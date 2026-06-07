Mundial 2026 en Dallas: cinco beneficios para fans, del Fan Festival gratis al transporte especial
La ciudad de Texas organizará una serie de eventos y traslados para la recibir a miles de aficionados durante la competencia de la FIFA
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La ciudad de Dallas, Texas, será uno de los puntos destacados del Mundial 2026 al albergar nueve partidos, más que cualquier otra sede del torneo. Para recibir a los miles de aficionados que llegarán durante este mes, los organizadores prepararon distintos servicios, espacios de encuentro en el Fan Festival y opciones de transporte.
Acceso gratis al Fan Festival de Dallas en Fair Park
El principal atractivo para los aficionados será el FIFA Fan Festival Dallas, que se realizará en Fair Park del 11 de junio al 19 de julio, según detalló un comunicado de la ciudad de Arlington, Texas.
La entrada será gratuita, aunque los asistentes deberán registrarse previamente en el sitio web oficial para obtener los boletos de cada jornada.
El espacio contará con más de un millón de pies cuadrados (casi 305.000 m²) y capacidad para recibir hasta 35.000 personas al mismo tiempo.
Transmisiones en vivo y actividades para la comunidad en Dallas durante el Mundial 2026
Dentro de Fair Park, la gente podrá observar las transmisiones de los partidos en pantallas gigantes ubicadas en el escenario y en otras zonas del terreno. La oferta incluye muestras culturales, conciertos y una zona gastronómica con platos característicos de la región.
El programa indica que el festival abrirá sus puertas una hora antes del inicio del primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica y cerrará una hora después de que termine la final. Los partidos que inicien a las 22 hs o 23 hs (hora del Centro de EE.UU.) no serán proyectados.
Además, el festival dispone de un área de juegos con una cancha para jugar al fútbol. El diseño del espacio busca que la disciplina esté al alcance de todas las personas.
La opción de hospitalidad GA+ durante el Mundial 2026 en Texas
Para las personas que busquen un nivel de atención con más comodidades, el festival ofrece pases con costo por día. La opción GA+ tiene un valor de 50 dólares por persona y brinda una experiencia VIP.
Este boleto otorga el ingreso por carriles de prioridad; acceso a una zona exclusiva en el Starplex Lounge, con aire acondicionado; puntos para cargar celulares y otros dispositivos; y baños preferenciales. Asimismo, aquellos que cuenten con este pase tendrán una mejor visión del escenario.
La opción Legend del Fan Festival, la opción más costosa para seguir el Mundial 2026 en Texas
Por otra parte, en el Fan Festival existe la categoría Legend, que tiene un valor de US$250 por persona en cada jornada. Esta entrada suma beneficios como asientos preferenciales, servicio de meseros en el sitio y el acceso a los salones Pegasus y Pavilion Lounge.
Estos espacios cuentan con aire acondicionado, áreas de mesas, snacks sin cargo y pantallas privadas para el seguimiento de los encuentros del Mundial 2026. La empresa C3 se encarga de la producción y la operación de estas actividades en Fair Park.
Movilidad, traslados y servicios en Dallas
El sistema de transporte será otra comodidad para los aficionados. La autoridad recomienda el uso de la Línea Verde del Tren Ligero de Dallas (DART, por sus siglas en inglés), que conecta con el recinto mediante las estaciones Fair Park y MLK Jr.
Durante el festival habrá servicios de transporte entre las principales estaciones y los accesos al predio. Además, quienes lleguen mediante aplicaciones de viajes contarán con zonas especialmente habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de facilitar la llegada y salida.
El calendario de partidos en Dallas durante el Mundial 2026
La FIFA confirmó los días y horarios de los encuentros que se llevarán a cabo en el Dallas Stadium durante la Copa del Mundo:
- Domingo 14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Grupo F), a las 15 hs (hora del Centro de EE.UU.).
- Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), a las 15 hs.
- Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria (Grupo J), a las 12 hs.
- Jueves 25 de junio: Japón vs. Suecia (Grupo F), a las 20 hs.
- Sábado 27 de junio: Jordania vs. Argentina (Grupo J), a las 21 hs.
- Martes 30 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el segundo del Grupo E y el segundo del Grupo I.
- Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final entre el segundo del Grupo D y el segundo del Grupo G.
- Lunes 6 de julio: partido de octavos de final.
- Martes 14 de julio: semifinal.
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