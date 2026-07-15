Noticias de Texas hoy: Abbott anuncia una inversión de US$5,5 millones para ampliar la atención médica

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció esta semana una nueva inversión de 5,5 millones de dólares a través de tres subvenciones del Programa Estatal de Tutorías (SPP, por sus siglas en inglés). La financiación está destinada a apoyar la formación práctica de estudiantes de medicina en distintas especialidades, con el objetivo de asistir a zonas rurales.

Texas invertirá en la capacitación de estudiantes de medicina, según anunció Abbott

La oficina del gobernador difundió un comunicado oficial el pasado lunes 13 de julio en el que anunció la inversión destinada a sociedades médicas profesionales de Texas. En concreto, el dinero servirá para respaldar la capacitación de estudiantes de medicina familiar, medicina interna general y pediatría, incluidas subespecialidades.

La financiación anunciada por el gobernador Greg Abbott servirá para respaldar la capacitación de estudiantes de medicina en Texas @GovernorAbbott

“Las familias de Texas merecen atención primaria de calidad cerca de casa”, expresó el gobernador Abbott. En esa línea, sostuvo que las subvenciones brindarán a los alumnos experiencia práctica temprana con médicos en ejercicio para que puedan desarrollar carreras que lleven esa atención a las “comunidades rurales y desatendidas”.

Cómo actúan las subvenciones anunciadas por Abbott para atención médica en Texas

Las subvenciones, según las autoridades, contribuirán a fortalecer la fuerza laboral de médicos de atención primaria, en particular en las comunidades rurales y con escasez de servicios médicos.

Para este fin, se introduce a los practicantes a la atención primaria desde el inicio de su formación y se les brinda una mejor comprensión de las responsabilidades diarias y el impacto de los médicos de atención primaria, según indicaron las autoridades.

La inversión anunciada por Abbott apunta a mejorar la atención médica en comunidades rurales de Texas Freepik

En general, los estudiantes de medicina participan en las prácticas clínicas durante el verano entre su primer y segundo año de carrera. Estas jornadas les permiten familiarizarse con las especialidades de atención primaria en colaboración con médicos en ejercicio.

Mediante esta inversión, ahora se les anima a realizar sus prácticas en comunidades fuera del área geográfica de su universidad, lo que les brinda nuevas perspectivas y puede influir en su decisión de optar por la atención primaria en regiones con grandes necesidades.

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (THECB, por sus siglas en inglés) administra el Programa Estatal de Tutoría, que se estableció en 1978. Las subvenciones recientemente otorgadas para el ciclo 2026-2027 son:

Sociedad Pediátrica de Texas: US$1.941.708

Colegio Americano de Médicos: US$1.616.666

Academia de Médicos de Familia de Texas: US$1.941.709

El déficit de atención médica en comunidades rurales de Texas

En el Estado de la Estrella Solitaria, las localidades ubicadas fuera de las ciudades enfrentan un panorama adverso respecto al acceso a la atención de calidad. Un informe de la Asociación Médica de Texas (TMA, por sus siglas en inglés) indica que más de 3 millones de residentes viven en zonas en las que frecuentemente carecen de posibilidades para obtener servicios médicos debido a la escasez de profesionales, centros capacitados y opciones de transporte.

El análisis indicó que el 10% de la población del estado habita en condados rurales designados, con un médico de atención directa por cada 1128 personas. En comparación, los condados no rurales tienen un profesional por cada 465 personas.

Asimismo, la Asociación de Hospitales del estado detalló en un análisis que 21 hospitales rurales de Texas cerraron en la última década, más que en cualquier otro estado, y otros eliminaron servicios esenciales, como la atención obstétrica.

En este contexto, de acuerdo con el informe, la fuerza laboral del sector salud en Texas figura entre las principales prioridades para las sesiones legislativas de 2027 en el estado.