La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, anticipó que buscará revertir una restricción del gobernador Greg Abbott sobre las visas H-1B en agencias estatales y universidades públicas. La demócrata también dijo que revisará una directiva relacionada con terrenos públicos para la detención de migrantes.

Qué planea cambiar Hinojosa en Texas

En una entrevista publicada por The Texas Tribune, Hinojosa respondió afirmativamente cuando le preguntaron si dejaría sin efecto la medida sobre trabajadores con visas H-1B.

Gina Hinojosa promete que bajo su administración Texas no servirá como plataforma de operaciones para detener a niños ni familias AP/Imagen compuesta con IA

Abbott había ordenado en enero a agencias estatales y universidades congelar nuevas peticiones H-1B y revisar el uso del programa, según su oficina.

Hinojosa, quien asumirá el 19 de enero de 2027, dijo al medio que no considera adecuada una respuesta uniforme. En su experiencia como abogada laboral, señaló que había visto abusos contra trabajadores H-1B, pero sostuvo que muchos distritos escolares recurren a docentes con ese visado ante la dificultad de contratar personal local.

“No estoy haciendo guerras culturales”, afirmó al explicar su posición sobre el congelamiento. Agregó que las empresas no deberían recibir beneficios fiscales para crear puestos y luego utilizar ese dinero para contratar empleados H-1B. Son argumentos de la gobernadora electa, no una conclusión independiente sobre todas las contrataciones.

Alcance para los trabajadores

La visa H-1B es un permiso laboral federal. La medida estatal descrita se refiere a peticiones de organismos y universidades públicas de Texas; levantarla no otorgaría por sí misma una visa ni modificaría automáticamente las reglas federales. Los posibles beneficiarios deberán esperar el texto de cualquier decisión y su implementación.

La gobernadora electa también dijo que revocaría una directiva de Abbott que encargaba identificar terrenos públicos para detener migrantes.

En la misma conversación anunció su intención de revertir una prohibición de venta de productos de cáñamo con THC a menores de 21 años, una cuestión distinta de las visas.

Gina Hinojosa buscará revertir una restricción del gobernador Abbott sobre las visas H-1B en agencias estatales y universidades Sandra Dahdah - ZUMA Press Wire DPA

En la entrevista relató además una conversación con el presidente Donald Trump sobre seguridad fronteriza. Dijo que habitantes de la zona de Big Bend preferían vigilancia electrónica a un muro; no indicó que Trump hubiera asumido un compromiso sobre esa propuesta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.