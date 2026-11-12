Noticias de la Corte Suprema: confirman avance para construir el muro fronterizo de Trump en una región en disputa

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno de Donald Trump reanude la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, al suspender la orden de una jueza federal que había frenado las obras. La medida se conoció el lunes 9 de noviembre de 2026 y rige mientras el gobierno pide, y el máximo tribunal decide, si revisa el caso. A la fecha, la Corte Suprema no se pronunció sobre esa revisión.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre el muro fronterizo en Big Bend

La Corte concedió el pedido del gobierno y suspendió la orden de la jueza, según la resolución del tribunal.

El tribunal consideró que el gobierno muy probablemente demostrará que la jueza no tenía jurisdicción para tratar el reclamo de los opositores.

Un letrero a la entrada del Parque Nacional Big Bend cerca de Maverick Junction, Texas Jacob Ford - Odessa American

El 2 de octubre de 2026, el tribunal de distrito dictó una medida cautelar que bloqueó las exenciones del secretario de Seguridad Nacional y detuvo las obras asociadas, según el fallo.

Esas exenciones dejaban sin efecto leyes ambientales y de conservación para acelerar las obras.

La jueza determinó que el Congreso probablemente no había autorizado de forma clara exenciones tan amplias en el área con la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur.

La Corte Suprema respondió que la ley solo permite reclamos constitucionales y que el planteo cuestionaba las facultades legales del secretario.

ARCHIVO – El sol se pone tras una sección del muro fronterizo, el 18 de junio de 2025, en Mission, Texas. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

Qué incluye el proyecto del muro fronterizo en Big Bend

El plan contempla muros de acero de 9,1 metros (30 pies) de altura en algunas zonas, además de barreras para vehículos y nuevos caminos.

Opositores de ambos partidos sostienen que es un gasto innecesario que amenaza el paisaje y la economía local.

El gobierno argumenta que en Big Bend hay cruces ilegales e incautaciones de drogas, y que un hueco en el muro podría desviar más tránsito hacia la zona.

Cuánto cuesta y cómo avanza la construcción del muro

Legisladores republicanos aprobaron 46.000 millones de dólares para el proyecto a mediados del año pasado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) levantó hasta 19 kilómetros (12 millas) de muro por semana en toda la frontera.

El gobierno asegura que la suspensión le costaba casi medio millón de dólares diarios, según el fallo.

ARCHIVO - Una familia de cinco personas que dice ser de Guatemala y un hombre que dice ser de Perú, con camisa rosa, caminan por el desierto después de cruzar el muro fronterizo en el sector de Tucson de la frontera entre EEUU y México, el 29 de agosto de 2023, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, Archivo) Matt York - AP

Para tener en cuenta

La decisión es una suspensión temporal. No es una sentencia final sobre las exenciones.

Si la Corte Suprema rechaza revisar el caso, la suspensión termina de forma automática.

Si lo acepta, la suspensión termina cuando el tribunal envíe su sentencia al tribunal inferior, según la resolución.

La orden que frenaba la obra abarcaba toda actividad en un área que incluye el Parque Nacional Big Bend y terrenos estatales y privados.

Las exenciones se basan en una ley de inmigración de 1996. Esa norma permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar requisitos legales para construir barreras con rapidez en zonas de alta entrada ilegal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.