La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohibió que bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y otros dispositivos pequeños de transporte personal sin motor a gasolina usen los carriles vehiculares para ingresar a Estados Unidos por los puertos de entrada de El Paso, Texas.

Qué vehículos abarca la restricción de la CBP en los puentes de El Paso

Según el comunicado oficial de la CBP difundido el lunes 16 de noviembre, quienes lleguen con estos equipos desde Ciudad Juárez deberán formarse en los carriles peatonales y bajarse antes de avanzar hacia la inspección. La agencia justificó el cambio por la seguridad de viajeros y agentes y por el riesgo de accidentes en las zonas de alto tránsito vehicular. El anuncio se refiere solo a los cruces de El Paso y a dispositivos pequeños, y no menciona autos eléctricos.

Las personas que pretendan cruzar la frontera en bicicleta desde Ciudad Juárez deberán formarse en los carriles peatonales y bajarse antes de avanzar hacia la inspección CBP / Unsplash

Incluye bicicletas convencionales y eléctricas, scooters , scooters eléctricos y otros dispositivos de movilidad personal.

convencionales y eléctricas, , scooters eléctricos y otros dispositivos de movilidad personal. Los equipos a gasolina no fueron abordados de manera expresa en el anuncio, según señaló KFOX14.

La disposición regula el ingreso a Estados Unidos, y el texto de la agencia no se refiere al cruce en dirección a México. El comunicado tampoco fija una fecha de inicio distinta de la del anuncio. Según El Imparcial, la nueva disposición habría comenzado a aplicarse el 17 de noviembre.

Cómo deben cruzar ahora ciclistas y usuarios de scooters desde Ciudad Juárez

Quienes usan estos medios para trasladarse entre ambas ciudades conservan la posibilidad de ingresar. Lo que cambia es la fila que deben usar. La CBP aclaró que podrán seguir entrando por las áreas de procesamiento peatonal, donde serán revisados y procesados.

Archivo- Vehículos hacen fila en el puente internacional del Paso del Norte en Ciudad Juárez, México, abajo, que hace frontera con El Paso, Texas, arriba, el 8 de noviembre de 2021

Deben formarse en el carril peatonal , fuera de las filas de automóviles.

, fuera de las filas de automóviles. Tienen que bajarse del dispositivo antes de avanzar por ese carril hacia la inspección.

El comunicado no agrega requisitos documentales nuevos. La agencia recomendó planificar el cruce, prever tiempo adicional y conocer el procedimiento antes de llegar a cualquiera de los puertos de El Paso.

Cuántos peatones cruzan por El Paso y cómo consultar los tiempos de espera

Estos usuarios se sumarán a un flujo peatonal que viene en aumento. Según el informe anual de cruces fronterizos de 2025 de la Oficina de Estadísticas de Transporte del gobierno federal, el puerto de El Paso registró 5.351.995 ingresos peatonales desde México en 2025. La cifra representa un aumento del 12,6% respecto de los 4.751.776 de 2024.

Global Entry, el programa de viaje de la CBP

En promedio, ese volumen equivale a unos 14.660 cruces a pie por día, según un cálculo propio sobre los datos oficiales. El Paso fue el segundo puerto con más peatones de la frontera sur, detrás de San Ysidro, en California, y concentró el 11,9% de esos ingresos. En el mismo período, los vehículos particulares que entraron por ese puerto sumaron 7.784.755, un alza del 3,2%.

Las estadísticas federales tienen dos límites para medir el impacto de la medida. No desglosan a ciclistas ni a usuarios de scooters, por lo que no es posible estimar cuántas personas pasarán de las filas vehiculares a las peatonales. Además, el puerto de Ysleta, que también conecta El Paso con Ciudad Juárez, figura por separado en esos registros.

Los tiempos de espera pueden consultarse en el sitio Border Wait Times de la CBP o en su aplicación móvil. La agencia no anunció un período de transición ni cambios similares en otros puertos de entrada de la frontera con México.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.