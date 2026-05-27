Abbott vs. Hinojosa: cuándo son las elecciones a gobernador de Texas 2026

Texas ya tiene fecha para las elecciones a gobernador de 2026. Los comicios se realizarán el martes 3 de noviembre y tendrán a Greg Abbott como uno de los principales candidatos en la carrera por continuar al frente del estado, mientras la demócrata Gina Hinojosa busca consolidarse dentro de una elección que también incluirá otros cargos estatales y federales. Temas como inmigración, seguridad fronteriza y economía volverán a dominar buena parte de la campaña.

Expectativas y cuáles son las fechas clave para votar en Texas

Según el calendario publicado por la Secretaría de Estado de Texas, ese mismo día también se elegirán otros puestos legislativos y bancas para el Congreso de Estados Unidos.

Las autoridades electorales ya confirmaron las fechas más importantes para los votantes registrados en el estado. Estas son algunas de las jornadas clave del calendario electoral de 2026:

5 de octubre de 2026 : último día para registrarse para votar.

: último día para registrarse para votar. 19 de octubre de 2026 : inicio de la votación anticipada presencial.

: inicio de la votación anticipada presencial. 23 de octubre de 2026 : fecha límite para solicitar el voto por correo.

: fecha límite para solicitar el voto por correo. 30 de octubre de 2026 : finaliza la votación anticipada.

: finaliza la votación anticipada. 3 de noviembre de 2026: día de la elección general.

Las solicitudes para votar por correo deben llegar antes de la fecha límite y no alcanza con que estén mataselladas ese mismo día. Los centros de votación suelen funcionar entre las 7 y las 19 hs, aunque cada condado puede publicar información específica sobre ubicaciones y horarios.

En Texas, además, el voto anticipado suele tener un peso importante en el resultado final. En las últimas elecciones estatales, millones de personas eligieron esa modalidad para evitar largas filas el día de la votación.

Greg Abbott buscará otro mandato en Texas

De acuerdo con Kera News, Abbott gobierna Texas desde 2015 y se mantiene como una de las figuras más fuertes del Partido Republicano en el estado. Durante los últimos años ha destacado por su protagonismo en temas vinculados con la frontera con México y las políticas migratorias.

La campaña de 2026 todavía se encuentra en una etapa temprana, pero distintos grupos políticos ya comenzaron a movilizarse de cara a una elección que volverá a tener fuerte impacto nacional.

En ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Austin, el voto latino y la participación en los distritos urbanos aparecen otra vez como factores importantes para el resultado final, según expertos de Kera News.

La economía estatal, el control fronterizo y el acceso a la vivienda también están entre los temas que más preocupan a los votantes texanos en el inicio de la campaña.

La mayoría de las encuestas en Texas dan como ganador a Abbott vs. Hinojosa Imagen ilustrativa generada con IA

Las primeras encuestas muestran ventaja para Abbott

Uno de los primeros estudios difundidos tras las primarias muestra una ventaja inicial para el actual gobernador.

Según una encuesta de Slingshot Strategies publicada por Texas Public Opinion Research y realizada entre el 17 y el 20 de abril, Abbott obtiene un 48% de intención de voto.

En ese mismo sondeo, la candidata demócrata Gina Hinojosa aparece con un 43%, mientras que un 7% de los consultados todavía se mantiene indeciso.

Greg Abbott lidera las encuestas a gobernador en Texas

Aunque la diferencia favorece al gobernador republicano, los analistas todavía consideran prematuro proyectar el resultado final. La campaña recién comienza y todavía faltan varios meses para que los partidos terminen de definir estrategias, alianzas y prioridades de cara a noviembre.