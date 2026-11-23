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La norma vigente en Texas que se aplica a un grupo de extranjeros con multas y prohibición de comprar propiedades
La ley SB 17 prevé una multa de al menos 250.000 dólares y la venta forzada de los inmuebles adquiridos
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LA NACION
Texas mantiene vigente una restricción que impide a dos organizaciones comprar propiedades y tierras en el estado: la Hermandad Musulmana y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). El gobernador Greg Abbott las designó el 18 de noviembre de 2025 como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, y a la fecha su oficina no retiró esa designación.
Qué prohíbe la ley de Texas sobre compra de tierras por extranjeros
- La norma es la subsección H del Código de Propiedad de Texas, creada por la ley SB 17 y vigente desde el 1 de septiembre de 2025, según el texto de la ley.
- Impide a las entidades designadas adquirir cualquier interés en bienes raíces del estado.
- Alcanza a tierras agrícolas, propiedades comerciales, industriales y residenciales, minas, minerales, agua subterránea y derechos de agua.
Designación de la Hermandad Musulmana y CAIR como organizaciones terroristas
- Según la Oficina del Gobernador, la designación prohíbe a ambas organizaciones comprar o adquirir tierras en Texas.
- También habilita una aplicación más estricta de la ley contra ellas y sus afiliados.
- El texto de la ley exige que el gobernador consulte antes al director de Seguridad Pública y al Consejo de Seguridad Nacional del estado.
Multas y venta forzada de propiedades en Texas
- El fiscal general puede demandar al inmueble ante un tribunal de distrito si determina que hubo una infracción.
- El juez ordena entonces vender la propiedad y nombra a un administrador judicial para hacerlo.
- Una entidad que infrinja la ley paga una multa civil: el mayor monto entre 250.000 dólares y el 50% del valor de mercado del inmueble.
- La designación solo rige para compras posteriores a la fecha en que se emite.
Qué puede cambiar con el nuevo gobierno de Texas
- La gobernadora electa, Gina Hinojosa, dijo al diario The Washington Post que retirará la designación de CAIR cuando asuma el cargo, en enero de 2027.
- La ley permite al gobernador retirar una designación, previa consulta con las mismas autoridades, y el retiro rige solo para compras posteriores a esa fecha.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.