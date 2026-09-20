Las encuestas son claras: Paxton vs. Talarico y quién gana las elecciones de noviembre 2026 en Texas

Las elecciones del 3 de noviembre en Texas tendrán una de sus principales disputas por un escaño en el Senado de Estados Unidos. Ken Paxton, candidato republicano, enfrenta al demócrata James Talarico en una contienda que RealClearPolling clasifica como “Toss Up”, una categoría que indica que la carrera permanece abierta y sin un favorito claro.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Paxton y Talarico

El promedio de las mediciones realizadas entre el 23 de julio y el 9 de septiembre colocó a Talarico en 47,4% y a Paxton en 44,7%. La diferencia es de 2,7 puntos porcentuales y mostró una ventaja para el candidato demócrata, aunque dentro de un escenario competitivo.

Paxton se ubica por debajo de Talarico con una diferencia de 2,7 puntos porcentuales RealClearPolitics

Los sondeos individuales también reflejaron variaciones importantes. Algunas mediciones terminaron empatadas, mientras que otras otorgaron la ventaja a uno u otro candidato.

La última encuesta incluida por RealClearPolling, de InsiderAdvantage, realizada el 8 y 9 de septiembre, registró:

James Talarico , con el 47% de la intención del voto

, con el de la intención del voto Ken Paxton, con el 46% de apoyo

La evolución de los estudios mostró un cambio en la posición de ambos candidatos durante los últimos meses. Entre abril y junio hubo varios resultados favorables a Paxton o empates, mientras que desde julio Talarico comenzó a aparecer con mayor frecuencia por encima de su rival.

Entre los resultados de ese período se encontraron:

El empate 46% a 46% registrado por Emerson y otro 45% a 45% de TSU.

registrado por Emerson y otro de TSU. En abril, una encuesta de la Universidad de Texas había colocado a Talarico ocho puntos por encima de Paxton: 42% frente a 34%.

Durante julio y agosto, la tendencia volvió a mostrar diferencias a favor del demócrata:

YouGov midió 48% para Talarico y 45% para Paxton

para y para Fox News registró 51% contra 48%

contra Texas A&M/Siena presentó una diferencia de cuatro puntos a favor del demócrata.

a favor del demócrata. Posteriormente, TPOR ubicó a Talarico seis puntos por delante, con 48% frente a 42%.

El escenario no fue uniforme. Emerson, entre el 9 y el 10 de agosto, dio 47% a Paxton y 46% a Talarico. TPPF, por su parte, registró un 50% a 50%. Estos resultados explican por qué RealClearPolling mantiene la carrera dentro de la categoría de empate técnico.

Talarico Apuntó Contra Paxton

Donald Trump aumenta su respaldo a Ken Paxton

El presidente Donald Trump intervino en la campaña para reforzar la candidatura republicana. Su principal Super PAC, MAGA Inc., destinó US$10 millones a publicidad relacionada con la contienda del Senado en Texas, según NBC News. La mitad del presupuesto se orientó a mensajes favorables a Paxton y el resto a cuestionar a Talarico.

Trump también pidió públicamente a sus seguidores que apoyen al candidato republicano durante un acto realizado en Dallas. Además, planteó la posibilidad de regresar a Texas en varias oportunidades para respaldar su campaña hasta la jornada electoral.

“Paxton fue el mejor fiscal general en la historia de Texas, fue el mejor fiscal general en la historia de nuestro país”, dijo Trump durante su discurso desde la arena del Centro American Airlines, en Dallas. “Nos ayudó muchísimo con los muros, con la inmigración ilegal, con todo; fue nuestro mejor fiscal general y merece ir al Senado de EE.UU. Unidos”, indicó.

El apoyo de Trump llega mientras Paxton permanece por debajo de Talarico en las encuestas previas a los comicios del 3 de noviembre. Este respaldo presidencial busca sostener su candidatura frente a una elección que se anticipa competitiva.

La economía ocupa un lugar central en Texas

Talarico construyó parte de su campaña alrededor de la economía y el costo de vida. Durante un evento en Arlington, el 5 de agosto, presentó su propuesta denominada “Nuevo sueño americano”, enfocada en los ingresos de los trabajadores y los gastos de los hogares.

El demócrata planteó medidas destinadas a incrementar los salarios y reducir los costos que afrontan las familias. Su estrategia también busca diferenciarse de Paxton mediante un mensaje centrado en la capacidad económica de los trabajadores.

Paxton, por su parte, presentó su propia plataforma bajo el nombre “Proteger la promesa de Texas”, con propuestas relacionadas con los impuestos y el costo de vida. El republicano también incorporó cuestiones religiosas a su campaña y, según The Texas Tribune, afirmó que había sido “puesto por Dios” para proteger Texas de la izquierda.

Cuándo serán las elecciones al Senado de Texas

La elección general está programada para el 3 de noviembre. Antes de esa fecha, los votantes podrán participar en el período de sufragio anticipado, previsto entre el 19 y el 30 de octubre.

El registro electoral tendrá como fecha límite el 5 de octubre. De esta manera, las próximas semanas serán determinantes para una contienda en la que los sondeos no muestran una diferencia suficiente para anticipar un ganador.