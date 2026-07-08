Oficial y confirmado: Abbott ordena investigar a un hospital de Texas por “turismo de nacimiento”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una investigación estatal contra el Mission Regional Medical Center, un hospital de Texas señalado por presuntamente ofrecer programas de maternidad dirigidos a ciudadanos extranjeros. La medida forma parte de la ofensiva impulsada por su administración contra una práctica mediante la cual algunas familias buscan que sus hijos nazcan en territorio estadounidense para acceder a la ciudadanía por nacimiento.

Por qué Greg Abbott ordenó investigar al Mission Regional Medical Center en Texas

Según informó la oficina del mandatario en un comunicado oficial, la pesquisa estará a cargo de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), que deberá determinar si el centro médico incumplió leyes estatales o condiciones vinculadas a su funcionamiento.

La decisión surge después de que se difundieran reportes sobre programas promocionados bajo el nombre “Paquetes de nacimiento en el sur de Texas”, destinados específicamente a familias extranjeras interesadas en que sus hijos nazcan en Estados Unidos.

En una carta enviada a la comisionada ejecutiva de la HHSC, Stephanie Muth, Abbott sostuvo que el establecimiento aparentemente buscaba beneficiarse económicamente de personas interesadas en obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos mediante este mecanismo.

“El turismo de nacimiento es una práctica ilegal que explota la extraordinaria hospitalidad que Estados Unidos y Texas ofrecen a millones de viajeros extranjeros cada año”, afirmó. El funcionario también aseguró que miles de personas ingresan al país bajo falsas pretensiones para dar a luz y obtener beneficios migratorios para sus hijos.

La decisión surge después de que se difundieran reportes sobre programas promocionados bajo el nombre “Paquetes de nacimiento en el sur de Texas” Archivo

Qué es el “turismo de nacimiento” y cómo se vincula con la ciudadanía estadounidense

El término se utiliza para describir los viajes realizados por mujeres embarazadas a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento está respaldada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que las personas nacidas en el país adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense, salvo excepciones muy limitadas.

Sin embargo, las investigaciones impulsadas por autoridades federales suelen centrarse en posibles casos de fraude migratorio, falsificación de información o irregularidades en los trámites de ingreso, más que en el nacimiento en sí mismo.

Posibles sanciones para Mission Regional Medical Center tras la investigación de la HHSC

La orden firmada por Abbott instruye a la HHSC a realizar una revisión y, en caso de detectar incumplimientos, remitir los hallazgos a distintas autoridades competentes. Entre las medidas contempladas figuran:

Remitir posibles infracciones al fiscal general de Texas para acciones civiles.

Enviar evidencias a fiscales de distrito o de condado para eventuales procesos penales.

Aplicar sanciones administrativas .

. Imponer multas u otras penalidades regulatorias.

Por su parte, Mission Regional Medical Center respondió al respecto en un comunicado difundido por Chron y remarcó: “El hospital ha suspendido su material de marketing de maternidad debido a cualquier malentendido involuntario”.

Además, aseguraron que no formaron parte de ningún tipo de delito: “No apoyamos ni facilitamos ninguna actividad ilegal y trabajamos para cumplir con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables”.

“Nuestro enfoque sigue siendo brindar atención segura y de alta calidad a cada paciente que solicita nuestros servicios”, concluyeron.

Así era la propaganda del Mission Regional Medical Center para mujeres embarazadas Captura Instagram Centro Médico Misión Regional

Nuevos controles de Texas contra paquetes de maternidad para extranjeros

Además de la investigación estatal, Abbott adelantó que trabajará con la Legislatura de Texas para impulsar nuevas iniciativas destinadas a reforzar los controles sobre este tipo de programas.

El término se utiliza para describir los viajes realizados por mujeres embarazadas a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo) Jacquelyn Martin - AP

“La ciudadanía estadounidense no está en venta y Texas no permitirá que su sistema de salud sea utilizado como un imán para el ‘turismo de nacimiento’”, expresó en la carta enviada a la autoridad sanitaria estatal.

Según explicó, su administración coordinará esfuerzos con organismos federales para combatir lo que considera un uso indebido de los sistemas migratorios y sanitarios.

Hasta el momento, la entidad no difundió un cronograma oficial sobre las próximas etapas de la revisión ni informó cuándo podrían conocerse sus conclusiones.

Tampoco existen cargos formales anunciados contra el Mission Regional Medical Center. El objetivo del procedimiento será determinar si hubo infracciones legales o administrativas relacionadas con la promoción de servicios orientados a familias extranjeras interesadas en dar a luz en Texas.