Nueva oficina de asilo del Uscis en Texas: qué significa para los migrantes de San Antonio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) abrió el 28 de mayo de 2026 una nueva sede de su Oficina de Asilo en San Antonio, Texas. La medida amplía la capacidad operativa de la Oficina de Asilo de Houston, que tiene jurisdicción sobre Texas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. Ahora, los solicitantes de asilo afirmativo radicados en esa jurisdicción pueden ser citados a entrevista en Houston o en San Antonio, según lo determine la agencia.

Qué cambia para quienes tienen una solicitud de asilo pendiente en Texas

La nueva oficina está ubicada en 106 S. St. Mary St., piso 7, San Antonio, TX 78205 .

. La dirección postal sigue siendo la de Houston : 16855 Northchase Drive, 2nd Floor, Houston, TX 77060.

: 16855 Northchase Drive, 2nd Floor, Houston, TX 77060. Uscis asignará la sede de la entrevista. El aviso de citación indicará el lugar exacto ; los solicitantes deben leerlo con atención antes de presentarse.

; los solicitantes deben leerlo con atención antes de presentarse. No se requiere ninguna acción adicional para ser asignado a la nueva sede: el sistema lo define automáticamente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) abrió el 28 de mayo de 2026 una nueva sede de su Oficina de Asilo en San Antonio, Texas Imagen generada con IA

Cuánto demora el proceso de asilo afirmativo en 2026 y por qué importa esta apertura

El backlog nacional de casos de asilo afirmativo ante Uscis supera 1,4 millones de solicitudes pendientes.

Para solicitantes de asilo afirmativo, los tiempos de espera estimados superan los seis años desde la presentación hasta una decisión final.

desde la presentación hasta una decisión final. Desde marzo de 2026, Uscis levantó la pausa general en decisiones de asilo, aunque las decisiones siguen suspendidas para solicitantes de 40 países específicos .

. La apertura en San Antonio no acorta por sí sola esos plazos, pero distribuye la carga operativa y puede reducir tiempos de citación para entrevistas en la región.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

Qué deben hacer los solicitantes ante la nueva sede en San Antonio

Verificar el aviso de entrevista en el portal de Uscis usando el número de recibo: uscis.gov/casestatus.

en el portal de Uscis usando el número de recibo: uscis.gov/casestatus. No presentarse a la oficina de San Antonio sin una citación formal: Uscis no brinda atención presencial sin cita previa desde abril de 2026.

desde abril de 2026. Para consultas, el número de contacto de Uscis es 800-375-5283 (TTY: 800-767-1833).

(TTY: 800-767-1833). Ante un cambio de domicilio, notificarlo de inmediato para no perder la citación.

La apertura de la sede en San Antonio es parte de una estrategia más amplia de Uscis para distribuir geográficamente la demanda de entrevistas en una jurisdicción que abarca seis estados y concentra una porción significativa del backlog nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.