Iba de Dallas a Newark: cómo fue que un pasajero terminó atado en un vuelo de American Airlines

El pasado jueves 3 de septiembre se registró un incidente violento a bordo de un vuelo comercial de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas y Newark. Un pasajero comenzó a comportarse de forma agresiva y gritarle obscenidades a una azafata. Ante la situación, un grupo de personas intervino y lo ató con una brida de plástico.

Así fue el incidente en un vuelo de American Airlines con un pasajero

El altercado ocurrió durante el vuelo 618 de American Airlines, que despegó el jueves por la noche desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (Texas) con destino al Aeropuerto de Newark (Nueva Jersey).

Pasajero Alcoholizado Y Violento Fue Atado Con Cinta Adhesiva En Un Vuelo De American Airlines

En la mitad del recorrido, el pasajero (identificado como Arthur Lundeen) empezó a comportarse de forma muy agresiva y a gritar insultos hacia una azafata, según consignó The New York Times.

“Se estaba poniendo muy agresivo y gritaba mucho”, dijo uno de los pasajeros del vuelo.

Lundeen continuó insultando a otros miembros de la tripulación y al hombre que estaba sentado a su lado. Luego, comenzó a gritar que el avión se iba a estrellar. Según los testigos, la tripulación temía que el pasajero intentara irrumpir en la cabina de pilotos.

El hombre comenzó a gritar que el avión se iba a estrellar Instagram/@richardolenick

Debido a esto, una azafata intentó calmarlo, pero él se alteró aún más. Golpeó la computadora portátil del pasajero contiguo (quien vestía de traje) y luego lo agarró por el cuello.

“Se habría lastimado y sangraba en el asiento”, dijo Michelle Ng-Reyes, una de las testigos, a NBC Nueva York.

La respuesta de los pasajeros al incidente en el vuelo de American

Tras ver las agresiones físicas, Richard O’Lenick y Juan Mejía, quienes estaban sentados dos filas adelante, se levantaron para ayudar.

Con una brida de plástico otorgada por una de las azafatas, lograron sujetarle las muñecas, mientras Lundeen les gritaba que se quitaran de encima.

Con la brida, el pasajero continuó resistiéndose y mordió a Mejía en la mano.

Ante esto, la tripulación les facilitó cinta adhesiva y aseguraron el cuerpo de Lundeen a su asiento, incluyendo su cabeza .

y aseguraron el cuerpo de Lundeen a su asiento, . No le taparon la boca para que este pudiera respirar sin problemas.

American Airlines tuvo que aterrizar de emergencia en Baltimore Instagram @americanair

Aunque fue atado, el pasajero intentó levantarse. Para evitar que se liberara, O’Lenick permaneció sentado sobre el regazo de Lundeen durante unos 15 minutos hasta que el avión completó el aterrizaje.

“A nivel físico, sin duda, disminuyó su capacidad de movimiento. Pero no solucionó el problema. Seguía empujando, resistiéndose”, contó Olenick a CNN.

Aterrizaje de emergencia en EE.UU. y comunicado de la aerolínea

El avión realizó un aterrizaje de emergencia poco después de las 22 hs en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

Una vez en tierra, agentes de la Policía de Maryland subieron de inmediato a bordo para custodiar y retirar a Lundeen.

El pasajero fue acusado por agresión en segundo grado y alteración del orden público, mientras que tanto el FBI como la Administración Federal de Aviación (FAA) mantienen abierta una investigación del incidente.

Por su parte, American Airlines agradeció en un breve comunicado a sus empleados por el “profesionalismo” y a los pasajeros por su comprensión durante el incidente.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia”, dijo la aerolínea, según Fox 45 News.