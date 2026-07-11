Ciudadanía por nacimiento: Abbott ordena investigar una presunta red de “turismo de maternidad” en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó a un hospital estatal de intentar lucrar con una red de prácticas de “turismo de maternidad”, es decir, viajar a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense. En ese sentido, ordenó a los funcionarios iniciar una investigación porque, según afirmó, dicha práctica es ilegal y se aprovecha de la hospitalidad del país.

Texas: un hospital bajo investigación por promover paquetes de turismo de maternidad

Abbott pidió a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) que inicie una investigación exhaustiva contra el Mission Regional Medical Center. La razón, de acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno de Texas, es que se sospecha que el hospital ofrecía paquetes de parto a extranjeras para lucrar con el turismo de maternidad y que los niños obtuvieran la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

En Texas se investiga un hospital que presuntamente promovía el turismo de parto Imagen ilustrativa generada con IA

El mandatario republicano aseguró que miles de extranjeras llegan a EE.UU. con falsas pretensiones para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía . “La HHSC debe investigar al hospital, una instalación que regula, por cualquier violación de la ley estatal y las obligaciones contractuales”, sostuvo.

Si la HHSC detecta irregularidades, deberá informar de inmediato las infracciones al fiscal general para que se apliquen las sanciones correspondientes. Además, la entidad debe reportar al fiscal de distrito o del condado para que se inicie un enjuiciamiento penal.

El gobernador manifestó que la investigación forma parte de su compromiso por proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las instituciones de Texas no sean explotadas por quienes buscan eludir los procesos legales de inmigración.

“La ciudadanía estadounidense no está a la venta y Texas no permitirá que nuestro sistema de salud se utilice como un imán para el turismo de parto”, escribió Abbott en la carta que dirigió a la HHSC. En el documento, además, afirmó que trabajará con la legislatura para fortalecer las leyes estatales que permitan erradicar el turismo de nacimiento.

Qué dijo el hospital Mission Regional Medical Center sobre la acusación de turismo de maternidad

Luego de que se diera a conocer una investigación en su contra por presuntamente promover el turismo de parto, un portavoz del Mission Regional Medical Center negó las acusaciones hechas por el gobernador de Texas.

El Mission Regional Medical Center está acusado de ofrecer a los extranjeros una vía para que sus hijos consigan la ciudadanía estadounidense Mission Regional Medical Center

En una declaración enviada a The Hill, un representante del hospital declaró que no apoyan ni facilitan ninguna actividad ilegal. Asimismo, añadió que están comprometidos a cumplir con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables.

Según la respuesta, el portavoz aceptó que sí existieron materiales de difusión relacionados con los servicios de maternidad. El hospital aseguró que dejó de utilizarlos tras un malentendido involuntario.

Según The Hill, Mission Regional Medical Center, ubicado al norte de la frontera entre Texas y México, es un hospital público sin fines de lucro que opera bajo la regulación de la HHSC.

Trump también endurece investigaciones por turismo de nacimiento

Esta semana, Colin McDonald, funcionario del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), también envió un mensaje a los empleados de la agencia para que prioricen este tipo de investigaciones y eviten que extranjeras ingresen a EE.UU. con el objetivo de dar a luz.

Abbott restringió la contratación de ciudadanos extranjeros mediante el programa de visas H-1B

Según Reuters, el DOJ endurecerá las investigaciones de los esquemas de turismo de parto y se implementarán mayores controles para embarazadas que intenten ingresar a territorio estadounidense.