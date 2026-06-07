Nueva normativa del Uscis: cuáles son los documentos clave para un ajuste de estatus de green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el memorando PM-602-0199, que establece criterios internos para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus de quienes buscan obtener la green card. En medio de esta incertidumbre, el abogado de inmigración Jesús Reyes explicó cuáles podrían ser los documentos determinantes para acceder a este beneficio migratorio sin necesidad de salir de EE.UU.

Qué documentos debe tener en cuenta un solicitante para ajuste de estatus

Reyes señaló que, bajo el nuevo memorando, los solicitantes deben verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad para presentar la solicitud de ajuste, ya que muchas peticiones son rechazadas por no satisfacer las condiciones básicas exigidas.

El abogado Jesús Reyes le recomienda a los solicitantes que deben verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad antes de presentar la solicitud de ajuste Abogado Jesús Reyes

En ese contexto, remarca la importancia de presentar pruebas de buen carácter moral, como verificaciones de antecedentes del FBI y cartas de recomendación. Asimismo, considera esencial contar con comprobantes de la entrada legal a EE.UU. y pago de impuestos.

“Los documentos necesarios dependen de cada caso”, señaló en diálogo con LA NACION. “Sin embargo, se puede hacer un background check, una revisión con el FBI o con la policía”, agregó.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el memorando PM-602-0199 Wilfredo Lee - AP

En el caso de los solicitantes que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, el letrado determinó que deben demostrar ante los agentes migratorios que se trata de un matrimonio legítimo.

Aclaración sobre la nueva normativa del Uscis

Por su parte, Reyes aclaró que el memorando PM-602-0199 no se trata de una normativa nueva, dado que la ley siempre ha tenido un componente de discreción.

Reyes asegura que la normativa enfatiza y reafirma la autoridad que ya tenían los oficiales para decidir si permiten el trámite dentro del país o no Magnific

En ese sentido, la normativa enfatiza y reafirma la autoridad que ya tenían los oficiales para decidir si permiten el trámite dentro del país o no.

Esto lo confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien afirmó a The New York Times: “Esta medida solo resultó un recordatorio para los oficiales sobre su autoridad discrecional, la cual siempre existió bajo un análisis caso por caso”.

En qué consiste el “buen carácter moral”

Aunque el Uscis no tiene una definición sobre lo que es el “buen carácter moral”, el término se utiliza para referirse a un estándar de conducta que sigue los principios morales y leyes que rigen en Estados Unidos.

Cuando se realiza una solicitud de naturalización (Formulario N-400), el peticionario debe demostrar la buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta el momento de prestar el Juramento de Lealtad Imagen editada con IA

Cuando se realiza una solicitud de naturalización (Formulario N-400), el peticionario debe demostrar la buena conducta durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta el momento de prestar el Juramento de Lealtad en la ceremonia de ciudadanía.

El Uscis explica en su Manual de Políticas qué evaluación realiza durante la revisión:

Los antecedentes del migrante

del migrante Las declaraciones proporcionadas en la solicitud de naturalización

proporcionadas en la solicitud de naturalización El testimonio oral proporcionado durante la entrevista

oral proporcionado durante la entrevista Vínculos familiares

familiares Ausencia o presencia de otros antecedentes penales

Educación

Historial laboral

Otros comportamientos respetuosos de la ley (por ejemplo, cumplir con las obligaciones financieras, pagar impuestos )

) Participación comunitaria

Credibilidad del solicitante

Cumplimiento de la libertad condicional

Tiempo de residencia en Estados Unidos

En agosto de 2025, el Uscis reorientó la forma en que considera el buen carácter moral de los potenciales ciudadanos, para buscar contribuciones positivas a las comunidades en lugar de la ausencia de mala conducta.