Madre mexicana intentó cruzar legalmente a Texas con su bebé nacido en EE.UU., pero le revocaron la visa en plena frontera

Una madre mexicana relató que llegó a la frontera entre México y Estados Unidos en Texas con la intención de hacer una visita breve junto a su bebé, nacido en territorio estadounidense. Sin embargo, los agentes fronterizos la interrogaron y le comunicaron que su visa había sido revocada.

Las autoridades cuestionaron el nacimiento del bebé de la mujer en Texas

El caso fue presentado por Univision, que informó sobre la situación de Isabela García, una mujer mexicana que el pasado 13 de agosto intentó ingresar cruzar desde Piedras Negras, en Coahuila, hacia Eagle Pass, Texas, acompañada por su bebé de tres meses. El niño nació en EE.UU. y tiene la ciudadanía.

Según explicó García, su intención era realizar una visita cotidiana y regresar posteriormente a México. La mujer afirmó que quería ir de compras y que no tenía previsto permanecer en territorio estadounidense.

Sin embargo, durante el procedimiento de ingreso, los agentes comenzaron a hacerle preguntas relacionadas con el nacimiento de su hijo y con las circunstancias económicas que rodearon el parto.

El interrogatorio, de acuerdo con su testimonio, incluyó preguntas sobre cuánto había pagado por el nacimiento del bebé, cuándo había abonado los gastos médicos y de qué manera había financiado el procedimiento. García sostuvo que no tenía una deuda pendiente por ese concepto y que había pagado la totalidad de los gastos.

“Me tomaron muestra de ADN, tomaron mis huellas, me tomaron fotografías y me hacían las mismas preguntas”, relató García en el informe de Univision. Después del procedimiento, la mujer recibió la noticia de que su visa había sido revocada.

Según su testimonio, los oficiales le indicaron que la decisión estaba relacionada con una nueva normativa, aunque ella manifestó que desconocía la existencia de una disposición que pudiera afectar su situación.

Teme por la salud de su hijo luego de que le revocaran la visa

La mujer explicó que su preocupación no se limita a la posibilidad de volver a ingresar al país norteamericano, sino también a las consecuencias que la decisión puede tener sobre la atención médica de su hijo.

El control se dio en medio de los controles más estrictos que impulsaron los gobiernos de Donald Trump y Greg Abbott contra el turismo de parto XGreg Abbott

Según su testimonio recogido por Univision, antes de la cancelación de su visa tenía previsto llevar al menor a EE.UU. para sus controles médicos y para que recibiera allí sus vacunas. La nueva situación, sostuvo, puede dificultar considerablemente esos planes.

La mujer también afirmó que los funcionarios de inmigración le explicaron cuáles serían sus posibilidades para intentar recuperar el permiso de ingreso. De acuerdo con lo que le comunicaron, podría volver a solicitar una visa después de un año.

EE.UU. y Texas apuntan contra el turismo de parto por la ciudadanía por nacimiento

El caso y los controles que experimentó García se relacionan con anuncios de autoridades federales y estatales sobre los controles contra el turismo de parto. El enfoque más estricto se dio a partir del fallo de la Corte Suprema que desactivó las restricciones de Donald Trump al derecho de la ciudadanía por nacimiento.

Delia Ramírez Sobre La Ciudadanía Por Nacimiento

En ese contexto, el gobernador Greg Abbott amplió la ofensiva de Texas contra este esquema fraudulento. En un comunicado publicado el 21 de julio, el republicano anunció una orden ejecutiva destinada a que distintas agencias estatales investiguen y eliminen estas prácticas ilegales.

La medida apunta no solamente contra las personas que puedan participar de estos esquemas, sino también contra proveedores de atención médica que los promocionen, faciliten o participen en ellos. La orden establece que las autoridades estatales deberán investigar denuncias relacionadas con este tipo de actividades y adoptar medidas contra individuos o entidades reguladas que sean encontrados responsables.

“Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes de inmigración por parte de individuos que viajan ilegalmente a EE.UU. o bajo falsas pretensiones para dar a luz y obtener la ciudadanía para su hijo”, afirmó el gobernador en el comunicado oficial.