Oficial y confirmado en Texas: Abbott anuncia una inversión millonaria que beneficiará a médicos y enfermeros
Los fondos financiarán 24 subvenciones para instituciones universitarias asociadas con hospitales que forman especialistas en emergencias, trauma y cuidados críticos
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión superior a US$5,8 millones para ampliar la formación de médicos y enfermeros en emergencias, trauma y cuidados críticos quirúrgicos. La medida busca responder a la demanda de personal sanitario en áreas esenciales del sistema de salud.
Abbott destina US$5,8 millones a formar médicos y enfermeros en Texas
Según informó la oficina del gobernador en su página web, los recursos forman parte del Programa de Alianzas para la Educación en Atención de Emergencias y Trauma (ETEP, por sus siglas en inglés), administrado por la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés).
El financiamiento permitirá otorgar 24 subvenciones a universidades, escuelas de medicina, programas de residencia y centros de formación de enfermería que mantienen convenios con hospitales para fortalecer el entrenamiento clínico de nuevos especialistas.
El objetivo es aumentar el número de médicos residentes, especialistas y enfermeros preparados para responder a emergencias médicas y atender pacientes con lesiones traumáticas.
“Los médicos y enfermeros de Texas garantizan que los pacientes tengan acceso a atención que salva vidas cuando más la necesitan”, afirmó Abbott al anunciar la inversión.
El funcionario agregó que estos recursos ofrecerán más oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y contribuirán a fortalecer el sistema sanitario estatal.
Emergencias pediátricas y cuidados críticos: las especialidades financiadas en Texas
El comisionado de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, explicó que las subvenciones respaldarán programas enfocados en medicina de emergencias, emergencias pediátricas y cuidados críticos quirúrgicos.
Las subvenciones también beneficiarán a enfermeros registrados que buscan obtener títulos de posgrado o certificaciones adicionales para ampliar su especialización.
El ETEP fue creado por la Legislatura de Texas en 2011 para aumentar la cantidad de especialistas en atención de emergencias y trauma mediante alianzas entre instituciones académicas y hospitales.
Según la Thecb, incorporar más especialistas permitirá mejorar el acceso al área de urgencias y reforzar la capacidad de respuesta de centros de salud en distintas regiones del estado.
Las universidades de Texas que recibirán las 24 subvenciones del programa ETEP
Los recursos se distribuirán entre diversas iniciativas desarrolladas por hospitales, universidades y programas de residencia de Texas, que utilizarán los fondos entre el 3 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2028 para ampliar la formación de especialistas en atención de emergencias y trauma.
Entre los principales beneficiarios se encuentran:
- The University of Texas Health Science Center at Houston, que recibirá US$1.037.500 para programas de residencia en medicina de emergencias, medicina de emergencias pediátricas y formación de enfermería.
- The University of Texas Southwestern Medical Center, con US$816 mil destinados a residencias y programas especializados en cirugía de trauma, cuidados críticos y medicina de emergencias pediátricas.
- The University of Texas Medical Branch at Galveston, que obtendrá US$612 mil para fortalecer programas de residencia y cuidados críticos quirúrgicos.
- The University of Texas at Austin, con US$561 mil para residencias en medicina de emergencias y especialización en emergencias pediátricas.
- Texas Tech University Health Sciences Center–El Paso, que recibirá US$408 mil para programas de residencia y formación en cuidados críticos quirúrgicos.
Además, Texas A&M International University, Texas Wesleyan University, The University of Texas Health Science Center at Houston y West Texas A&M University recibirán US$400 mil cada una para fortalecer programas de posgrado en enfermería.
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