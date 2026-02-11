Los requisitos nuevos para registrar un vehículo en Texas que impactan en todos los migrantes

A partir de una decisión del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV, por sus siglas en inglés), los requisitos para registrar un vehículo se endurecieron. Con las nuevas normas, los migrantes que deseen avanzar con el trámite deberán presentar un comprobante de estatus legal en el estado, en línea con las políticas implementadas por el gobernador Greg Abbott.

Registrar un vehículo en Texas: los requisitos nuevos que impactan en todos los migrantes

En diciembre de 2025, el DMV endureció los requisitos para registrar un vehículo en el Estado de la Estrella Solitaria con el objetivo de evitar que los migrantes indocumentados accedan al trámite .

. Esto se produjo luego de informes que aseguraban que muchas personas sin autorización podían realizar el proceso.

Para registrar un vehículo en Texas, los nuevos requisitos exigen que el migrante presente un comprobante de estatus legal Freepik - Freepik

Para terminar con esta práctica, la agencia estatal actualizó las condiciones. Ahora, según indica en su sitio web oficial, al comprar un vehículo en Texas es necesario presentar una identificación con foto válida para obtener el título y la matrícula. Los documentos que acepta son:

Licencia de conducir o un certificado de identificación estatal emitido por un estado o territorio de Estados Unidos.

Pasaporte extranjero válido o de EE.UU..

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

Documento de identificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Documento de identificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Documento de identificación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Identificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Identificación emitida en virtud de un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Además, estos documentos deben incluir una fotografía del solicitante, un número de identificación único y una fecha de caducidad. Los peticionarios también tienen que completar el formulario 130-U para avanzar con el trámite.

Por qué Texas endureció los requisitos para registrar un vehículo

La decisión del DMV se produjo luego de las afirmaciones del representante estatal republicano de Midlothian, Brian Harrison. El funcionario había indicado en un mensaje en X que recibió "informes de inmigrantes indocumentados que registraban sus vehículos en Texas“.

De acuerdo con sus palabras, la agencia le informó que la política de inmigración hasta el momento no había sido parte de sus “funciones principales”.

Al respecto, Harrison expresó: “Esto es inaceptable. La política del DMV de permitir que los ilegales registren vehículos no solo incentiva la inmigración ilegal, sino que también pone en peligro a los conductores de Texas y hace que el seguro de vehículos se dispare”.

Los nuevos requisitos para registrar un vehículo en Texas se condicen con las políticas restrictivas implementadas por Abbott para la entrega de licencias CDL Foto de freepik disponible en freepik

Al día siguiente, el DMV actualizó los requisitos. Ante la resolución, Harrison festejó la medida: “¡Obligamos al DMV de Texas a emitir nuevas normas para impedir que los inmigrantes indocumentados obtengan matrículas de vehículos". Para concluir, sostuvo que el deber ahora es “garantizar que las normas se cumplan”.

La modificación se condice con las políticas implementadas por el gobernador Abbott a lo largo del 2025. En septiembre, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) suspendió la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) para los migrantes que no sean ciudadanos en el Estado de la Estrella Solitaria.

La normativa afectó también a las personas no domiciliadas, que no podrán solicitar el permiso de manejo en Texas. Las categorías de estatus legal a las que impactó esta nueva regulación estatal son:

Refugiados.

Asilados.

Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Para registrar un vehículo en Texas, los conductores deben presentar una identificación válida con foto y completar el Formulario 130-U Freepik

Cómo registrar un vehículo en Texas: la guía paso a paso

El DMV de Texas compartió un documento con instrucciones detalladas para registrar un vehículo en el estado. En base a esta información, los solicitantes deben: