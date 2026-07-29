American Airlines canceló más de 2500 vuelos en Estados Unidos por un problema informático

La aerolínea estadounidense American Airlines suspendió este martes más de 2500 vuelos en Estados Unidos a raíz de un “problema técnico” que afectó su operatividad en diferentes aeropuertos de todo el país durante al menos 30 minutos. La compañía aérea indicó que sufrió un inconveniente informático que complicó la conectividad de algunos sistemas.

“Implementamos una parada temporal en tierra mientras nuestros equipos trabajaban para resolver el problema. Nos disculpamos con nuestros clientes por las molestias”, informó American Airlines a través de un comunicado difundido en sus redes sociales..

El posteo con el que la compañía anunció el desperfecto

La suspensión de vuelos fue emitida alrededor de las 18.30 (hora local), y se produjo durante una tormenta inusualmente fuerte que se desplazó por el noreste de Estados Unidos hasta la noche del martes, señaló CNN.

Por su parte, la plataforma de seguimiento de vuelos y datos de aviación más grande del mundo, FlightAware, informó que se cancelaron más de 2500 vuelos en aeropuertos de todo el país por este inconveniente.

Una tormenta complicó las operaciones en diferentes aeropuertos del este de Estados Unidos

Entre los aeropuertos afectados se encuentran el de la ciudad de Nueva York, junto con el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey.

Además, las tormentas eléctricas obligaron a suspender las operaciones en aeropuertos de las principales ciudades, incluidas Washington D.C. y Baltimore.

El ICE amplía los arrestos en aeropuertos

Este martes, la administración de Donald Trump comenzó a detener a ciudadanos extranjeros con visas estadounidenses vencidas mientras transitan por aeropuertos, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses, según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con abogados especializados en inmigración. La medida abre un nuevo y amplio universo de personas susceptibles de ser deportadas.

En las últimas semanas, agentes de inmigración vestidos de civil han detenido a personas en mostradores de check-in y puertas de embarque en al menos 15 aeropuertos. Algunos procedimientos se realizaron de manera discreta, mientras que otros quedaron registrados en videos tomados por pasajeros indignados.

El ICE ampliará sus operaciones en los aeropuertos norteamericanos Fotomontaje realizado con IA

Los arrestos recientes parecen representar una ampliación del acuerdo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En diciembre, The New York Times había informado que agentes de ICE estaban arrestando en aeropuertos a personas con órdenes de deportación gracias a información proporcionada por las aerolíneas a la TSA.

Ahora, tras revisar documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entrevistar a abogados de más de 25 personas de más de una docena de países detenidas recientemente en aeropuertos, el diario concluyó que el programa también abarca ahora a personas con visas vencidas, un grupo mucho más numeroso.

Cada año, cientos de miles de inmigrantes y visitantes permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. Muchos de ellos se encuentran en una zona gris legal, ya que esperan la renovación de sus visas o la obtención de una green card, mientras cuentan con permisos de trabajo vigentes.