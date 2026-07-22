Oficial en Texas: la nueva orden ejecutiva de Abbott sobre la ciudadanía por nacimiento que afecta a los migrantes
El gobernador consideró que la nacionalidad estadounidense “no está en venta” y apuntó contra el turismo de parto
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que impacta de forma directa a los migrantes con nuevas restricciones estatales. La iniciativa busca frenar el turismo de nacimiento para que los hijos de migrantes obtengan la ciudadanía estadounidense con controles que contemplan sanciones como suspensiones de licencias y contratos.
Turismo de nacimiento en Texas: las medidas que establece la orden ejecutiva de Abbott
La nueva medida en el Estado de la Estrella Solitaria busca identificar prácticas vinculadas al ingreso de personas extranjeras al estado con el objetivo de parir allí para que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento. El documento instruye a múltiples agencias estatales para frenar esa situación.
Entre sus principales medidas, la orden establece que:
- Las dependencias estatales deben indagar de manera formal las denuncias sobre redes clandestinas.
- En caso de advertir sobre alguna situación irregular, las sanciones implican revocar licencias profesionales a los proveedores que faciliten estos esquemas.
- Los organismos de salud y control deben vigilar activamente el sector médico local ante cualquier posible infracción.
- Ninguna clínica u hospital puede colaborar con estas prácticas sin enfrentar sanciones severas por parte del estado.
Asimismo, el mandato gubernamental especificó que las entidades regulatorias deben suspender contratos estatales a quienes infrinjan la regla. La normativa busca cortar cualquier beneficio financiero asociado a estas operaciones.
Aunque no se mencionó de manera explícita, la orden ejecutiva derivará en controles más estrictos también para migrantes y turistas, especialmente en el caso de mujeres embarazadas.
Qué dijo Abbott luego de firmar la orden ejecutiva sobre el turismo de nacimiento
El gobernador Abbott se expresó en redes sociales sobre la nueva orden ejecutiva que firmó contra el turismo de nacimiento. En ese marco, cuestionó los viajes realizados exclusivamente para obtener beneficios para los recién nacidos.
“Las personas están viajando ilegalmente a Estados Unidos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para su hijo. Eso es fraude”, escribió en un posteo de X. El mandatario enfatizó que el acceso a la nacionalidad norteamericana requiere legalidad estricta sin excepciones.
“Emití una orden ejecutiva dirigiendo a las agencias estatales a investigar estos esquemas de turismo de nacimiento y hacer que cada proveedor que los facilita rinda cuentas”, remarcó.
Por último, enfatizó su posición de lucha contra el turismo de parto: “La ciudadanía estadounidense no está en venta”. Según explicó, la directiva apunta directamente contra quienes lucran a través de facilitar estas operaciones para otras personas en el estado.
Las agencias de Texas encargadas de combatir el turismo de nacimiento
El decreto gubernamental instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas a coordinar las inspecciones necesarias para frenar la práctica de turismo de nacimiento y sancionar a las entidades que lo facilitan. Las supervisiones abarcan la Junta Médica y otras oficinas de regulación profesional del sector sanitario.
La medida establece que las autoridades locales pueden asociarse con fiscales federales para combatir las redes de intermediarios de forma conjunta. En ese marco, la cooperación interinstitucional busca desmantelar estos negocios.
La normativa permanecerá activa hasta un nuevo aviso oficial emitido por el gobierno de Texas. Las sanciones económicas y penales se pueden aplicar contra cualquier entidad infractora detectada dentro de la jurisdicción estatal.
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