una dirigente demócrata y exintegrante de la Cámara de Representantes de Texas. Representó durante varios años un distrito del área de Austin y desarrolló parte de su carrera política en temas vinculados con la educación pública.

Su campaña puso el foco en el acceso a servicios esenciales, el fortalecimiento de las escuelas y el desarrollo económico de las comunidades locales.

La importancia a nivel nacional de la elección radica en que Texas es el segundo estado más poblado de EE.UU. y una de las economías más importantes del país norteamericano. De acuerdo con The New York Times, los comicios a gobernador suelen atraer atención en todo el territorio debido al peso político y económico que tiene el estado.

Qué temas aparecen en el escenario electoral de Texas

De acuerdo con las encuestas citadas, la inmigración y la seguridad fronteriza continúan entre los asuntos que ocupan un lugar central en el debate político estatal. También aparecen temas vinculados con la economía, la inflación, el costo de vida y el sistema educativo.

La inmigración y la seguridad fronteriza continúan entre los asuntos que ocupan un lugar central en el debate político de Texas Julio Cortez - AP

Además de seguir las temáticas y registrar el apoyo de ambos candidatos, las encuestadoras siguen de cerca las opiniones de los votantes independientes, que pueden marcar la diferencia y definir la elección con sus apoyos.

Las elecciones generales de Texas se celebran el 3 de noviembre, cuando residentes del Estado de la Estrella Solitaria acudirán a las urnas no solo para elegir gobernador, sino para definir también otros cargos estatales y federales.