Midterms 2026 en Texas: Talarico busca conquistar votos republicanos con un foro en vivo sin Paxton

James Talarico busca ampliar su respaldo electoral en Texas y participa este miércoles 14 de octubre en un foro en vivo organizado por CNN y Jubilee, moderado por la periodista Erin Burnett, en el que responde preguntas de ciudadanos republicanos, demócratas e independientes. El encuentro se realizará sin la participación de su rival, Ken Paxton.

A qué hora es el foro en vivo de James Talarico en Texas

De acuerdo con CNN, el foro abierto en vivo de Talarico está programado para transmitirse este miércoles a las 20 hs (hora del Este - ET). En Texas (hora del Centro - CT), el evento se transmitirá a las 19 hs.

Durante este evento, el político demócrata responderá directamente a las preguntas de una audiencia compuesta por votantes locales de diversas afiliaciones partidarias Captura de pantalla CNN

La iniciativa se desarrolla en la recta final hacia las elecciones de medio término del 3 de noviembre, cuando los votantes decidirán la composición del Congreso.

Para Talarico, el espacio representa una oportunidad de presentar sus propuestas ante electores que no necesariamente comparten su afiliación partidaria y de consolidar su imagen entre quienes cuestionan a la dirigencia republicana.

La transmisión estará disponible en vivo mediante la plataforma digital de CNN, con una suscripción de acceso total. El formato permitirá que el candidato responda directamente a las inquietudes del público, en una campaña en la que la economía familiar, el costo de vida y los precios de la gasolina figuran entre las principales preocupaciones de los texanos.

Encuesta en Texas: Talarico supera a Paxton por seis puntos

El sondeo más reciente de The New York Times y Siena College sitúa a Talarico con el 51% de la intención de voto, frente al 45% de Paxton. La encuesta consultó a 615 votantes probables y presenta un margen de error de más o menos 4,5 puntos porcentuales.

Además de la ventaja para el demócrata, la medición también identifica indicadores favorables para Talarico entre los electores que podrían definir la contienda.

Talarico Apuntó Contra Paxton

El 60% considera que tiene los valores morales adecuados, mientras que el 65% evalúa positivamente su carácter. Además, la mitad de los encuestados no lo ubica en los extremos del espectro político, una percepción que podría facilitar su acercamiento a independientes y republicanos moderados.

En contraste, Paxton enfrenta cuestionamientos vinculados con su trayectoria personal y legal. El 45% de los consultados afirma que esos asuntos influyen en su decisión electoral, mientras que el 55% considera que sus posiciones políticas están demasiado a la derecha.

“La gente está entusiasmada. Quieren un cambio”, dijo una probable votante demócrata de Texas a CNN.

Talarico vs. Paxton: la ventaja demócrata entre hispanos, mujeres y afroamericanos

Según la última encuesta mencionada, entre los grupos que respaldan tradicionalmente al Partido Demócrata, Talarico registra ventajas en distintos segmentos:

Obtiene el 91% del apoyo de los votantes afroamericanos , frente al 7% de Paxton.

del apoyo de los , frente al 7% de Paxton. Entre los electores de 18 a 29 años , la diferencia es del 66% contra el 22%.

, la diferencia es del contra el 22%. Entre los hispanos alcanza el 62% frente al 30%.

alcanza el frente al 30%. Las mujeres también se inclinan por el candidato demócrata: el 56% lo apoya, en comparación con el 40% que prefiere a Paxton.

El demócrata James Talarico se enfrentará en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos @jamestalarico/@kenpaxtontx

Sin embargo, el desafío central de Talarico consiste en extender su respaldo entre los independientes y una parte del electorado republicano, donde el rechazo a la conducción del partido no siempre se traduce en un cambio de voto.

Algunos republicanos expresan su disconformidad con la influencia del presidente sobre la organización política. “El Partido Republicano ha sido secuestrado por Donald Trump. Ya no es el Partido Republicano del cual fui miembro durante toda mi vida. Todo gira en torno a él y a su ego”, dijo el votante Pete Nodecker a CNN.

Talarico busca romper con la hegemonía republicana en Texas

La campaña de Talarico busca trasladar el debate desde las disputas partidarias hacia los problemas económicos cotidianos. De acuerdo con su sitio web, su mensaje plantea que los ciudadanos deben recuperar influencia frente a las élites económicas y que la cooperación entre sectores políticos puede contribuir a responder a las dificultades que enfrentan los trabajadores.

“Vamos a acabar con 30 años de gobierno de un solo partido en este estado y a elegir a un senador que vaya a servirnos”, dijo Talarico en un mitin de campaña realizado el 1° de junio en Plano, Texas.

El candidato intenta capitalizar el desgaste de Paxton entre los electores preocupados por sus controversias. Sin embargo, el voto indeciso continúa como un factor determinante: algunos ciudadanos manifiestan su descontento con el fiscal general republicano, pero todavía dudan sobre acompañar a un demócrata por sus diferencias ideológicas.

Texas lleva décadas de elegir a republicanos para el Senado. La última participación de un demócrata texano para ese cargo fue la de Lloyd Bentsen, en 1988, un antecedente que dimensiona el desafío electoral de Talarico.