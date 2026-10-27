Elecciones en Texas: Hinojosa alerta por las consecuencias de los centros de datos y Abbott suspende permisos

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, alertó el 25 de octubre sobre las consecuencias de la expansión de los centros de datos en Texas, especialmente en las comunidades rurales. Sus declaraciones coincidieron con una controversia por la suspensión de 17 permisos ambientales y el cierre temporal de un sistema automatizado de autorizaciones, después de que el gobernador republicano Greg Abbott ordenara detener las aprobaciones relacionadas con estas instalaciones.

¿Qué dijo Gina Hinojosa sobre los centros de datos en Texas?

Hinojosa, de 52 años, señaló que estas instalaciones generan preocupación entre los habitantes de las zonas rurales, donde se proyecta la construcción de numerosos centros de datos.

La expansión tecnológica despierta inquietud entre los residentes de las zonas rurales Imagen ilustrativa generada con IA

Durante una entrevista con Face the Nation, de CBS News, la legisladora estatal sostuvo que el rechazo trasciende las diferencias partidarias y alcanza a sectores vinculados al movimiento MAGA, identificado con el presidente Donald Trump.

“Nadie se opone con más fuerza a los centros de datos que MAGA, porque estas instalaciones se están trasladando principalmente a nuestras comunidades rurales no incorporadas”, afirmó.

La candidata explicó que muchas de esas comunidades carecen de regulaciones locales de zonificación, lo que facilita el avance de proyectos sin suficientes mecanismos de participación para los residentes.

También aseguró que estas instalaciones se aprovechan de la falta de protecciones en las zonas rurales de Texas y que sus habitantes resultan perjudicados. Entre sus principales preocupaciones, mencionó:

Consumo de agua: las necesidades hídricas de las instalaciones y sus posibles consecuencias para los recursos de las comunidades.

las necesidades hídricas de las instalaciones y sus posibles consecuencias para los recursos de las comunidades. Costos eléctricos: el impacto que la demanda energética de los centros de datos podría tener sobre las facturas de los residentes.

el impacto que la demanda energética de los centros de datos podría tener sobre las facturas de los residentes. Derechos de propiedad: la necesidad de que los vecinos participen en las decisiones sobre los proyectos que se desarrollan cerca de sus viviendas.

Hinojosa confirmó que eliminaría las exenciones fiscales concedidas a los centros de datos y reclamó que las comunidades tengan mayor participación en las decisiones relacionadas con su instalación. “Tenemos que revisar todo esto y asegurarnos de que los texanos estén protegidos y, ante todo, tengan un lugar en la mesa de decisiones”, expresó.

La legisladora respaldó una moratoria inmediata sobre la construcción de nuevos centros de datos hasta que la Legislatura estatal establezca medidas de protección para los residentes.

Texas suspende 17 permisos de centros de datos y desactiva una plataforma

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) suspendió al menos 17 permisos ambientales relacionados con proyectos de centros de datos y desactivó temporalmente una plataforma electrónica que permitía procesar determinadas autorizaciones de manera automática.

La medida se produjo después de que las organizaciones FracTracker Alliance y Public Citizen identificaran permisos emitidos con fechas posteriores a la orden de suspensión dictada por Abbott.

El 21 de septiembre, el gobernador había instruido a la agencia ambiental a detener las autorizaciones vinculadas con centros de datos mientras avanzaban las auditorías sobre el consumo de electricidad y agua.

Según el comunicado de la oficina del gobernador, las agencias estatales no debían avanzar con aprobaciones regulatorias relacionadas con estas instalaciones hasta contar con la información necesaria para evaluar sus consecuencias sobre los recursos de Texas.

Sin embargo, los registros examinados por las organizaciones mostraron que el sistema continuó con la emisión de determinadas aprobaciones durante las semanas posteriores.

De acuerdo con una investigación publicada por 404 Media, 17 permisos que anteriormente figuraban como activos en el registro estatal pasaron posteriormente a la categoría de suspendidos.

Las autorizaciones correspondían a trabajos de construcción relacionados con el control de aguas pluviales, una exigencia ambiental aplicable a actividades como la limpieza, nivelación y excavación de terrenos.

La plataforma involucrada es STEERS, sigla en inglés del Sistema Electrónico de Informes Ambientales del Estado de Texas. El portal permite presentar solicitudes y realizar diversos trámites ambientales. Algunas autorizaciones podían procesarse automáticamente, sin una revisión individual previa por parte del personal estatal.

Entre los proyectos que recibieron aprobaciones mediante ese mecanismo figuraban instalaciones vinculadas con OpenAI y Amazon, según indicó Sam Law, investigador de FracTracker Alliance, a 404 Media.

En un comunicado difundido el 22 de octubre, Public Citizen sostuvo que los registros estatales mostraban permisos aprobados y activos después de la orden de Abbott, pese a que la TCEQ negó haber concedido esas autorizaciones.

La organización advirtió que la suspensión de los permisos implicaba detener los trabajos de preparación del terreno amparados por esas aprobaciones.

El elevado consumo hídrico y energético genera preocupación por los recursos locales on.u - Shutterstock

Hinojosa cuestiona a Abbott por los centros de datos y su vínculo con Elon Musk

Las críticas de Hinojosa también alcanzaron la relación política entre Abbott y Elon Musk, empresario al frente de Tesla y SpaceX, dos compañías con operaciones en Texas.

Durante su entrevista con CBS News, la candidata confirmó que presentó una demanda para obtener correos electrónicos intercambiados entre el gobernador y Musk.

La periodista Margaret Brennan señaló que el empresario había aportado aproximadamente US$500 mil a la campaña de Abbott. Hinojosa planteó que la ciudadanía debía conocer el contenido de esas comunicaciones y cuestionó distintas decisiones gubernamentales relacionadas con compañías vinculadas con Musk. “Necesitamos saber exactamente qué está pasando”, manifestó.

La legisladora mencionó presuntos beneficios fiscales y decisiones administrativas favorables al empresario. Entre sus cuestionamientos, sostuvo que compañías de Musk habían recibido importantes incentivos tributarios y que Abbott había intervenido en decisiones relacionadas con un contrato de conectividad de banda ancha.

Por su parte, el gobernador anunció que trabajaría con la Legislatura estatal para eliminar los incentivos financieros destinados a estas instalaciones durante el siguiente período de sesiones.