¿Por qué la ley SB4 firmada por Greg Abbott en Texas genera disputa judicial con los migrantes?

La ley SB4, que habilita a policías locales a detener a migrantes indocumentados, volvió al centro del debate en Texas después de una nueva decisión judicial emitida el 14 de mayo. Aunque se esperaba que la norma entrara en vigor el 15 de mayo, un juez federal suspendió varias disposiciones relacionadas con deportaciones y sanciones penales.

Cuál es la disputa legal que sigue vigente en Texas sobre la ley SB4

El juez federal David Ezra emitió una orden preliminar el 14 de mayo que bloqueó cuatro apartados centrales de SB4 apenas horas antes de su aplicación oficial, según Reuters.

El magistrado concluyó que Texas probablemente invade atribuciones reservadas al gobierno federal en materia migratoria.

El gobernador Greg Abbott fue el impulsor de esta medida Archivo

En la resolución judicial, Ezra señaló que permitir sistemas migratorios independientes en cada estado afectaría la uniformidad nacional sobre inmigración. El juez también advirtió que la Constitución estadounidense otorga al gobierno federal la autoridad principal sobre deportaciones y admisión de extranjeros.

“La ley SB4 entra en conflicto con la ley federal de inmigración porque otorga a los funcionarios estatales el poder de hacer cumplir la ley federal sin supervisión federal”, escribió.

El fallo suspendió disposiciones relacionadas con órdenes estatales de expulsión y sanciones por reingreso, informó Houston Chronicle. Sin embargo, el caso continúa abierto y Texas todavía puede apelar nuevamente ante el Quinto Circuito de Apelaciones.

¿Qué dice la ley SB4 y por qué organizaciones civiles la rechazan?

La SB4 incluye disposiciones para que policías estatales y locales detengan a personas sospechosas de entrada irregular; una parte de ese esquema no fue bloqueada por la nueva orden.

Además, la legislación también contemplaba que jueces estatales ordenaran el retorno, pero esa facultad quedó suspendida por la orden preliminar.

Manifestantes se reúnen frente a los edificios del tribunal federal en Nueva Orleans el miércoles 3 de abril de 2024, para protestar contra una ley de Texas conocida como SB4 Kevin McGill - AP

La ley convirtió el cruce irregular en un delito estatal. Una primera detención puede clasificarse como delito menor, mientras que reincidir después de una expulsión podría derivar en cargos graves. Las penas serían hasta de 20 años de prisión.

Organizaciones civiles mantienen demandas contra SB4

La disputa legal continúa porque organizaciones como ACLU y Texas Civil Rights Project presentaron nuevas demandas colectivas, informó Reuters.

Los grupos civiles sostienen que la ley puede provocar perfilamiento racial y arrestos erróneos contra ciudadanos estadounidenses, residentes legales o solicitantes de asilo.

La nueva querella contra la ley SB4 surgió después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos anuló el 24 de abril de 2026 una orden judicial previa.

La orden mantenía suspendida temporalmente la normativa migratoria de Texas. Ese bloqueo había sido emitido originalmente por un tribunal federal durante la administración del expresidente Joe Biden.

La ley estatal conocida como SB4 prohibía las políticas de ciudad santuario en el estado Archivo

Sin embargo, la decisión del Quinto Circuito no resolvió si la ley es constitucional o no.

Reuters explicó que el tribunal eliminó el bloqueo porque concluyó que las organizaciones demandantes “carecían de legitimación para continuar con su caso”, un criterio procesal relacionado con la capacidad legal para mantener activa la demanda. Por ello, la ley quedó encaminada a entrar en vigor el 15 de mayo.

Ahora, las organizaciones civiles sostienen que la discusión principal sigue intacta y aseguran que la ley SB4 invade facultades exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.

Por esa razón, los demandantes presentaron una nueva acción judicial con el objetivo de corregir el defecto procesal señalado por la corte y reactivar el debate sobre la constitucionalidad de la ley.