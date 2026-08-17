James Talarico, candidato al Senado por Texas: “Tienen que detener a los hombres enmascarados”

El legislador estatal demócrata James Talarico, candidato al Senado de EE.UU. por Texas, cuestionó los operativos migratorios durante una entrevista. El dirigente planteó que buscará frenar la actuación de agentes enmascarados y exigir responsabilidades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, relacionó su postura con el caso de Lorenzo Salgado Araujo y reclamó una reforma migratoria integral.

¿Qué dijo James Talarico sobre el caso de Lorenzo Salgado?

Un día antes de la entrevista con Telemundo, Talarico se reunió en Houston con la familia de Lorenzo Salgado Araujo y visitó su memorial junto con uno de sus hijos. El trabajador mexicano que murió tras recibir un disparo de un agente del ICE el 7 de julio vivió durante 35 años en EE.UU. y se desempeñó en la construcción.

El candidato destacó que Salgado Araujo envió a sus tres hijos a la universidad. El mayor trabaja como docente de una escuela pública, el segundo es ingeniero y el menor todavía estudia. Por esa trayectoria, sostuvo que “vivió y encarnó el sueño americano”.

Talarico señaló que Salgado Araujo “era un vecino” y “un texano” como todos los otros. Luego reclamó proteger a la población extranjera y manifestó que tienen que detener a los “hombres enmascarados, en vehículos sin identificación”, que “están asesinando a los vecinos en las calles”.

Una reforma migratoria con acceso a la ciudadanía

El demócrata aseguró que, si llega al Senado de Estados Unidos, buscará que el ICE responda por sus acciones. También impulsará una reforma migratoria integral con una vía hacia la ciudadanía para las personas que viven y trabajan en el país norteamericano.

Talarico cuestionó el desempeño de los dos principales partidos en esta materia. Afirmó que la administración Biden provocó “caos” en la frontera sur y en las comunidades fronterizas. Sobre el gobierno actual de Donald Trump, aseguró que envía agentes con el rostro cubierto y vehículos sin identificación.

Talarico destacó la historia familiar del trabajador mexicano y afirmó que encarnó el sueño americano Instagram @jamestalarico

El candidato consideró que una victoria frente a Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato republicano al Senado, produciría “un terremoto” político. Ese resultado, según explicó, permitiría construir el impulso necesario para aprobar una reforma integral.

Sin embargo, condicionó esa posibilidad a la participación electoral. Talarico pidió a los ciudadanos que revisen su registro porque, según advirtió, “están jugando” con las inscripciones. También los convocó a votar durante el otoño y a concurrir con familiares y amigos.

La carrera electoral contra Ken Paxton

El político explicó que su equipo desarrolla la campaña como si estuviera cinco puntos abajo y aseguró que mantendrá el ritmo hasta las elecciones.

y aseguró que mantendrá el ritmo hasta las elecciones. A su vez, señaló que recibe el respaldo de demócratas, independientes y republicanos. Según sostuvo, esos sectores buscan enfrentar un sistema que calificó como “roto y corrupto”, aumentar los salarios, reducir los costos y recuperar la economía.

Al analizar el financiamiento electoral, diferenció el origen de los aportes. Afirmó que Paxton recibe fondos de grandes donantes y multimillonarios, mientras su campaña reúne contribuciones de trabajadores por montos de US$5, US$10 o US$15. “No acepto dinero de comités de acción política corporativos”, remarcó.

¿Qué propone para reducir el costo de vida en Texas?

El postulante afirmó que los problemas económicos aparecen en ciudades grandes, pueblos pequeños, áreas republicanas y zonas demócratas. Los residentes, indicó, enfrentan dificultades para pagar alimentos, combustible, servicios públicos y atención médica.

El candidato pidió detener la actuación de agentes enmascarados y vehículos sin identificación