Elecciones USA 2026: los republicanos evalúan subir los impuestos para evitar cortes en las jubilaciones

La crisis financiera del Seguro Social comenzó a modificar algunas posiciones dentro del Congreso de Estados Unidos antes de las elecciones de medio término. Mientras el Partido Republicano mantiene sectores que rechazan cualquier aumento de impuestos, otros legisladores consideran que elevar la recaudación puede formar parte de una solución para evitar recortes en las jubilaciones.

El Seguro Social podría agotarse en 2032 y los republicanos miran alternativas

De acuerdo con The Washington Post, actualmente, el impuesto destinado al Seguro Social es del 6,2% para los trabajadores y otro 6,2% para los empleadores, pero solo se aplica sobre los primeros 184.500 dólares de ingresos anuales. Una propuesta bipartidista busca modificar ese esquema y ampliar la base salarial alcanzada por el tributo.

Ante la inminente crisis financiera del Seguro Social, un grupo de legisladores republicanos ha comenzado a flexibilizar la postura tradicional de su partido sobre los impuestos SSA

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno y la demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, plantean eliminar el límite salarial sobre el que se cobra el impuesto de nómina, de manera que quienes reciben los ingresos más elevados aporten al programa la misma proporción mayor de sus salarios.

“No estamos de acuerdo en todo, pero en una cosa sí coincidimos: el Congreso debe actuar ahora para salvar el Seguro Social para las futuras generaciones de estadounidenses”, dijo Moreno en un comunicado.

La urgencia está relacionada con las cuentas del programa. Las proyecciones indicaron que el fondo fiduciario podría agotarse en 2032. Sin una reforma aprobada por el Congreso, los recursos provenientes exclusivamente de los impuestos sobre la nómina no serían suficientes para mantener el nivel actual de los pagos.

En ese escenario, los beneficios podrían reducirse un 22%. De acuerdo con las estimaciones de The Washington Post, la disminución representaría unos US$440 mensuales en promedio para cada beneficiario.

Para 2033, el sistema necesitaría aproximadamente US$459 mil millones adicionales mediante nuevos ingresos o reducciones de gastos, una brecha que aumentaría posteriormente.

Republicanos evalúan aumentar la recaudación para financiar el Seguro Social

El debate también alcanzó a Tom Cole, representante republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. Según señaló, está dispuesto a analizar modificaciones tanto en las tasas como en el volumen de ingresos alcanzados por el impuesto.

Para el legislador, evitar una reducción de las jubilaciones requiere considerar diferentes alternativas. Entre ellas figura incrementar los ingresos fiscales, una posición que se aparta de la tradicional resistencia republicana a las subas impositivas

Lloyd K. Smucker, representante republicano de Pensilvania y miembro del Comité de Presupuesto, también planteó la necesidad de actuar sobre la recaudación. Su enfoque contempló combinar mayores ingresos con otras medidas, como evaluar los beneficios de acuerdo con los recursos de cada jubilado y elevar gradualmente la edad de retiro.

“Si alguien tiene ingresos muy altos durante la edad de jubilación, ¿debería realmente poder acceder al Seguro Social de la misma manera que alguien que vive en la pobreza?”, planteó en una entrevista con Roll Call.

Subir la edad de la jubilación: otra alternativa republicana para el Seguro Social

La edad para acceder al beneficio completo actualmente llega a los 67 años para quienes nacieron en 1960 o después, mientras que es posible comenzar a cobrar desde los 62 años con una prestación menor. Modificar esos umbrales es una de las opciones que se discuten para reducir el crecimiento de los gastos futuros.

En el contexto de las reformas al Seguro Social, elevar la edad de retiro se plantea como una medida para frenar el gasto futuro Imagen de Drazen Zigic en Freepik

Quienes respaldan esa alternativa sostuvieron que el aumento de la expectativa de vida permite revisar el momento de acceso a la jubilación. Smucker consideró que aplicar cambios con anticipación podría contribuir a preservar la capacidad del programa.

Existen antecedentes de acuerdos que combinaron ingresos adicionales y modificaciones del gasto. En 1983, Ronald Reagan y el presidente de la Cámara, Tip O’Neill, alcanzaron un acuerdo para evitar la insolvencia del Seguro Social mediante cambios en los impuestos sobre la nómina y un incremento gradual de la edad de retiro.

En 2010, la comisión fiscal Bowles-Simpson también propuso llevar la edad de jubilación hasta los 69 años, aunque el plan no llegó a votarse.