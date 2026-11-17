El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informaron en un comunicado que los encuentros fronterizos de octubre de 2026 sumaron 27,890 en todo el país. Es el nivel más bajo para el primer mes de un año fiscal y 7% menos que en septiembre. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó el resultado a la política de control fronterizo del presidente Donald Trump.

Cuántas aprehensiones hubo en la frontera con México en octubre de 2026

La cifra no equivale a cruces ni a personas detenidas: un encuentro es un registro administrativo que, según la definición de la CBP, reúne aprehensiones de la Patrulla Fronteriza y casos de personas inadmisibles en puertos de entrada.

y casos de personas inadmisibles en puertos de entrada. La Patrulla Fronteriza registró 8,288 aprehensiones en la frontera suroeste durante octubre, 7% menos que en septiembre, de acuerdo con la CBP.

El DHS informó que hubo menos detenciones en la frontera suroeste con respecto a la gestión anterior Fotomontaje generado con IA

El organismo ubicó esa cifra 95% por debajo del promedio mensual de la administración de Joe Biden y 97% por debajo del máximo de diciembre de 2023.

El comunicado también indica que octubre fue el mes 18 consecutivo sin liberaciones en la frontera. Los datos preliminares del año fiscal 2026, que terminó el 30 de septiembre, muestran 379,243 encuentros en todo el país, el total anual más bajo de la serie de la agencia, según el DHS.

Cómo se comparan las cifras de octubre con las de hace un año

El DHS compara octubre con el promedio mensual de la administración Biden. El cotejo con octubre de 2025 ofrece otra lectura. Según el portal de datos de la CBP, las aprehensiones en el suroeste oscilaron en 2026 entre 6,077 en enero y 10,011 en mayo, y cerraron septiembre en 8,936.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó el resultado a la política de control fronterizo del presidente Donald Trump Facebook CBP

Frente a octubre de 2025, las cifras son estas:

Encuentros nacionales: 27,890 en octubre de 2026, 8.8% menos que los 30,573 informados por la CBP un año antes.

Aprehensiones en el suroeste: 8,288 en octubre de 2026, 3.8% más que las 7,987 de octubre de 2025.

El comunicado de 2025 había informado 7,989 aprehensiones en el suroeste, dos más que el dato que figura hoy en el portal.

Qué muestran los arrestos dentro del país y cómo afectan a los inmigrantes

El comunicado de la CBP no mide los arrestos dentro del país, que corresponden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según cifras del DHS, el ICE realizó más de 491,000 arrestos migratorios y deportó a 483,200 personas en el año fiscal 2026, ambos récords de la agencia. Casi 475,000 fueron arrestos administrativos, por infracciones civiles y no por cargos penales.

Un análisis del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, según el cual las expulsiones formales fueron 63% de las deportaciones en julio y agosto de 2026.

El resto fueron salidas voluntarias y retornos. Un análisis propio de esa cadena halló que, en julio de 2026, más de la mitad de los arrestos de ICE involucró a personas sin condenas ni cargos penales pendientes.

La CBP informó que cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso Glenn Fawcett - Foto Facebook U.S. Customs and Border Protection

Para los inmigrantes con años de residencia, el Migration Policy Institute estimó que el 71%71% de los deportados que llevaban al menos dos años en el país no tenía condena penal.

Entre enero de 2025 y julio de 2026, cerca del 20% de unas 980,000 deportaciones de ICE y la CBP involucró a alguien con condena.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.