Greg Abbott, gobernador y candidato en las elecciones de Texas 2026: “Hinojosa está más a la izquierda que Talarico”

Greg Abbott endureció sus críticas contra la candidata demócrata Gina Hinojosa en la recta final de las elecciones para gobernador de Texas de 2026. El republicano defendió su gestión, cuestionó las propuestas de su rival y aseguró que su historial legislativo se ubica más a la izquierda que el de James Talarico, otro dirigente demócrata que compite en los comicios por una banca en el Senado.

Abbott acusa a Hinojosa de tener una agenda más progresista que Talarico

Durante una entrevista concedida a Fox News, Abbott analizó los últimos sondeos sobre la contienda electoral y explicó por qué considera que su principal rival representa una alternativa más progresista que otros candidatos demócratas.

Entre los puntos más destacados de sus declaraciones, Abbott cuestionó las propuestas fiscales, energéticas y de seguridad de Hinojosa, defendió su propio programa económico y llamó a los republicanos a participar en las urnas.

En la conversación con la periodista Jacqui Heinrich, Abbott sostuvo que parte del electorado todavía no conoce suficientemente las posiciones de Hinojosa.

“Lo que los texanos están empezando a descubrir es que mi oponente, Gina Hinojosa, en realidad está más a la izquierda progresista que Talarico”, afirmó el gobernador durante la entrevista.

Abbott también cuestionó las posiciones que atribuye a Hinojosa en materia tributaria. Aseguró que la candidata respaldó aumentos de los impuestos a la propiedad en 40 ocasiones y que apoya la creación de un impuesto estatal sobre los ingresos.

Otro de los ejes de sus críticas fue la política energética. Abbott afirmó que su rival respalda medidas vinculadas con el Nuevo Pacto Verde, al que atribuyó consecuencias negativas para la producción de petróleo y gas.

En materia de seguridad, el mandatario acusó a Hinojosa de apoyar el recorte de fondos destinados a la policía y de favorecer condiciones de libertad bajo fianza que, en su opinión, permitirían que personas acusadas de delitos graves regresaran a las calles.

Elecciones en Texas 2026: qué dicen las encuestas y por qué Abbott pide movilizar el voto republicano

Según los datos de una encuesta de Fox News, Abbott aventajaba a Hinojosa por 52% frente a 47%. La periodista señaló que esa diferencia se mantenía sin cambios respecto de septiembre, aunque destacó que la competencia parecía más ajustada que en la elección anterior del gobernador, celebrada en 2022.

Greg Abbott acusó a Gina Hinojosa de haber respaldado aumentos a los impuestos a la propiedad en 40 ocasiones y de apoyar la creación de un impuesto estatal sobre los ingresos en Texas X Greg Abbott y Gina Hinojosa

La entrevistadora también planteó que Texas tiene una larga trayectoria de victorias republicanas en las principales contiendas estatales y preguntó por qué, pese a esa ventaja histórica, la candidata demócrata conseguía mantenerse relativamente cerca en los sondeos.

“Algunos creen que será automático y que los republicanos van a ganar. A medida que los votantes republicanos conocen más sobre lo peligrosos que son estos demócratas, se dan cuenta de que tienen que levantarse del sillón e ir a votar”, sostuvo el gobernador.

Al comienzo de la entrevista, Heinrich señaló que casi cuatro millones de personas ya emitieron sus votos en Texas. La periodista indicó que, durante los primeros días de la votación anticipada, la participación demócrata había sido elevada y preguntó si ese comportamiento podía influir en el resultado de las diferentes carreras estatales.

Abbott consideró que los republicanos comenzaron a responder a esa movilización. Aseguró que su campaña trabaja para convencer a los simpatizantes del partido de que no deben confiarse por los antecedentes electorales de Texas y que necesitan participar para garantizar una victoria.

Greg Abbott cuestiona el respaldo del CAIR a Gina Hinojosa

En el tramo final de la entrevista, Heinrich preguntó a Abbott por las críticas que su campaña había dirigido contra Hinojosa después de que el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) expresara su respaldo a la candidata demócrata.

Según una encuesta difundida por Fox News, Greg Abbott lidera la intención de voto con un 52% frente al 47% de Gina Hinojosa Captura de pantalla/Gina Hinojosa

Abbott afirmó que, como gobernador, designó tanto a CAIR como a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras. A partir de esa decisión, sostuvo que ningún candidato debería recibir el respaldo de entidades que él considera vinculadas con el terrorismo.

El mandatario también cuestionó a Hinojosa por aceptar el apoyo de CAIR y realizó afirmaciones sobre sus supuestas posiciones respecto de la ley islámica, conocida como sharía. Aseguró que su administración busca prohibir la aplicación de esa normativa y la creación de comunidades o complejos regidos por ella.

No obstante, durante la entrevista no se presentó una declaración de Hinojosa que confirmara las acusaciones de Abbott sobre su posición respecto de la sharía. El gobernador expuso esas afirmaciones como parte de su argumentación electoral y las utilizó para describir una diferencia ideológica entre ambas candidaturas.