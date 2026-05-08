Casi un mes para el Mundial 2026 en Texas: los datos que revelan un bajo interés por los partidos que se juegan en Dallas

A menos de dos meses para el comienzo del Mundial 2026, en Texas empiezan a aparecer señales que contrastan con la expectativa inicial alrededor del torneo. Aunque las autoridades locales sostienen que los estadios estarán llenos y que el evento atraerá millones de dólares, distintos indicadores muestran que la demanda internacional todavía está lejos de lo proyectado, especialmente en el área de Dallas y Arlington, donde se disputarán varios de los encuentros más importantes de la competencia.

Dallas y Arlington registran reservas hoteleras más bajas de lo esperado para el Mundial 2026

Uno de los datos más relevantes publicados por The Texas Tribune surge de una encuesta reciente realizada entre hoteleros de Dallas y Houston. El relevamiento mostró que el ritmo de reservas no refleja el entusiasmo que se anticipaba meses atrás para el Mundial.

Las reservas hoteleras en Dallas no se encuentran al ritmo proyectado MANDEL NGAN AFP

De acuerdo con el informe de la American Hotel & Lodging Association (AHLA), cerca del 70% de los encuestados aseguró que las reservas avanzan por debajo de las expectativas vinculadas al torneo y que los niveles actuales son similares a los de un verano habitual.

La asociación, que representa a más de 30.000 propiedades hoteleras en Estados Unidos, advirtió que la competición todavía no genera el nivel de demanda esperado.

La situación se volvió más evidente luego de que FIFA cancelara bloques de habitaciones previamente reservadas en Dallas y Arlington a comienzos de este año. Esa decisión fue interpretada por especialistas del sector como una señal de un interés más débil de lo previsto.

Brent DeRaad, presidente y CEO de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Arlington, reconoció que existen distintos factores internacionales que podrían afectar el interés de los turistas extranjeros. Entre ellos mencionó problemas económicos, dificultades migratorias y una creciente percepción negativa hacia Estados Unidos en algunos países.

Precios altos y trabas migratorias afectan la demanda internacional para el Mundial 2026

El informe citado por The Texas Tribune señala que uno de los principales obstáculos para los visitantes internacionales son los elevados precios de las entradas. Los boletos para el Mundial 2026 tienen precios superiores a los registrados en Qatar 2022 y Rusia 2018, algo que limitaría la llegada de aficionados extranjeros.

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La AHLA también apuntó a otras trabas que afectan los viajes internacionales hacia Estados Unidos:

Largos tiempos de espera para obtener visas.

Incremento de tarifas migratorias.

Incertidumbre sobre procesos de ingreso a EE.UU.

Menor predisposición internacional para viajar a Estados Unidos.

Según el informe, estos factores impulsan una mayor demanda doméstica y no del turismo extranjero, que históricamente representa una de las mayores fuentes de ingresos durante los Mundiales.

Crecen las dudas en Dallas y Arlington por el turismo internacional para la Copa Mundial 2026

Aunque FIFA identifica a Dallas como ciudad anfitriona, la mayoría de los partidos en la zona se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, escenario que albergará nueve encuentros del Mundial.

El AT&T Stadium de Arlington tendrá nueve partidos del Mundial de la FIFA 2026 (X/@ATTStadium)

Las autoridades locales aseguran que la venta de entradas mantiene buen ritmo y que esperan estadios completos. Sin embargo, el comportamiento de las reservas hoteleras despertó dudas sobre cuánto turismo adicional realmente llegará a la región, indicó The Texas Tribune.

Además, las ciudades anfitrionas afrontan costos importantes vinculados al torneo:

Adaptación de estadios para partidos de fútbol.

Operativos de seguridad.

Organización de festivales de aficionados.

Mejoras de infraestructura urbana.

Pese a esos gastos, las ciudades no reciben ingresos directos por entradas, estacionamientos, mercadería oficial o concesiones dentro de los estadios. FIFA sí paga el alquiler de los recintos deportivos, pero concentra buena parte de las ganancias comerciales del evento.

Houston registra más reservas hoteleras y vuelos internacionales rumbo al Mundial 2026

Mientras Dallas y Arlington enfrentan mayores dudas, Houston presenta señales algo más alentadoras. Houston First Corporation, la organización oficial de promoción turística de la ciudad, publicó un rastreador propio que detectó un aumento de reservas frente al año pasado.

En Houston, Texas, las reservas tienen mejor ritmo que en Dallas Google Maps

Los datos compartidos indican:

Reservas hoteleras un 17% superiores en junio respecto de 2025.

Incremento del 14% en julio frente al mismo período del año anterior.

Crecimiento del 33% en reservas aéreas internacionales para junio.

Caída del 5% en las reservas aéreas internacionales para julio.

Además, las reservas de alquileres temporarios crecieron un 53% en el área de Houston para junio y julio en comparación con 2025.

Michael Heckman, presidente y CEO de Houston First Corporation, aseguró que esperan un movimiento turístico superior al habitual durante el desarrollo del torneo.