Es oficial: la ley SB4 en Texas que entra en vigor este 15 de mayo y que podría complicar a miles de inmigrantes

Desde este 15 de mayo, en Texas comenzará a regir la ley SB4, una norma que otorgará a policías estatales y locales facultades inéditas para actuar contra personas sospechosas de haber ingresado de manera irregular al país norteamericano. Aunque la medida permaneció frenada durante más de dos años por disputas judiciales, recientes decisiones de tribunales federales habilitaron su entrada en vigor.

Qué cambia para los migrantes con la ley SB4 en Texas

Según informó Community Impact, la SB4 fue aprobada por la Legislatura de Texas en 2023 con el objetivo de convertir en delitos estatales determinadas conductas vinculadas al ingreso irregular por la frontera entre Texas y México.

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La norma había sido diseñada para comenzar a aplicarse en marzo de 2024, pero quedó suspendida por múltiples demandas que cuestionaban su constitucionalidad.

El punto de disputa de la legislación es que, por primera vez, Texas podrá intervenir de manera directa en funciones históricamente reservadas al gobierno federal.

La ley autoriza a policías texanos a detener a migrantes sospechados de haber cruzado ilegalmente la frontera y también habilita a jueces estatales a ordenar su expulsión del país norteamericano tras una condena.

Actualmente, las deportaciones son una atribución exclusiva del gobierno federal estadounidense. Sin embargo, con la SB4, las autoridades estatales pasarán a tener un rol mucho más activo en el control migratorio, algo que organizaciones defensoras de inmigrantes consideran peligroso.

Cuáles son los nuevos delitos migratorios que crea la ley SB4 en Texas

Community Impact detalló que la legislación establece dos nuevas figuras penales relacionadas con inmigración:

“Ingreso ilegal” : dirigido a personas no ciudadanas que crucen la frontera entre Texas y México fuera de los puntos oficiales de entrada.

: dirigido a personas no ciudadanas que crucen la frontera entre Texas y México fuera de los puntos oficiales de entrada. “Reingreso ilegal”: aplicado a migrantes que anteriormente fueron rechazados o expulsados de Estados Unidos y posteriormente regresaron o fueron encontrados nuevamente dentro de Texas.

Además, quienes incumplan una orden de expulsión emitida por un juez podrían enfrentar cargos graves. La ley contempla penas de entre dos y 20 años de prisión estatal para quienes no acaten esas disposiciones judiciales.

La SB4 de Texas establece dos nuevas figuras penales relacionadas con inmigración: Ingreso ilegal y Reingreso ilegal Foto Facebook US Border Patrol El Paso Sector

Qué dijo el juez federal sobre la constitucionalidad de la ley migratoria SB4

La entrada en vigencia de la SB4 ocurre en medio de fuertes cuestionamientos dentro del propio sistema judicial estadounidense.

De acuerdo con The Texas Tribune, el juez federal David Alan Ezra sostuvo durante una audiencia celebrada en Austin que partes importantes de la norma “probablemente son inconstitucionales”.

El magistrado analizó una nueva demanda presentada en mayo de 2026 por dos inmigrantes que buscan bloquear ciertos apartados de la ley.

En particular, los demandantes objetan las disposiciones que permiten a Texas intervenir en procesos migratorios y ordenar expulsiones, al argumentar que esas competencias pertenecen exclusivamente al gobierno federal.

Durante la audiencia, Ezra criticó algunos puntos de la legislación y aseguró que ciertas disposiciones eran “superfluas” y una “vergüenza” para la ley .

. El juez también cuestionó la idea de que Texas pueda actuar como si tuviera autoridad soberana sobre la frontera internacional.

Aun así, el juez reconoció que el caso presenta cuestiones jurídicas complejas y advirtió que podría no emitir un fallo definitivo antes del 15 de mayo, lo que permitió que la normativa entre en vigencia mientras continúan las disputas legales.

La SB4 quedó liberada en abril debido a un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Facebook ACLU of Texas

La decisión judicial que permitió la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas

El camino hacia la entrada en vigor de la norma quedó liberado tras una decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Community Impact señaló que el tribunal, en una votación de diez contra siete realizada el 24 de abril, determinó que los demandantes originales no tenían legitimación suficiente para impugnar la ley.

La corte levantó entonces la suspensión judicial que había mantenido frenada la SB4 durante más de dos años. Sin embargo, el tribunal evitó pronunciarse directamente sobre si la legislación es o no constitucional.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo y calificó la resolución como una “gran victoria” para el estado. Del otro lado, organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron que la decisión deja a numerosas familias bajo temor.

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, afirmó en un comunicado citado por Community Impact que la organización continúa comprometida en la lucha contra una ley que consideran peligrosa e inconstitucional.