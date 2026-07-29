Oficial y confirmado en Texas: Abbott anuncia una inversión millonaria que beneficiará a médicos y enfermeros

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión superior a US$5,8 millones para ampliar la formación de médicos y enfermeros en emergencias, trauma y cuidados críticos quirúrgicos. La medida busca responder a la demanda de personal sanitario en áreas esenciales del sistema de salud.

Abbott destina US$5,8 millones a formar médicos y enfermeros en Texas

Según informó la oficina del gobernador en su página web, los recursos forman parte del Programa de Alianzas para la Educación en Atención de Emergencias y Trauma (ETEP, por sus siglas en inglés), administrado por la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés).

El financiamiento permitirá otorgar 24 subvenciones a universidades, escuelas de medicina, programas de residencia y centros de formación de enfermería que mantienen convenios con hospitales para fortalecer el entrenamiento clínico de nuevos especialistas.

El objetivo es aumentar el número de médicos residentes, especialistas y enfermeros preparados para responder a emergencias médicas y atender pacientes con lesiones traumáticas.

“Los médicos y enfermeros de Texas garantizan que los pacientes tengan acceso a atención que salva vidas cuando más la necesitan”, afirmó Abbott al anunciar la inversión.

El funcionario agregó que estos recursos ofrecerán más oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y contribuirán a fortalecer el sistema sanitario estatal.

Emergencias pediátricas y cuidados críticos: las especialidades financiadas en Texas

El comisionado de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, explicó que las subvenciones respaldarán programas enfocados en medicina de emergencias, emergencias pediátricas y cuidados críticos quirúrgicos.

Las subvenciones también beneficiarán a enfermeros registrados que buscan obtener títulos de posgrado o certificaciones adicionales para ampliar su especialización.

El ETEP fue creado por la Legislatura de Texas en 2011 para aumentar la cantidad de especialistas en atención de emergencias y trauma mediante alianzas entre instituciones académicas y hospitales.

Según la Thecb, incorporar más especialistas permitirá mejorar el acceso al área de urgencias y reforzar la capacidad de respuesta de centros de salud en distintas regiones del estado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión superior a US$5,8 millones para ampliar la preparación de médicos y enfermeros especializados en emergencias XGreg Abbott

Las universidades de Texas que recibirán las 24 subvenciones del programa ETEP

Los recursos se distribuirán entre diversas iniciativas desarrolladas por hospitales, universidades y programas de residencia de Texas, que utilizarán los fondos entre el 3 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2028 para ampliar la formación de especialistas en atención de emergencias y trauma.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

The University of Texas Health Science Center at Houston , que recibirá US$1.037.500 para programas de residencia en medicina de emergencias, medicina de emergencias pediátricas y formación de enfermería.

, que recibirá para programas de residencia en medicina de emergencias, medicina de emergencias pediátricas y formación de enfermería. The University of Texas Southwestern Medical Center , con US$816 mil destinados a residencias y programas especializados en cirugía de trauma, cuidados críticos y medicina de emergencias pediátricas.

, con destinados a residencias y programas especializados en cirugía de trauma, cuidados críticos y medicina de emergencias pediátricas. The University of Texas Medical Branch at Galveston , que obtendrá US$612 mil para fortalecer programas de residencia y cuidados críticos quirúrgicos.

, que obtendrá para fortalecer programas de residencia y cuidados críticos quirúrgicos. The University of Texas at Austin , con US$561 mil para residencias en medicina de emergencias y especialización en emergencias pediátricas.

, con para residencias en medicina de emergencias y especialización en emergencias pediátricas. Texas Tech University Health Sciences Center–El Paso, que recibirá US$408 mil para programas de residencia y formación en cuidados críticos quirúrgicos.

Los recursos se distribuirán entre diversas iniciativas desarrolladas por hospitales, universidades y programas de residencia de Texas Freepik

Además, Texas A&M International University, Texas Wesleyan University, The University of Texas Health Science Center at Houston y West Texas A&M University recibirán US$400 mil cada una para fortalecer programas de posgrado en enfermería.