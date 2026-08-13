Actualización para migrantes: el Uscis tiene un cambio importante en las solicitudes de green card y residencias

En Estados Unidos, ciertos trámites migratorios podrían dejar de presentarse en papel. Desde el 11 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puede exigir que determinadas gestiones, incluidas las vinculadas con la green card y la residencia permanente, se completen exclusivamente por internet. Sin embargo, la agencia todavía no aplicó esta obligación a ningún formulario.

¿Qué establece la nueva regla del Uscis?

La administración de Donald Trump avanzó hacia la presentación electrónica obligatoria mediante una regla final provisional publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal.

La agencia deberá anunciar cada cambio con un mínimo de 60 días de anticipación Magnific

La disposición permite que el Uscis convierta un trámite en exclusivamente digital cuando el formulario correspondiente lleve al menos 180 días disponible para su presentación en línea.

La agencia deberá comunicar cada modificación con un mínimo de 60 días de anticipación. Hasta que publique el aviso correspondiente y llegue la fecha establecida, las personas podrán continuar con las alternativas de presentación habilitadas para cada solicitud.

Los trámites migratorios que podrían pasar al sistema digital

El cambio podría alcanzar solicitudes y renovaciones de green card, peticiones familiares, pedidos de ciudadanía, casos de asilo, autorizaciones de empleo y presentaciones vinculadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En diciembre de 2025, el Uscis ya ofrecía la presentación electrónica de 22 formularios. Entre los principales se encontraban:

Formulario I-90: permite solicitar el reemplazo o la renovación de una tarjeta de residente permanente.

permite solicitar el reemplazo o la renovación de una tarjeta de residente permanente. Formulario I-130: es utilizado por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes para presentar peticiones en favor de determinados familiares.

es utilizado por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes para presentar peticiones en favor de determinados familiares. Formulario I-485: corresponde a las solicitudes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos.

corresponde a las solicitudes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Formulario I-751: permite solicitar la eliminación de las condiciones impuestas sobre una residencia permanente.

permite solicitar la eliminación de las condiciones impuestas sobre una residencia permanente. Formulario I-765: se utiliza para pedir una autorización de empleo.

se utiliza para pedir una autorización de empleo. Formulario I-589: permite presentar solicitudes de asilo y de suspensión de remoción.

permite presentar solicitudes de asilo y de suspensión de remoción. Formulario N-400: corresponde al trámite de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense.

Los procedimientos de ciudadanía disponibles por internet también comprendían otros formularios específicos:

Formulario N-336: permite solicitar una audiencia para revisar determinadas decisiones sobre pedidos de naturalización.

permite solicitar una audiencia para revisar determinadas decisiones sobre pedidos de naturalización. Formulario N-565: se utiliza para reemplazar documentos de naturalización o ciudadanía.

se utiliza para reemplazar documentos de naturalización o ciudadanía. Formularios N-600 y N-600K: están relacionados con la solicitud de certificados de ciudadanía estadounidense.

¿Por qué el DHS busca reducir el procesamiento en papel?

El DHS señaló que la regla pretende acelerar la transición digital del Uscis y disminuir la dependencia del sistema de buzones del Departamento del Tesoro , encargado de recibir y procesar las solicitudes enviadas por correo.

y disminuir la dependencia del sistema de buzones del , encargado de recibir y procesar las solicitudes enviadas por correo. La presentación electrónica permitiría mejorar la eficiencia, reducir errores y reforzar la detección de fraude y los controles de seguridad. El organismo indicó que los datos migratorios quedarían disponibles en un formato más accesible para su análisis.

y reforzar la detección de fraude y los controles de seguridad. El organismo indicó que los datos migratorios quedarían disponibles en un formato más accesible para su análisis. Durante el año fiscal 2025, el Uscis procesó más de 452 millones de páginas mediante su red de buzones. La agencia gastó alrededor de US$10,9 millones en servicios postales vinculados con las presentaciones en papel y afrontó aproximadamente US$253 millones en costos laborales asociados con ese sistema.

Adam Klein , cofundador de Globali.ai y exfuncionario del DHS que trabajó en el desarrollo de formularios migratorios electrónicos, explicó a Newsweek que la información estructurada puede mejorar la “ precisión, detección de fraude, eficiencia ” y velocidad de las decisiones.

, cofundador de que trabajó en el desarrollo de formularios migratorios electrónicos, explicó a Newsweek que la información estructurada puede mejorar la “ ” y velocidad de las decisiones. El especialista aseguró que la regla “es más significativa que simplemente llevar al Uscis a lo digital ”. También señaló que los requisitos tecnológicos obligatorios podrían afectar a las personas mayores y a las poblaciones de bajos ingresos con acceso limitado a internet o escasos conocimientos digitales.

”. También señaló que los requisitos tecnológicos obligatorios podrían afectar a las personas mayores y a las poblaciones de bajos ingresos con acceso limitado a internet o escasos conocimientos digitales. Klein sostuvo que existe un argumento legítimo de eficiencia y seguridad nacional para exigir la presentación electrónica, pero advirtió que la medida también plantea una cuestión relacionada con el acceso.

¿Cómo se podrá solicitar una excepción a la presentación online?

Las personas que enfrenten dificultades excesivas para completar un trámite por internet podrán pedir una excepción mediante el nuevo formulario I-936. El Uscis analizará cada solicitud de manera individual y considerará el acceso a la tecnología y otras barreras para utilizar el sistema electrónico.

El Uscis ya permitía presentar electrónicamente 22 formularios migratorios en diciembre de 2025 Magnific

El pedido de dispensa tendrá una tarifa de US$25. Algunos solicitantes de beneficios humanitarios podrán acceder a las exenciones de pago previstas por la legislación vigente. El DHS calculó que alrededor de 249 mil personas presentarían este formulario cada año.

El organismo estimó que la regla generaría un ahorro neto anual de aproximadamente US$518 millones para solicitantes y peticionarios mediante la reducción del papeleo, los rechazos y las cargas de presentación. El sistema de excepciones produciría cerca de US$15 millones en costos anuales.