DMV en Texas: la regla para registrar un auto en diciembre 2025 y qué documentos piden a los inmigrantes

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) cuenta con una serie de exigencias para registrar un vehículo. Recientemente, el organismo estatal sumó una nueva regla para los migrantes que deseen matricular un rodado en el Estado de la Estrella Solitaria.

Texas exige nuevos documentos para registrar un vehículo: requisitos actualizados para 2026

Para registrar un auto en el Estado de la Estrella Solitaria, el propietario debe presentar una serie de documentos y cumplir con pagos obligatorios.

Los migrantes deben presentar un documento clave que de cuenta de sus estatus en Estados Unidos

De acuerdo al TxDMV, estas son las exigencias:

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente.

Completar el formulario 130-U.

Acreditar la propiedad del vehículo mediante el título correspondiente, ya sea de Texas u otro estado.

Mostrar un documento de identidad válido.

Presentar un comprobante de domicilio en Texas.

Además, la autoridad remarcó que es necesario realizar el trámite en persona en la oficina del Tax Assessor-Collector del condado y pagar las tarifas estatales y locales aplicables en cada caso.

Sumado a ello, para autos provenientes de otro estado, el registro debe completarse dentro de los 30 días de la llegada del vehículo al estado.

Texas cambia las reglas: el documento obligatorio que ahora deben presentar los migrantes para registrar un auto

De acuerdo a un boletín interno del 18 de noviembre mencionado por Telemundo, el TxDMV amplió los criterios de elegibilidad para registrar un auto. Ahora, los extranjeros que quieran matricular un vehículo deben presentar un pasaporte vigente con fotografía que además esté sellado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Esta firma de gobierno daría cuenta de que el migrante cuenta con estatus legal en Estados Unidos, ya sea con una green card (residencia permanente) o una visa activa.

Así, los extranjeros sin estatus legal en Texas no podrán realizar el registro de un automotor. La medida también insta a todos los condados del estado a reforzar la verificación de la documentación.

Mientras tanto, los ciudadanos de Estados Unidos deben presentar un pasaporte local o bien una licencia de conducir o identificación que cumpla con las directrices actuales de la Real ID.

Un migrante tendrá que contar con green card u otra ID válida para registrar un auto en Texas Freepik

Texas endurece licencias de conducir y registro vehicular para migrantes: qué dicen las nuevas normas

El 29 de septiembre, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó que dejó de otorgar licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a extranjeros no ciudadanos que residan en el estado y que tengan determinados tipos de estatus migratorio.

La medida también alcanzó a quienes no tienen domicilio en Texas, que ya no pueden iniciar el trámite para obtener una licencia de manejo en el llamado Estado de la Estrella Solitaria. Los estatus afectados por esta decisión son:

Refugiados

Solicitantes de asilo que ya lo hayan obtenido

Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Texas endureció las condiciones para que migrantes tramiten sus licencias de conducir comerciales Texas.gov

En un mensaje publicado en X el jueves 20 de noviembre, el gobernador Greg Abbott destacó las acciones de su administración para restringir el acceso a licencias a migrantes indocumentados.

“Millones de habitantes de Texas transitan a diario por nuestras carreteras y calles”, dijo el gobernador republicano, quien luego agregó: “Cuando quienes están en el país de manera ilegal violan la ley y manejan sin autorización por nuestras rutas, ponen en riesgo la vida de innumerables texanos y ciudadanos estadounidenses”.