La lluvia arrastró a un mexicano hasta la frontera de EE.UU. y la Patrulla Fronteriza lo rescató para detenerlo

Un hombre de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, fue arrastrado por la corriente del río Grande hasta territorio de Estados Unidos durante las lluvias del sábado 24 de octubre. El conductor quedó atrapado por el agua cuando circulaba cerca de la frontera y fue rescatado por militares estadounidenses, que después lo entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza.

Las lluvias arrastraron al hombre desde Ciudad Juárez hasta Texas

Según informó N+ Univision, el hombre conducía por una avenida próxima a la frontera cuando el agua inundó la zona y dejó su automóvil atrapado. Ante el peligro, algunos vecinos intentaron ayudarlo a salir con cuerdas e incluso formaron una cadena humana para alcanzarlo.

Sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró. Según la reconstrucción publicada por el medio, recorrió más de 20 metros por debajo de un acueducto hasta llegar al lado estadounidense de la frontera, donde fue auxiliado por militares que vigilaban el área.

Las imágenes difundidas después del episodio lo mostraron envuelto en una toalla roja y todavía con su teléfono celular en la mano. Tras el rescate, el personal militar lo entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza.

Qué pasó con el hombre que fue arrastrado hasta Texas

La información publicada por N+ Univision indicó que el hombre fue devuelto a México después de que las autoridades de EE.UU. lo recibieran. El dato fue atribuido a información proporcionada por el presidente municipal de Ciudad Juárez.

No se difundió públicamente la identidad del hombre ni se precisaron todos los detalles del procedimiento posterior al rescate.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las corrientes arrastraron vehículos y afectaron viviendas y negocios Imagen generada con inteligencia artificial

El episodio llamó la atención porque el hombre llegó al lado estadounidense de la frontera de manera involuntaria, mientras intentaba ponerse a salvo de la corriente. La intervención de los militares evitó que continuara expuesto al peligro del agua.

Las inundaciones dejaron vehículos y viviendas afectados en la frontera

El rescate ocurrió durante varios días de lluvias intensas en Ciudad Juárez, donde las corrientes arrastraron vehículos y provocaron inundaciones en viviendas y comercios. Como consecuencia de los fenómenos climáticos, residentes tuvieron que retirar agua y lodo de sus propiedades después de las precipitaciones.

Luego de ser rescatado del lado estadounidense, el hombre fue entregado a agentes de la Patrulla Fronteriza Erin Hooley - AP

Damián Morales, habitante de la zona, explicó a Univision que las inundaciones son un problema recurrente durante la temporada de lluvias. Según relató, el agua y el barro volvieron a entrar en su vivienda y afectaron el interior.

Otro residente, José Ángel Ibarra, contó que debían sacar el agua acumulada y limpiar los espacios afectados para recuperar las condiciones habituales de la casa.

Las lluvias dejaron daños materiales en viviendas, vehículos y negocios de Ciudad Juárez. Además, el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que la humedad regrese a la región fronteriza hacia el final de la semana, con posibilidades de lluvias fuertes e inundaciones localizadas.

Más allá de Ciudad Juárez, del lado estadounidense, el pronóstico para el área de El Paso anticipa una pausa en las probabilidades de lluvia durante la noche de Halloween, de acuerdo con lo que informó la fuente oficial del NWS de la ciudad texana.