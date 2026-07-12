Ciudadanía por nacimiento: qué pasará con el hospital de Texas que Abbott investiga por “turismo de maternidad”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó recientemente a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) que investigue de manera inmediata y exhaustiva al centro médico Mission Regional Medical Center. El hospital está acusado de ofrecer paquetes de parto a extranjeros para que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento.

El anuncio de Abbott sobre la investigación de un hospital de Texas

La Oficina de prensa del gobernador emitió un comunicado el martes 7 de julio en el que indicó que el hospital presuntamente ofrece paquetes de parto a migrantes en el sur de Texas para “lucrarse” con el turismo de maternidad, que según sus palabras “otorga la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos”.

El Mission Regional Medical Center está acusado de ofrecer a los extranjeros una vía para que sus hijos consigan la ciudadanía estadounidense Mission Regional Medical Center

“El turismo de maternidad es una práctica ilegal que se aprovecha de la extraordinaria hospitalidad que Estados Unidos y Texas ofrecen a millones de viajeros extranjeros cada año”, declaró el gobernador.

En esa línea, completó: “Miles de viajeros extranjeros llegan a Estados Unidos con falsas pretensiones para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La HHSC debe investigar al hospital, una instalación que regula, por cualquier violación de la ley estatal y las obligaciones contractuales”.

El comunicado citó la carta enviada por el gobernador en la que sostuvo que el centro médico “está anunciando ‘Paquetes de nacimiento en el sur de Texas’ en países extranjeros”.

Greg Abbott, gobernador de Texas, sostuvo que tomará medidas para "ayudar a los funcionarios federales a detener esta práctica fraudulenta" Gobierno de Texas

Qué podría pasar con el hospital acusado por Abbott en Texas

En su misiva, Abbott sostuvo que, ante la supuesta promesa del Mission Regional Medical Center, tomará medidas urgentes para evitar que la práctica continúe. “Como gobernador de Texas, haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a los funcionarios federales a detener esta práctica fraudulenta”, señaló el gobernador republicano.

En ese sentido, afirmó que ordenó una investigación exhaustiva para identificar cualquier violación de las leyes estatales y obligaciones contractuales. Advirtió también que las infracciones serán inmediatamente remitidas al fiscal general para la aplicación civil y al Fiscal del Distrito o Condado apropiado para el procesamiento penal.

Junto con la investigación, el HHSC aplicará medidas administrativas apropiadas contra el Mission Regional Medical Center. Como consecuencia, se evaluarán sanciones y penalidades. “La ciudadanía estadounidense no está a la venta y Texas no permitirá que nuestro sistema de salud sea utilizado como un imán para el turismo de nacimientos. También trabajaré con la legislatura de Texas en la próxima sesión para fortalecer las leyes estatales y eliminar el turismo de nacimientos en el estado”, concluyó Abbott.

Las acusaciones contra el Mission Regional Medical Center de Texas

El centro presuntamente llevaba a cabo una campaña publicitaria que promocionaba partos a partir de 3950 dólares por parto natural y US$5525 por cesárea, informó Fox News. El anuncio dirigía a los espectadores a un sitio web, havemybabyinTEXAS.com, que desde que surgió la polémica fue retirado.

La publicidad dirigida a extranjeros también exhibía un número telefónico que comenzaba con “001”. Este código es utilizado para realizar llamadas a Estados Unidos.

“Los materiales publicitarios sobre servicios de maternidad ya no se utilizan debido a un malentendido involuntario. No apoyamos ni facilitamos ninguna actividad ilegal y trabajamos para cumplir con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables”, declaró un portavoz a Fox.

Asimismo, en un comunicado citado por el medio, los directivos del centro médico resaltaron su voluntad de cooperar con las autoridades estatales. “Tenemos la intención de colaborar de forma transparente con las autoridades locales y estatales. Nuestro objetivo principal sigue siendo brindar atención segura y de alta calidad a todos los pacientes”, indicaron.