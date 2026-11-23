Texas mantiene vigente una restricción que impide a dos organizaciones comprar propiedades y tierras en el estado: la Hermandad Musulmana y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). El gobernador Greg Abbott las designó el 18 de noviembre de 2025 como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, y a la fecha su oficina no retiró esa designación.

Qué prohíbe la ley de Texas sobre compra de tierras por extranjeros

La norma es la subsección H del Código de Propiedad de Texas, creada por la ley SB 17 y vigente desde el 1 de septiembre de 2025, según el texto de la ley.

Impide a las entidades designadas adquirir cualquier interés en bienes raíces del estado.

Alcanza a tierras agrícolas, propiedades comerciales, industriales y residenciales, minas, minerales, agua subterránea y derechos de agua.

El Departamento de Policía de Santa Ana le solicitó a los residentes que alerten a las autoridades sobre vehículos o propiedades que pertenezcan a migrantes detenidos por ICE Facebook: santaanapd

Designación de la Hermandad Musulmana y CAIR como organizaciones terroristas

Según la Oficina del Gobernador, la designación prohíbe a ambas organizaciones comprar o adquirir tierras en Texas.

También habilita una aplicación más estricta de la ley contra ellas y sus afiliados.

El texto de la ley exige que el gobernador consulte antes al director de Seguridad Pública y al Consejo de Seguridad Nacional del estado.

Multas y venta forzada de propiedades en Texas

El fiscal general puede demandar al inmueble ante un tribunal de distrito si determina que hubo una infracción.

El juez ordena entonces vender la propiedad y nombra a un administrador judicial para hacerlo.

Una entidad que infrinja la ley paga una multa civil: el mayor monto entre 250.000 dólares y el 50% del valor de mercado del inmueble.

La designación solo rige para compras posteriores a la fecha en que se emite.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

Qué puede cambiar con el nuevo gobierno de Texas

La gobernadora electa, Gina Hinojosa, dijo al diario The Washington Post que retirará la designación de CAIR cuando asuma el cargo , en enero de 2027.

, en enero de 2027. La ley permite al gobernador retirar una designación, previa consulta con las mismas autoridades, y el retiro rige solo para compras posteriores a esa fecha.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.