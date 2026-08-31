Oficial y confirmado: Texas reconocerá el oro y la plata como moneda de curso legal desde el 1° de septiembre
La HB 1056 permitirá usar determinadas piezas de metales preciosos como forma voluntaria de pago y fija requisitos de peso y pureza
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A partir del 1° de septiembre, entra en vigor en Texas la ley HB 1056, que reconoce formalmente el oro y la plata como moneda de curso legal dentro del estado. La normativa establece criterios específicos de identificación y pureza para estos metales, así como la creación de un sistema de transacciones electrónicas gestionado por el contralor estatal.
Qué cambia realmente en Texas con la ley que impacta en el oro y plata
La HB 1056 de la Cámara de Representantes de Texas, aprobada por la legislatura en la sesión de 2025 y promulgada por el gobernador Greg Abbott, autoriza el uso de monedas de oro y plata como formas legítimas de pago dentro del estado. También garantiza que su uso sea completamente voluntario.
En esa línea, las personas en Texas no pueden ser obligadas a aceptar oro o plata en especie (ni divisas respaldadas en estos metales) para el pago de deudas, depósitos o cualquier otro propósito.
La legislación establece explícitamente que estas medidas no prohíben, limitan ni restringen la aceptación, uso o estatus de moneda de curso legal de los billetes de la Reserva Federal (los dólares convencionales). Esta primera fase entrará en vigor el martes 1° de septiembre.
El sistema transaccional electrónico que estará disponible en 2027
La disposición contempla una segunda fase de implementación tecnológica que entrará en vigor el 1° de mayo de 2027:
- Sistemas transaccionales de pago: el contralor del Estado queda autorizado para establecer o habilitar uno o más sistemas electrónicos que permitan a depositantes y vendedores realizar y recibir cobros mediante el uso de una moneda respaldada por lingotes de oro y plata físicos que se encuentren bajo resguardo en el depósito estatal.
- Contratos con preferencia local: el contralor podrá contratar a uno o más proveedores privados para implementar la tecnología de cobro. En estos contratos, y en la medida en que las leyes estatales y federales lo permitan, se dará preferencia a los proveedores cuya sede principal de negocios se ubique en Texas.
El contralor tejano deberá dictar las reglas necesarias para administrar el sistema, con énfasis en la seguridad de las transacciones; las tasas o comisiones razonables y necesarias para cubrir los costos de administración del programa; la autorización y aprobación de los proveedores; y las políticas y procedimientos específicos para evitar fraudes y bloquear transacciones que involucren a “adversarios extranjeros”.
Requisitos para que el oro y la plata sean moneda de curso legal en Texas
La ley determina que, para que las piezas de metal precioso sean legalmente válidas como moneda en el Estado de la Estrella Solitaria, deben cumplir estrictamente con ciertas especificaciones físicas de acuñación:
- Marcas obligatorias: las piezas deben estar impresas, estampadas o marcadas de manera que muestren su peso y pureza. Opcionalmente, pueden incluir un nombre o símbolo que identifique a la refinería o casa de moneda (mint) que las produjo.
- Prohibición de otros diseños: con excepción del peso, la pureza y el identificador de la refinería, no pueden llevar ningún otro nombre, diseño, símbolo o información. Esto prohíbe explícitamente cualquier elemento visual que sugiera que el metal ha sido acuñado o emitido por algún gobierno.
- Marco constitucional: este reconocimiento se otorga únicamente en la medida de lo autorizado por la Sección 10, Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos. La ley aclara que esto no aplica a las monedas o divisas oficiales de Estados Unidos emitidas o reconocidas bajo el derecho federal.
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