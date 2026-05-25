Todos los partidos del Mundial que se jugarán en Texas y podrían tener desplegado al ICE por seguridad

Texas se prepara para recibir 16 partidos del Mundial 2026, distribuidos entre las ciudades de Dallas y Houston, lo que atraerá a aficionados de todo el mundo. En este escenario, las autoridades norteamericanas confirmaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán “presentes todos los días” durante la competencia.

Las tareas de los agentes del ICE durante el Mundial 2026

La presencia de los efectivos se extenderá a lo largo de todo el Mundial, que comenzará el jueves 11 de junio y acabará el domingo 19 de julio.

Según informó The Atlantic, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, puntualizó que los agentes del ICE trabajarán en conjunto con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Según el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las funciones del personal incluirán prevenir la falsificación de boletos, la trata de personas, el contrabando de drogas y la venta de productos sin licencia. Sobre la magnitud del despliegue, Mullin comparó la escala del torneo con la realización de “78 Super Bowls en 11 ciudades” durante un lapso de 39 días.

El funcionario manifestó que el nivel de amenaza se considera “extremadamente alto”, con una atención especial en las áreas fuera de los estadios. Para estas labores, Forbes confirmó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) destinó casi 900 millones de dólares, de los cuales US$625 millones se destinarán a las fuerzas de aplicación de la ley.

Mundial 2026 en Texas: todos los partidos que se jugarán en el Dallas Stadium

La sede de Dallas albergará la mayoría de los partidos en el estado, con un total de nueve encuentros en un estadio con capacidad para 94.000 personas. La FIFA oficializó el calendario para la ciudad durante la Copa del Mundo:

Lunes 14 de junio: Países Bajos vs. Japón por el Grupo F.

por el Grupo F. Miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L.

por el Grupo L. Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria por el Grupo J.

por el Grupo J. Jueves 25 de junio: Japón vs. Suecia por el Grupo F.

por el Grupo F. Sábado 27 de junio: Jordania vs. Argentina por el Grupo J.

por el Grupo J. Martes 30 de junio: partido de dieciseisavos de final.

de final. Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final.

de final. Lunes 6 de julio: partido de octavos de final.

de final. Martes 14 de julio: primera semifinal del torneo.

Nueve encuentros del Mundial 2026 se disputarán en el Dallas Stadium de Texas

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Houston Stadium

Por su parte, la ciudad de Houston recibirá siete encuentros en su estadio con capacidad para 72.000 espectadores. Para este recinto, la FIFA compartió la programación oficial.

En Houston, Texas, se jugarán siete encuentros de la Copa del Mundo 2026 Jon Shapley - FR172270 AP