Hinojosa revela que supera a Abbott en intención de voto: “Algo pasa en Texas”

La carrera por la gobernación de Texas comienza a mostrar señales de una competencia más ajustada. La legisladora demócrata Gina Hinojosa aseguró que amplió su ventaja entre los votantes independientes frente al actual gobernador republicano, Greg Abbott, y sostuvo que hay un cambio en marcha dentro del estado. Aunque las encuestas generales todavía muestran al mandatario con una ventaja, los datos revelan una evolución favorable para la candidata azul en un segmento del electorado.

Elecciones en Texas: el mensaje de Gina Hinojosa que puso el foco en los independientes

La propia Hinojosa difundió las cifras a través de su cuenta oficial en X el 23 de junio. Allí sostuvo que el respaldo de los votantes independientes creció de manera significativa en apenas unos meses.

Hinojosa resaltó su crecimiento entre votantes independientes X de Hinojosa

“En abril, estábamos 13 puntos arriba entre los independientes. Ahora, estamos 29 puntos arriba. Algo está pasando en Texas”, escribió la candidata demócrata.

En la misma publicación compartió dos cifras concretas: el 41% de los votantes independientes de Texas aseguraría que votaría por ella para gobernadora, mientras que el 12% elegiría a Greg Abbott.

La dirigente no detalló el origen de esos números, aunque la evolución coincide con distintas mediciones realizadas en los últimos meses.

Gina Hinojosa y Texas: de dónde saldrían los números que difundió la candidata

Las cifras que compartió la legisladora guardan relación con las encuestas elaboradas por Texas Public Opinion Research (TPOR) entre abril y mayo de este año.

La primera medición se realizó entre el 17 y el 20 de abril sobre 1018 votantes probables. En ese momento, el escenario general mostraba a Greg Abbott con el 48% de intención de voto y a Gina Hinojosa con el 43%.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Sin embargo, la situación era distinta cuando se analizaba exclusivamente a los independientes. Según esos datos, la demócrata tenía una ventaja de 13 puntos sobre el gobernador republicano.

Un mes después, la tendencia se profundizó. La encuesta de mayo, publicada el 29 de ese mes, mostró a Abbott con el 46% de intención de voto y a Hinojosa con el 41%, mientras que el 9% permanecía indeciso.

Ese relevamiento ya reflejaba un crecimiento importante del respaldo independiente hacia la candidata demócrata. TPOR indicó que lideraba ese segmento por 27 puntos de diferencia, una cifra muy cercana a los 29 puntos mencionados posteriormente en la publicación de X.

Elecciones 2026 en Texas: Abbott mantiene la ventaja en el escenario general

De acuerdo con los resultados difundidos el 9 de junio por Texas Pulse, una iniciativa desarrollada conjuntamente por Texas A&M Bush School y ReconMR, el gobernador republicano obtiene el 49% de intención de voto frente al 43% de Gina Hinojosa.

Gina Hinojosa apuntó contra el gobernador Greg Abbott

El estudio fue realizado entre el 1° y el 4 de junio sobre 807 votantes probables y presenta un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

El informe también señala que las demás contiendas estatales aparecen muy ajustadas. La elección para el Senado federal, por ejemplo, muestra un empate técnico entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton, ambos con el 46%.

Los resultados estatales incluidos en la encuesta son los siguientes:

Gobernador: Greg Abbott 49% y Gina Hinojosa 43%.

49% y 43%. Senado: James Talarico 46% y Ken Paxton 46%.

46% y 46%. Vicegobernador: Dan Patrick 49% y Vikki Goodwin 44%.

49% y 44%. Fiscal general: Mayes Middleton 45% y Nathan Johnson 40%.

Las elecciones generales en Texas se celebrarán el martes 3 de noviembre. Ese día se definirá la gobernación del estado, además de los otros cargos estatales y legislativos.