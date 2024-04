No es Texas: el estado de EE.UU. que avanza con una ley que permite arrestar inmigrantes indocumentados

Escuchar

Oklahoma avanza en su proyecto de ley HB 4156, que permite a la policía local arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de su territorio. De esa manera, se alinea con los estados de gobiernos republicanos que endurecieron su legislación para hacerle frente a la crisis fronteriza por la que el presidente Joe Biden es fuertemente criticado. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora espera ser sancionada en el Senado, aunque el gobernador Kevin Stitt expresó que no está a favor de querer promulgarla.

La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó el proyecto de ley con 70 votos a favor y 20 en contra okhouse.gov

Bajo la figura de “ocupación inadmisible”, el proyecto impulsado por el representante republicano Jon Echols tipifica como delito la permanencia de personas sin estatus migratorio legal dentro de Oklahoma y prevé penas de hasta dos años de prisión. Tras la luz verde de la Cámara baja, donde se registraron 70 votos a favor y 20 en contra, el expediente pasa ahora al Senado, donde se tratará en los próximos días.

La aprobación de la ley incluiría a Oklahoma en un largo listado de estados republicanos que avanzaron en este tipo de leyes, con Texas a la cabeza y seguido por otros como Florida, Georgia, Iowa y Ohio.

Los detalles de la Ley HB 4156 de Oklahoma

El proyecto introduce la figura de “ocupación inadmisible”, que implica ingresar “intencionalmente y sin permiso” y permanecer en el estado de Oklahoma sin haber obtenido una autorización legal para entrar a Estados Unidos, según informó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Charles McCall, a través de un comunicado oficial. Por este delito, se prevén las siguientes sanciones:

En una primera infracción, se considera delito menor punible con prisión en la cárcel del condado por un período no mayor de un año, o con una multa de no más de US$500, o ambas. Además, está obligado a abandonar el estado dentro de las 72 horas siguientes a la fecha y hora especificadas en el orden escrita. También se le prohíbe volver a ingresar al estado en cualquier momento posterior.

En una segunda infracción, se considera delito grave punible con prisión bajo custodia del Departamento Correccional por un período no mayor de dos años o con una multa de no más de US$1000, o ambas, con la obligación de abandonar el estado dentro de las 72 horas siguientes a la fecha y hora especificadas en la orden escrita. También se le prohibirá volver a ingresar al estado en cualquier momento posterior.

Estas son las penas que establece el proyeto de ley para personas indocumentadas en Oklahoma Freepik

“Esta es una legislación de sentido común que respalda el derecho de Oklahoma a defender legalmente las fronteras de nuestro estado de aquellos que se encuentran en nuestro país ilegalmente. No permitiremos que Oklahoma se convierta en otro estado fronterizo”, sostuvo McCall.

Las dudas del gobernador Kevin Stitt sobre la ley contra la inmigración ilegal en Oklahoma

Aunque aún resta la aprobación del Senado, es probable que, en las próximas semanas, el documento llegue al escritorio del gobernador republicano Kevin Stitt para su firma. No obstante, el mandatario expresó que no había decidido si firmará o no la controvertida ley.

El gobernador de Oklahoma Kevin Stitt en un evento el 12 de abril del 2022 en Oklahoma City. (Foto AP/Sue Ogrocki)

Stitt, al igual que el resto de los gobernadores republicanos, apuntó contra Biden. Según afirmó en diálogo con KGOU, el presidente “no está utilizando las herramientas que tiene a su alcance para asegurar la frontera sur”. De hecho, el republicano fue uno de la docena de gobernadores de su partido que enviaron miembros de su Guardia Nacional a Texas para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales.

“Lo que están tratando de hacer, como Texas y como muchos de estos otros estados, es detener el flujo de migración masiva que llega a Estados Unidos”, sostuvo Stitt, quien aclaró que no estaba seguro de que la ley HB 4156, que permite el arresto de cualquier sospechoso de ser indocumentado, sea el mejor enfoque. “No voy a tomar una decisión ahora mismo si lo firmaré o no. Hay demasiadas variables sobre lo que contiene el proyecto de ley. Lo analizaremos y revisaremos”, concluyó.