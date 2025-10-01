En Texas: la ley que dejará sin licencias de conducir a cierto grupo de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) anunció que suspendió la emisión de ciertas licencias de conducir comerciales a un grupo de migrantes. La medida, que entró en vigor el lunes 29 de septiembre, afecta a un sector de la comunidad que posee ciertos permisos legales.

Qué migrantes no pueden tramitar la licencia de conducir en Texas

La nueva norma impacta en la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL) para los no ciudadanos en Texas, que sean titulares de ciertos estatus de residencia. Asimismo, las personas no domiciliadas tampoco podrán solicitar el permiso de manejo en el estado.

(Archivo) Los titulares de ciertos permisos migratorios no podrán solicitar licencias de conducir comerciales en Texas Freepik

El organismo estatal detalló los permisos de estatus legal que se ven afectados por la nueva normativa:

Refugiados

Asilados

Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)

Por qué Texas canceló las licencias de conducir comerciales a estos migrantes

A través de una publicación en X, el DPS incluyó información sobre la nueva norma y detalló que el reciente cambio se produjo a raíz de una modificación de emergencia en las reglas a la Administración Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA, por sus siglas en inglés).

El organismo estatal dio detalles de los migrantes que se ven afectados por la nueva norma X/@TxDPS

Según el comunicado del organismo, las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria tomaron la decisión en el marco de “un patrón catastrófico de estados que emiten licencias de forma ilegal a conductores extranjeros”. Y añadieron que “incluso si se cumple con el marco regulatorio actual, este puede fallar”.

La regla está destinada únicamente a las licencias de conducir comerciales y aquellos peticionarios migrantes con los permisos mencionados no podrán continuar con el proceso de solicitud.

El anuncio del DPS sobre la norma que entró en vigor el 29 de septiembre X/@TxDPS

Requisitos para solicitar la licencia de conducir como migrante en Texas

Si bien los titulares de los permisos migratorios mencionados ya no podrán acceder a los permisos de manejo comerciales en el estado, sí tienen acceso a solicitar una licencia de conducir estándar si cumplen con los requisitos.

Los criterios principales establecidos por el DPS para los titulares de una green card, refugio o asilo son:

Probar la presencia legal en Estados Unidos: el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) verificará la validez de las evidencias presentadas.

Una prueba de identidad que incluya el nombre completo y la fecha de nacimiento del solicitante. El documento debe estar vigente.

Otros requisitos adicionales son: la residencia en Texas, el número del Seguro Social, un comprobante de registro vehicular vigente si presentan una licencia de otro estado, la evidencia de que se tiene un seguro del automóvil o un escrito que certifique que no se posee, y el certificado Impact Texas Driver (ITD) si se va a realizar un examen de manejo.

En tanto, el estado aprueba permisos para los visitantes temporales, como estudiantes extranjeros, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y titulares de ciertos tipos de visas de trabajo, entre otros.

A su vez, un total de 15 estados en ese país otorgan acceso a los migrantes indocumentados a las licencias de conducir, con el objetivo de que todas las personas que circulen por las carreteras estén capacitados y seguros.