Mundial 2026 en Dallas: cinco beneficios para fans, del Fan Festival gratis al transporte especial

La ciudad de Dallas, Texas, será uno de los puntos destacados del Mundial 2026 al albergar nueve partidos, más que cualquier otra sede del torneo. Para recibir a los miles de aficionados que llegarán durante este mes, los organizadores prepararon distintos servicios, espacios de encuentro en el Fan Festival y opciones de transporte.

Acceso gratis al Fan Festival de Dallas en Fair Park

El principal atractivo para los aficionados será el FIFA Fan Festival Dallas, que se realizará en Fair Park del 11 de junio al 19 de julio, según detalló un comunicado de la ciudad de Arlington, Texas.

La entrada será gratuita, aunque los asistentes deberán registrarse previamente en el sitio web oficial para obtener los boletos de cada jornada.

FIFA adaptará el popular Fair Park de Texas para llevar a cabo el Fan Festival durante el Mundial Ciudad de Arlington

El espacio contará con más de un millón de pies cuadrados (casi 305.000 m²) y capacidad para recibir hasta 35.000 personas al mismo tiempo.

Transmisiones en vivo y actividades para la comunidad en Dallas durante el Mundial 2026

Dentro de Fair Park, la gente podrá observar las transmisiones de los partidos en pantallas gigantes ubicadas en el escenario y en otras zonas del terreno. La oferta incluye muestras culturales, conciertos y una zona gastronómica con platos característicos de la región.

El programa indica que el festival abrirá sus puertas una hora antes del inicio del primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica y cerrará una hora después de que termine la final. Los partidos que inicien a las 22 hs o 23 hs (hora del Centro de EE.UU.) no serán proyectados.

Dallas ya está lista para recibir el Mundial

Además, el festival dispone de un área de juegos con una cancha para jugar al fútbol. El diseño del espacio busca que la disciplina esté al alcance de todas las personas.

La opción de hospitalidad GA+ durante el Mundial 2026 en Texas

Para las personas que busquen un nivel de atención con más comodidades, el festival ofrece pases con costo por día. La opción GA+ tiene un valor de 50 dólares por persona y brinda una experiencia VIP.

Este boleto otorga el ingreso por carriles de prioridad; acceso a una zona exclusiva en el Starplex Lounge, con aire acondicionado; puntos para cargar celulares y otros dispositivos; y baños preferenciales. Asimismo, aquellos que cuenten con este pase tendrán una mejor visión del escenario.

La opción Legend del Fan Festival, la opción más costosa para seguir el Mundial 2026 en Texas

Por otra parte, en el Fan Festival existe la categoría Legend, que tiene un valor de US$250 por persona en cada jornada. Esta entrada suma beneficios como asientos preferenciales, servicio de meseros en el sitio y el acceso a los salones Pegasus y Pavilion Lounge.

Los diferentes eventos que los amantes del futbol en Texas podrán disfrutar durante el Mundial 2026 Instagram @fifaworldcup / Unsplash

Estos espacios cuentan con aire acondicionado, áreas de mesas, snacks sin cargo y pantallas privadas para el seguimiento de los encuentros del Mundial 2026. La empresa C3 se encarga de la producción y la operación de estas actividades en Fair Park.

Movilidad, traslados y servicios en Dallas

El sistema de transporte será otra comodidad para los aficionados. La autoridad recomienda el uso de la Línea Verde del Tren Ligero de Dallas (DART, por sus siglas en inglés), que conecta con el recinto mediante las estaciones Fair Park y MLK Jr.

Durante el festival habrá servicios de transporte entre las principales estaciones y los accesos al predio. Además, quienes lleguen mediante aplicaciones de viajes contarán con zonas especialmente habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de facilitar la llegada y salida.

El calendario de partidos en Dallas durante el Mundial 2026

La FIFA confirmó los días y horarios de los encuentros que se llevarán a cabo en el Dallas Stadium durante la Copa del Mundo: