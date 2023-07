Texas comienza a instalar su ‘muro acuático’ contra la inmigración ilegal

escuchar

Las autoridades de Texas comenzaron el sábado a instalar una cadena de boyas gigantes en Río Bravo, para impedir los cruces ilegales de inmigrantes desde México. Varios camiones llegaron desde el viernes a la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila, con las pelotas naranjas para delimitar un “muro flotante” que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció en junio pasado como parte del controvertido programa Operation Lone Star.

“Las boyas llegaron y la instalación de la barrera marina en Río Grande (Río Bravo) comienza hoy mismo”, confirmó en Twitter el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) el 7 de julio. Abbott se sumó: “Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina. El DPS de Texas supervisa el proyecto en Eagle Pass”.

Texas comienza a instalar las boyas gigantes en el Río Bravo para frenar la entrada de inmigrantes ilegales

Cuando firmaba sus medidas para frenar la inmigración ilegal, entre ellas la designación de los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”, el gobernador aseguró que las boyas impedirán que la gente llegue a la frontera. Cada una tiene alturas distintas, pero la mayoría son de 1,2 metros y van ancladas al fondo.

El primer tramo empezó a colocarse el sábado en Eagle Pass y podría tomar dos semanas, según el teniente Chris Olivarez, portavoz del DPS de Texas, que supervisa el proyecto. Una vez instaladas, las partes del sistema se ubicarán en la superficie del río por 305 metros en la zona central, describe la agencia AP.

El director del DPS de Texas, el coronel Steven McCraw, subrayó en junio pasado que se había evaluado el riesgo: “Queremos evitar que la gente resulte herida, evitar que haya ahogamientos”.

Critican el muro flotante en la frontera con México

Este último proyecto está bajo el programa Operation Lone Star, impulsado por Abbott, que usa el DPS de Texas y las tropas de la Guardia Nacional para detener a los inmigrantes por cargos estatales de allanamiento de morada, entre otras tácticas.

Por su parte, las autoridades de Piedras Negras apuntaron a que no recibieron ningún tipo de aviso o confirmación sobre la barrera.

Este proyecto, al igual que otros del programa Operation Lone Star, ha recibido fuertes críticas. La presidenta de la ONG Proyecto Derechos Civiles de Texas, Rochelle Garza, advirtió que el gobernador Abbott se sale de sus competencias e “incumple la Constitución al interferir en inmigración y fronteras. El Gobierno Federal debe garantizar que quienes buscan la seguridad de nuestro país sean bienvenidos con dignidad”.

“La gente ya corre el riesgo de ahogarse en el Río Grande por las plantas, los restos y una corriente impredecible. Estas barreras solo suman nuevos riesgos a los que ya tienen que afrontar”, apuntó. El pasado 4 de julio, cuatro personas murieron ahogadas, incluido un bebé, mientras trataban cruzar por Eagle Pass.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la medida fronteriza en su cuenta de Twitter a principios de junio @GregAbbott_TX

Steven Mumme, académico del Centro del Instituto Baker para los Estados Unidos y México, especializado en la gestión transfronteriza de los recursos ambientales y naturales, agregó: “Lo que Abbott hace es llevar a cabo un experimento irresponsable a expensas del derecho federal e internacional”. Asimismo, destacó que las boyas podrían alterar ilegalmente el flujo del río, lo que cambiaría la frontera entre EE.UU. y México.

La propuesta del muro flotante ya tiene una primera demanda

Jessie F. Fuentes, dueño del negocio Epi’s Canoe and Kayak Team en Eagle Pass, quien se dedica a dar tours y clases en Río Bravo, interpuso una demanda civil en el condado de Travis, al alegar que el funcionario no tiene la autoridad para instalar el muro y que su decisión le podría ocasionar pérdidas a su empresa.

Esta demanda civil no es solamente contra el gobernador Abbott; Steve McCraw, el director del DPS, también está incluido. El documento menciona que el fundamento que Texas usa en su operación para frenar a los indocumentados es la Ley de Desastres de Texas de 1975, que no aplicaría en estos casos. No obstante, primero debe haber una orden oficial de la corte para que la demanda pueda cambiar el futuro de la construcción del muro flotante.

Eagle Pass es parte de un sector de gran vigilancia de la Patrulla Fronteriza, donde se ha registrado el segundo número más elevado de cruces de migrantes este año fiscal, con 270 mil encuentros. No obstante, esa cifra es menor que la del año pasado en el mismo período.

LA NACION