Las encuestas son claras: quién gana las elecciones para la gobernación de Texas entre Abbott e Hinojosa

Texas celebrará sus elecciones generales este martes 3 de noviembre para el cargo de gobernador. Los principales candidatos son el republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa y las últimas encuestas reflejan un dominio general del actual mandatario.

Elecciones en Texas: Abbott tiene ventaja sobre Hinojosa en las encuestas

El gobernador Abbott encabeza los últimos diez estudios de opinión realizados por distintas firmas encuestadoras e instituciones académicas durante el mes de octubre, que fueron recopilados por The New York Times.

realizados por distintas firmas encuestadoras e instituciones académicas durante el mes de octubre, que fueron recopilados por The New York Times. El republicano conserva un margen de ventaja que oscila entre uno y cinco puntos porcentuales frente a Hinojosa.

Greg Abbott domina en las diez encuestas más recientes de cara a las elecciones generales en Texas Instagram de Greg Abbott

La tendencia general refleja un escenario favorable pero ajustado en la disputa por el poder ejecutivo del estado. El listado completo de las diez encuestas más recientes:

Encuestadora Fecha de relevamiento Greg Abbott (R) Gina Hinojosa (D) YouGov / Univisión 13 al 21 de octubre 48% 46% ActiVote 17 al 21 de octubre 53% 48% Verasight / VoteHub 1 al 20 de octubre 48% 46% Beacon Research / Fox News 15 al 19 de octubre 52% 47% Emerson College / Nexstar 17 al 19 de octubre 51% 47% Slingshot Strategies / TPOR 15 al 18 de octubre 51% 48% YouGov / CBS News 8 al 16 de octubre 52% 48% ActiVote 30 de septiembre al 14 de octubre 51% 49% UH Hobby School 10 al 14 de octubre 49% 46% New River Strategies 9 al 13 de octubre 48% 46%

Abbott vs. Hinojosa: qué dice la encuesta más reciente sobre el voto latino

El estudio más reciente de los diez mencionados, que fue elaborado por N+ Univision en conjunto con la firma YouGov, determina que Hinojosa lidera la preferencia entre los votantes latinos de la Estrella Solitaria. La postulante demócrata obtuvo el 52% de la intención de voto dentro de la comunidad hispana, frente al 43% que registró Abbott.

No obstante, el comportamiento del voto hispano es distinto de acuerdo con la región geográfica del estado. Por ejemplo, mientras el republicano aventaja a su rival por diez puntos entre los latinos del norte del estado, la aspirante de la oposición mantiene ventajas de entre 19 y 21 puntos en las zonas del centro, oeste y sur.

Gina Hinojosa tiene ventaja con respecto a Greg Abbott entre los votantes latinos de Texas de cara a las elecciones generales Captura de pantalla/Gina Hinojosa

Datos destacados de la encuesta sobre inmigración y economía en Texas

La encuesta de YouGov con Univisión también reveló que el 56% de los electores latinos opinó que el control migratorio “ha llegado demasiado lejos”. En esa misma línea, el 57% expresó poca o ninguna confianza en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

De acuerdo con los resultados reflejados, las consecuencias de estas políticas impactan de forma personal en la población hispana del territorio texano. Un 43% de los votantes latinos manifestó preocupación ante la posibilidad de que un familiar o allegado sufra una detención migratoria.

Por otro lado, en el plano económico, el 42% de los encuestados hispanos señaló que la situación financiera de su hogar empeoró en el último año. En ese marco, el costo de los alimentos fue la principal fuente de presión económica para el 63% de las familias.

Elecciones en Texas: paridad en las encuestas sobre el Senado

Según la encuesta de YouGov con Univisión, en la contienda para el Senado de Estados Unidos, el candidato demócrata James Talarico supera al republicano Ken Paxton con un 50% frente al 45% de la intención de voto. Por su parte, en la elección genérica para la Cámara de Representantes, los republicanos mantienen una ventaja de 48% a 45%.

Los demócratas cuentan con mayor confianza entre los votantes latinos en 11 de los 12 temas evaluados en el sondeo, con la mayor diferencia registrada en la protección de los derechos de los inmigrantes. No obstante, los republicanos conservan una ventaja de 40% contra 38% en materia de seguridad fronteriza.